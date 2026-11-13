તહેવારોના સમયમાં સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કિડિયારું ઊભરાયું: 50 હજારથી વધારે પ્રવાસીઓએ કરી મુલાકાત
1થી 12 નવેમ્બર દરમિયાન ટિકિટ વેચાણ દ્વારા ઝૂને લગભગ 21 લાખ રૂપિયાની આવક થઈ
Published : November 13, 2026 at 6:39 PM IST
જુનાગઢ: તહેવારોના સમયમાં એશિયાના સૌથી જૂના અને જૂનાગઢમાં આવેલા સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રવાસીઓનો નોંધપાત્ર ધસારો જોવા મળ્યો. 1લી નવેમ્બરથી લઈને 12 મી નવેમ્બર સુધીના સમયમાં 52,172 જેટલા પ્રવાસીઓએ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત કરી હતી જેના થકી સંગ્રહાલયને રૂપિયા 20,81,790ની ટિકિટમાંથી આવક થઈ છે. તહેવારોના સમયમાં જૂનાગઢના પ્રવાસન સ્થળો અને ખાસ કરીને સક્કરબાગ ઉપરકોટ અને ગિરનારમાં પ્રવાસીઓની વિશેષ ભીડ જોવા મળતી હોય છે.
દિવાળીનો તહેવારો પ્રાણી સંગ્રહાલયને ફળ્યા
દિવાળીના દિવસે દરમિયાન ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓ પ્રવાસન નગરી જૂનાગઢમાં આવતા હોય છે. જુનાગઢમાં આવેલા એશિયાના સૌથી જૂના સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયની સાથે ઉપરકોટ અને ગિરનારમાં આવેલા ઐતિહાસિક અને પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેતા હોય છે જેમાં જૂનાગઢમાં દિવાળી વેકેશન દરમિયાન આવેલા મોટાભાગના પ્રવાસીઓ સકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયની અચૂક મુલાકાત લેતા હોય છે.
સક્કરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં બાયોલોજીસ્ટ તરીકે કામ કરતા ડો. અગ્નિ વ્યાસે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે તહેવારોના સમયમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય છે, જેમાં 10 મી નવેમ્બરના દિવસે 12,325 12મી નવેમ્બરના દિવસે 13,836 9મી નવેમ્બરના દિવસે 8193 અને આઠમી નવેમ્બરના દિવસે 4,042 જેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી હતી. હજુ પણ વેકેશનનો સમય છે જેથી આ સમય દરમિયાન પણ પ્રતિ દિવસ સરેરાશ 1000 થી 2000 જેટલા પ્રવાસીઓ સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આવી રહ્યા છે. બુધવારે એક દિવસ સકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય સાફ-સફાઈ અને રખ-રખાવને કારણે તમામ પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે બંધ રાખવામાં આવે છે.
સક્કરબાગમાં જોવા મળતા પશુ-પંખીઓ
સક્કરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં એસિયાઈટિક સિંહની સાથે બંગાળના વાઘ, દીપડા, વરુ, શિયાળ, જંગલી બિલાડી, વિદેશમાં જોવા મળતા પોપટના અલગ અલગ 8 થી 10 પ્રકારના પોપટ, શિયાળા દરમિયાન માઇગ્રેડ થઈને આવતી કુંજ, ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી સુરખાબ, હિપોપોટેમસ, ચિકારા સહિત અલગ અલગ 8 થી 10 જાતની હરણ પ્રજાતિના પ્રાણીઓ કર્ણાટકનું રાજ્ય પ્રાણી બાયસન, કચ્છમાં જોવા મળતા ઘુડખર, સફેદ મોર, સાત થી આઠ જાતના ઝેરી અને બિન ઝેરી સાપ, જેમાં નાગ કાળતરો રસેલ વાઈપર અજગર, બે મોઢાડી બમ્બઈ, અલગ અલગ રંગના અને દેશના લવ બર્ડ, ગરુડ, સમડી, ગીધ, સેઢાળી, ઝરખ, વરુ, કાચબા જેવા બિજા પશુ પક્ષી અને પ્રાણીઓ પ્રવાસીઓ જોઈ શકે તે માટે પાંજરામાં રાખવામાં આવ્યા છે.
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