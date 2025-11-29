ગીર જંગલની આસપાસ જોવા મળતું 'પબડીનું વૃક્ષ', પ્રોટીનથી ભરપૂર એટલે લીલી બદામ તરીકે પણ પ્રચલિત
જેના ફળની અંદર આવતા બીજ પ્રોટીનથી પુષ્કળ ભરપૂર હોવાને કારણે તેને લીલી બદામ તરીકે પણ જુનાગઢ અને ગીર વિસ્તારમાં પ્રચલિત થયા છે.
Published : November 29, 2025 at 2:45 PM IST
જુનાગઢ : પબડી એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી ઝાડ તરીકે આજે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને જુનાગઢ અને ગીર જંગલની આસપાસ આ વૃક્ષ જોવા મળે છે. કેટલાક વૃક્ષોનું આયુષ્ય 100 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જૂનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. આજે પણ જુનાગઢના સકરબાગ અને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં પબડીના વૃક્ષ જોવા મળે છે. જેના ફળની અંદર આવતા બીજ પ્રોટીનથી પુષ્કળ ભરપૂર હોવાને કારણે તેને લીલી બદામ તરીકે પણ જુનાગઢ અને ગીર વિસ્તારમાં પ્રચલિત થયા છે.
એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી વૃક્ષ એટલે પબડ્ડી
પબડી ગગન ચુંબી ઊંચાઈ ધરાવતું આ એગ્રો ફોરેસ્ટરી વૃક્ષ જુનાગઢ અને ગીર જંગલ વિસ્તારમાં સામાન્ય જોવા મળે છે, ખાસ કરીને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અને સકરબાગ જેવી જગ્યામાં અંદાજિત 100 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જુના વૃક્ષો તરીકે પબડીનું વૃક્ષ માનવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે આ વૃક્ષને ફળ વૃક્ષ તરીકે નહીં, પરંતુ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી વૃક્ષ તરીકે ગણવામાં આવે છે. જે સંપૂર્ણપણે જંગલી જાતનું આ ઝાડ છે. જેમાં આવતા ફળની અંદર જે બીજ હોય છે, તેને સોરઠ વિસ્તારમાં લીલી બદામ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
મોટેભાગે પબડ્ડીનું વૃક્ષ 100 મીટર કરતાં પણ વધારે ઊંચું અને એકદમ મજબૂત અને ખૂબ મોટો ઘેરાવો ધરાવતું થડ સાથેનું આ વૃક્ષ જંગલ અને કેટલાક વિસ્તારમાં ખેતરોના શેઢા પર જોવા મળે છે. આ વૃક્ષનું કોઈ વ્યાપારિક ધોરણે વાવેતર થતું નથી, પરંતુ કુદરતી રીતે ઉગેલા વૃક્ષ આજે પણ મહત્વના માનવામાં આવે છે.
આયુવૈદિક અને પોષણની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું
પબડીના વૃક્ષમાં જે ફળ આવે છે, તેના બીજ પોષણની દ્રષ્ટિએ એકદમ મહત્વના માનવામાં આવે છે. ફળની અંદર લાગેલું બીજ સફેદ કલરનું હોય છે. જે પ્રોટીનથી પુષ્કળ ભરપૂર હોવાને કારણે તેને સોરઠમાં લીલી બદામ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પબડી વૃક્ષના બીજ ફુલ છાલનો આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ મનાય છે.
આયુર્વેદ ની કેટલીક દવાઓમાં પબડી વૃક્ષના વિવિધ ભાગોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાચીનતમ રોગ ઉપચાર પદ્ધતિમાં પણ આ વૃક્ષ આટલું જ મહત્વનું છે. પબડીના ફળની અંદર જે સફેદ કલરનું બીજ છે, તેને રોસ્ટેડ કરીને ખાવામાં આવે તો તે સ્વાદ અને પ્રોટીન ના ભરપુર સ્ત્રોત તરીકે આજે પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો...