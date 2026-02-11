ETV Bharat / state

નળ સરોવર બર્ડ સેન્સસ 2026 પૂર્ણ: 270 પ્રજાતિના 6.42 લાખથી વધુ પક્ષીઓ નોંધાયા

50 સર્વે ઝોનમાં વહેંચાઈ 220 પક્ષી નિષ્ણાંતોએ માઈગ્રેટરી બર્ડ્ઝ વસ્તી ગણતરી કરી

50 સર્વે ઝોનમાં વહેંચાઈ 220 પક્ષી નિષ્ણાંતોએ માઈગ્રેટરી બર્ડ્ઝ વસ્તી ગણતરી કરી (માહિતી વિભાગ)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 9:22 PM IST

અમદાવાદ: રામસર સાઇટનું બિરુદ ધરાવતું અને અમદાવાદ નજીક આવેલા જાણીતા નળ સરોવર પક્ષી અભ્યારણ્ય ખાતે તાજેતરમાં "નળસરોવર બર્ડ સેન્સસ-2026" સફળતાપૂર્વક યોજાયું હતું. આ વર્ષે થયેલા સર્વેમાં કુલ અંદાજે 6,42,232 પક્ષીઓ નોંધાયા, જે 270 અલગ-અલગ પ્રજાતિઓને આવરી લે છે. પક્ષીઓની વિવિધતા અને તેમની વસ્તી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા માટે વન વિભાગ દ્વારા દર બે વર્ષે આ વ્યાપક ગણતરી અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે.

વન્યજીવ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાઈ કામગીરી

ગણતરી પ્રક્રિયામાં સમગ્ર અભ્યારણ્યને 50 સર્વે ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું. દરેક ઝોન માટે નિર્ધારિત ટીમ દ્વારા સાંજ અને સવારે એમ બે તબક્કામાં ગણતરી કરવામાં આવી. અનુભવી ગણતરી અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ તમામ માહિતી સંકલિત કરવામાં આવી હતી.

220 એક્સપર્ટ્સ, 50 સર્વે ઝોન

આ ગણતરી અભિયાનમાં કુલ 220 પક્ષી નિષ્ણાતો અને રસિયાઓએ ભાગ લીધો હતો. ટીમમાં 35 વિદ્યાર્થીઓ, 61 બર્ડર્સ અને ફોટોગ્રાફી નિષ્ણાતો, ગુજરાત બહારના 13 નિષ્ણાતો તેમજ વિવિધ વન વિભાગો અને અન્ય વિભાગોના 12 કર્મચારીઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ પ્રક્રિયામાં 99 સ્થાનિક બોટમેન અને માર્ગદર્શકોએ પણ સપોર્ટ આપ્યો હતો.

આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન વન વિભાગ દ્વારા તમામ સહભાગીઓને નિવાસ, ભોજન અને ગણતરી કિટ જેવી જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ઉપરાંત, તેમને પ્રમાણપત્રો પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા.

આ ગણતરી પ્રક્રિયા ચોક્કસ, શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તથા વન્યજીવનને ઓછામાં ઓછો વિક્ષેપ થાય તે હેતુથી અભ્યાસ દરમિયાન બે દિવસ માટે અભ્યારણ્ય પ્રવાસીઓ માટે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે, આ સેન્સસ પ્રક્રિયા દર બે વર્ષે હાથ ધરવામાં આવે છે.

