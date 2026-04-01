ETV Bharat / state

નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ

આ કેસમાં સંકળાયેલા સુરતના એક વ્યક્તિને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ
નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાંથી વન્યજીવન સુરક્ષા અંગે ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ચીખલી વન વિભાગ હેઠળ આવતા સાદડ મીવેલ ગામે નવસારી SOG પોલીસે ચીખલી વન વિભાગ સાથે સંયુક્ત કામગીરી હાથ ધરી ઘુવડની તસ્કરી કરતા ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જ્યારે આ કેસમાં સંકળાયેલા સુરતના એક વ્યક્તિને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ ચીખલી તાલુકાના કણભઈ ગામે રહેતા ઈશ્વર મગન પટેલને કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ તાંત્રિક વિધિ માટે ઘુવડની જરૂર હોવાનું જણાવી તેને ત્રણ લાખ રૂપિયાની લાલચ આપી હતી. આ લાલચમાં આવી ઈશ્વર પટેલે ગોડથલ ગામના સ્મિત વેણીલાલ પટેલનો સંપર્ક કર્યો હતો. સ્મિત પટેલે આગળ રૂમલા ગામના પ્રાઈવેટ પ્રેક્ટિસ કરતા વેટરનરી ડોક્ટર પ્રિતેશ તુલસીદાસ દેશમુખ સાથે વાતચીત કરી હતી.

નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રિતેશ દેશમુખે અગાઉ પક્ષીઓ સાથે સંકળાયેલા કામ દરમિયાન સુરતના જુલિયસ સાથે ઓળખાણ બનાવી હતી. જેથી તેણે જુલિયસનો સંપર્ક કરતા જુલિયસે ઘુવડની વ્યવસ્થા કરવાની ખાતરી આપી હતી. ગત રોજ જુલિયસે પોતાના સાથી પરિમલ માધુસિંહ વસાવાને એક બોક્સમાં ઘુવડ મૂકી, કોઈ ખોરાક કે યોગ્ય વ્યવસ્થા વિના ચીખલી મોકલ્યું હતું.

પરિમલ બાઈક પર ઘુવડ ભરેલું બોક્સ લઈને સાદડવેલ ગામે પહોંચ્યો હતો, જ્યાં આનંદ ફાર્મ એન્ડ નર્સરી નજીક પ્રિતેશ, સ્મિત અને ઈશ્વર હાજર હતા. તે દરમિયાન નવસારી SOG પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ચીખલી વન વિભાગ સાથે મળીને ઘાત લગાવી રાખવામાં આવી હતી. પરિમલે બોક્સમાં ઘુવડ બતાવતા જ પોલીસે તાત્કાલિક ચારેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.

નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ
નવસારીમાં ઘુવડની તસ્કરીનો ભંડાફોડ: ચાર આરોપી ઝડપાયા, એક વોન્ટેડ (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે પોલીસે કાયદાકીય કાર્યવાહી બાદ આરોપીઓને ચીખલી વન વિભાગને સોંપ્યા હતા. વન વિભાગે કબજો લીધેલ ઘુવડ મૃત હાલતમાં મળ્યું હતું, જેના કારણે સમગ્ર ઘટનાને વધુ ગંભીર બનાવે છે. વન વિભાગે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ 1972 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

વન અધિકારી આર.સી. ગાવિતના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ તાંત્રિક વિધિ દ્વારા પૈસા મેળવવા માટે ઘુવડનો ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો રાખ્યો હતો. મૃત ઘુવડનું પોસ્ટમોર્ટમ કરી તેની નિયમ મુજબ અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી છે. હાલ વોન્ટેડ આરોપી જુલિયસને ઝડપી પાડવા માટે વન વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર સક્રિય રીતે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.

આ ઘટના ફરી એકવાર વન્યજીવન સુરક્ષા અને અંધશ્રદ્ધા સામે જાગૃતિની તાતી જરૂરિયાતને ઉજાગર કરે છે.

TAGGED:

OWL SMUGGLING RACKET
NAVSARI
FOUR ACCUSED ARRESTED
OWL SMUGGLING RACKET BUSTED NAVSARI
OWL SMUGGLING RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.