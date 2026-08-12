મહીસાગરમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે અનેક ગામ સંપર્ક વિહોણા, 300થી વધુ લોકોનું રેસ્કયુ
લુણાવાડામાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદને લઇને કેટલાક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા હતા.
Published : August 12, 2026 at 11:52 AM IST
મહીસાગર: મહીસાગરમાં ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હતા. લુણાવાડામાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદને લઇને કેટલાક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા હતા. લુણાવાડાના સુવા ગામમાં દવા લેવા આવેલા લોકો ફસાયા હતા. 300થી વધુ લોકોનું મહીસાગર પોલીસે રેસ્કયુ કર્યું હતું.
મહીસાગરમાં 300થી વધુ લોકોનું પોલીસે કર્યું રેસ્કયુ
મહિસાગરમાં ભારે વરસાદને કારણે સુવાના નાયક ફળિયામાં વૈદ્યના ત્યાં દવા લેવા આવેલા લોકો ફસાયા હતા. બનાવની જાણ થતા જ જિલ્લા SOG પીઆઇ વિમલ ધરોડા પોતાની ટીમ સાથે બચાવ કામગીરીમાં લાગ્યા હતા. સુવા ગામના નાયક ફળિયામાં રહેતા 28 લોકોનું પશુઓ સાથે રેસ્કયુ કરવામાં આવ્યું હતું.
જોકે, સુવા ગામમાં જવાના તમામ માર્ગો બંધ થઇ જતા દવા લેવા આવેલા અન્ય જિલ્લાના પણ કેટલાક લોકો ફસાયા હતા. બનાવની જાણ થતા જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તંત્રએ ટ્રેક્ટર દ્વારા તમામ લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા. મહીસાગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક માર્ગો પણ ધોવાયા હતા.
લુણાવાડામાં ભારે વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક સફીન હસન તેમજ જિલ્લા કલેક્ટર અર્પિત સાગર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને લોકોને પાણીમાં ન જવાની સલાહ આપી હતી.
બે મકાન ધરાશાયી
મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદના વિરામ બાદ તારાજીના દ્રશ્ય જોવા મળ્યા હતા. લુણાવાડાના સુવા ગામના નાયક ફળિયામાં બે કાચા મકાન ધરાશાયી થયા હતા. ભારે વરસાદને પગલે નાયકા સમાજના બે પરિવારના મકાન ધરાશાયી થયા હતા.
રાજ્યમાં સરેરાશ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ
રાજ્યમાં વરસાદની વાત કરીએ તો સવારના 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં સૌથી વધુ 1.06 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. ડાંગના સુબીરમાં 1.02 ઇંચ, ડાંગના વઘઇમાં 0.79 ઇંચ, તાપીના ઉકાઇમાં 0.63 ઇંચ, નર્મદાના સાગબારામાં 0.59 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.
મહિસાગરની વાત કરીએ તો મહિસાગરના સંતરામપુરમાં 0.39 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો જ્યારે ખાનપુરમાં 0.20 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો.કડાણામાં 0.12 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો જ્યારે ગોધરમાં 0.8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.
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