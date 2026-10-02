ગાંધીનગરમાં CRPFના 70થી વધુ જવાનોને તાવ-શરીરના દુખાવાની ફરિયાદ, 14ને ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ, 34 હોસ્પિટલમાં દાખલ
SOU ખાતે આગામી 31 ઓક્ટોબરે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પરેડની તૈયારીઓ વચ્ચે ગાંધીનગરમાં CRPFના જવાનોની ચિંતાજનક આરોગ્ય સ્થિતિ.
Published : October 2, 2026 at 12:39 PM IST
ગાંધીનગર: સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આગામી 31 ઓક્ટોબરે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પરેડની તૈયારીઓ વચ્ચે ગાંધીનગરમાં CRPFના જવાનોની ચિંતાજનક આરોગ્ય સ્થિતિ સામે આવી છે. પરેડની પ્રેક્ટિસ માટે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી ગાંધીનગર આવેલા કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળોના જવાનો પૈકી 70થી વધુ જવાનો છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસ દરમિયાન તાવ અને શરીરના દુખાવા સહિતની તકલીફ સાથે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં સારવાર માટે પહોંચ્યા હતા. તેમાંથી 34 જેટલા જવાનોની તબિયત વધુ લથડતાં તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. દાખલ કરાયેલા દર્દીઓ પૈકી 14 જવાનોના ડેન્ગ્યુના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પરેડમાં ભાગ લેવા માટે દેશભરમાંથી વિવિધ કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો તેમજ અલગ-અલગ રાજ્યોના પોલીસ દળોના આશરે છ હજાર જવાનો અને અધિકારીઓ ગાંધીનગરમાં એકત્રિત થયા છે. આ જવાનો દ્વારા દરરોજ સવારે ગિફ્ટ સિટી ખાતે પરેડની સઘન તાલીમ અને પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી રહી છે. તાલીમ બાદ મોટાભાગના જવાનોને સેક્ટર-28 અને સેક્ટર-29 વિસ્તારમાં આવેલા નિર્માણાધીન સરકારી આવાસોમાં કામચલાઉ ધોરણે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
આ દરમિયાન હંગામી આવાસોમાં રહેતા કેટલાક જવાનોમાં છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી અચાનક તાવ, શરીરમાં દુખાવો અને અન્ય શારીરિક તકલીફના લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. શરૂઆતમાં ઓપીડીમાં સારવાર માટે આવેલા જવાનોની સંખ્યા વધતાં આરોગ્ય તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું હતું. તબિયત ગંભીર જણાતા 34 જેટલા જવાનોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈકી 14ના ડેન્ગ્યુ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય દર્દીઓના લોહીના નમૂનાના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.
જવાનોમાં ડેન્ગ્યુના કેસ સામે આવતા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. જવાનોના રહેઠાણ વિસ્તારમાં તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં મચ્છરોના ઉપદ્રવને નિયંત્રિત કરવા માટે વેક્ટર કંટ્રોલ, ફોગિંગ અને સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ બીમારીના વધુ કેસો સામે ન આવે અને સંભવિત રીતે રોગચાળો સ્થાનિક વિસ્તારમાં ન ફેલાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તકેદારી વધારવામાં આવી છે.
હાલમાં 14 જવાનોને ડેન્ગ્યુ
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર કલ્પેશ ગોસ્વામી એ કહ્યું હતું કે હાલમાં 14 જવાનોને ડેન્ગ્યુ થયેલો છે અને તેમને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે તમામની તબિયત સુધારા ઉપર જોવા મળી રહી છે.
છ હજાર જેટલા જવાનોની હાજરી વચ્ચે આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક
પરેડ માટે મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા દળોના જવાનો ગાંધીનગરમાં રોકાયેલા હોવાથી આરોગ્ય વિભાગ માટે આ સ્થિતિ મહત્વપૂર્ણ બની છે. જવાનોના રહેવાના સ્થળો અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મચ્છરોના ઉત્પત્તિ સ્થાનો શોધી તેનો નાશ કરવા સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ કેસ સામે આવે છે કે નહીં તેના પર પણ આરોગ્ય તંત્રની નજર રહેશે.
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