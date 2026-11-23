દિવાળી વેકેશનમાં સિંહદર્શન માટે પ્રવાસીઓનો ક્રેઝ વધ્યો, એક અઠવાડિયામાં ઉમટ્યા 80 હજારથી વધુ પ્રવાસી; વન વિભાગને દોઢ કરોડથી વધુની કમાણી
ગીર, દેવળીયા, આંબરડી, બરડા અને ગિરનાર નેચર સફારીમાં વધતી પ્રવાસીઓની સંખ્યાની સાથે સ્થાનિક રોજગારીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો.
Published : November 23, 2026 at 5:36 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતના ગૌરવ અને ઘરેણાં સમાન એશિયાઈ સિંહોના કુદરતી નિવાસસ્થાન એવા સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ સફારી પાર્કમાં દિવાળી વેકેશન દરમિયાન દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો છે. વન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, દિવાળીના તહેવારોની સિઝનમાં એટલે કે 9 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર 2026 દરમિયાન એક અઠવાડિયામાં જ સિંહ દર્શન માટે 80 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને તેનાથી વન વિભાગને પણ દોઢ કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી થઈ છે.
વન વિભાગને દોઢ કરોડથી વધુની આવક
વન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન સૌથી વધુ ગીર અને દેવળિયામાં જીપ્સી અને બસ સફારી દ્વારા કુલ 60661 પ્રવાસીઓએ સિંહ દર્શન કર્યા હતા. જેના થકી આશરે રૂ.1.21 કરોડની આવક થઈ છે. ગત વર્ષ કરતાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધતાં કુલ આવક પણ 2025ના આશરે રૂ.1.15 કરોડથી વધીને 2026માં આશરે રૂ.1.21 કરોડ પર પહોંચી છે.
ગત વર્ષ કરતા પ્રવાસીઓ 11 ટકા વધ્યા
આ ઉપરાંત જૂનાગઢના ગિરનાર નેચર સફારી, અમરેલીના આંબરડી સફારી પાર્ક અને પોરબંદરના બરડા સફારી ખાતે ગત વર્ષ 2025ની સરખામણીએ વર્ષ 2026માં પ્રવાસીઓની સંખ્યા તેમજ વન વિભાગની આવકમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. વર્ષ 2026ના દિવાળી વેકેશન દરમિયાન એટલે કે 9 થી 15 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન, આ ત્રણેય સફારી સ્થળો પર કુલ 20282 પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી હતી. જેની સામે વર્ષ 2025ના દિવાળી વેકેશનમાં આ સંખ્યા 18114 રહી હતી. આમ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં અંદાજે 11.97 ટકાનો વધારો થયો છે. તેવી જ રીતે વન વિભાગની કુલ આવક ગત વર્ષના રૂ.34 લાખથી વધીને આ વર્ષે રૂ.38 લાખ પર પહોંચી છે, જે અંદાજિત 11.10 ટકાની સીધી વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
સ્થાનિક લોકોને પણ રોજગારી વધી
સાસણગીર, ગિરનાર નેચર સફારી, દેવળીયા સફારી પાર્ક ઉપરાંત હવે અમરેલીના આંબરડી તેમજ પોરબંદરના બરડા સફારી જેવા વૈકલ્પિક પ્રવાસન સ્થળો તરફ પ્રવાસીઓનો ઝુકાવ વધ્યો છે. ખાસ કરીને ગિરનાર નેચર સફારીમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં 68.13 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. પ્રવાસીઓની વધતી જતી અવરજવરને પરિણામે વન વિભાગની સાથે સાથે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જીપ્સી ડ્રાઈવર્સ, નેચર ગાઈડ્સ, હોટલ-રિસોર્ટ ઉદ્યોગ, હોમ-સ્ટે, સ્થાનિક હસ્તકલાના કારીગરો તેમજ ખાણીપીણી અને પરિવહન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હજારો સ્થાનિક પરિવારોની આજીવિકા અને આવકમાં સીધો વધારો થયો છે.
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