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HNGUમાં 60 હજાર બેઠકો ખાલી, પ્રવેશ પ્રક્રિયા 13 ઓગસ્ટ સુધી લંબાઈ

511 કોલેજોમાં એક લાખ બેઠકોમાંથી માત્ર 42,770 ભરાઈ અને પાંચ રાઉન્ડ બાદ 60 હજાર ખાલી રહી.

HNGUમાં 60 હજાર બેઠકો ખાલી, પ્રવેશ પ્રક્રિયા 13 ઓગસ્ટ સુધી લંબાઈ
HNGUમાં 60 હજાર બેઠકો ખાલી, પ્રવેશ પ્રક્રિયા 13 ઓગસ્ટ સુધી લંબાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:20 PM IST

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પાટણ: હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ લેવામાં ઓછો રસ દાખવ્યો છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27માં આ યુનિવર્સિટીની કોલેજોમાં મોટી સંખ્યામાં બેઠકો ખાલી પડી છે.

આ યુનિવર્સિટી છ જિલ્લામાં કામ કરે છે. તેની સાથે જોડાયેલી 511 કોલેજો છે. આ કોલેજોમાં સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને અન્ય ટેકનિકલ કોર્સ માટે લગભગ એક લાખ બેઠકો છે. તેમાંથી અત્યાર સુધી માત્ર 42,770 બેઠકો જ ભરાઈ છે. પાંચ રાઉન્ડ પૂરા થયા પછી પણ આશરે 60 હજાર બેઠકો ખાલી રહી છે.

HNGUમાં 60 હજાર બેઠકો ખાલી (Etv Bharat Gujarat)

આ ખાલી બેઠકો ભરવા માટે યુનિવર્સિટીએ વધુ એક રાઉન્ડ જાહેર કર્યો છે. આ રાઉન્ડ 10 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. બેઠકો ખાલી રહેવાના કારણોમાં સર્ટિફિકેટ કોર્સનો વિકલ્પ, પીટીસી કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓનો વધુ રસ, ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ, સેલ્ફ-ફાઇનાન્સ કોર્સની ઊંચી ફી અને નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી (NEP)નો સમાવેશ થાય છે. આ બધા કારણોથી વિદ્યાર્થીઓનો પરંપરાગત કોલેજો તરફનો રસ ઘટ્યો છે.

હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટ્રાર આર. ડી. દેસાઈએ જણાવ્યું કે એકેડેમિક કેલેન્ડર મુજબ 1 જુલાઈ 2026થી નવું સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે. હજુ પણ અન્ય કોર્સમાં પ્રવેશની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. પીટીસી કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓનો લગાવ ફરીથી વધ્યો છે. પીટીસીનો પ્રવેશ પૂરો થયા પછી સાચા આંકડાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. સ્નાતક કોર્સમાં પ્રવેશની પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે.

યુનિવર્સિટીએ હવે પ્રવેશની મુદત વધારીને 13 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી છે. આ નિર્ણયથી ખાલી રહેલી બેઠકો ભરાવાની આશા છે. વિદ્યાર્થીઓને હજુ પણ પ્રવેશ મેળવવાની તક છે.

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