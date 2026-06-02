સુરેન્દ્રનગરમાં એક ઇંચ વરસાદમાં પ્રિ-મોનસૂન કામગીરીના દાવા પોકળ સાબિત થયા, 30થી વધુ સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી
સુરેન્દ્રનગરમાં 30થી વધુ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોએ મનપામાં પહોંચીને હોબાળો મચાવ્યો હતો.
Published : June 2, 2026 at 9:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ લોકોને ગરમીમાંથી રાહત તો મળી પણ નવી મુશ્કેલી ઉભી થઇ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં માત્ર એક ઇંચ વરસાદે જ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રિ-મોનસૂન કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી હતી. સુરેન્દ્રનગરમાં 30થી વધુ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોએ મનપામાં પહોંચીને હોબાળો મચાવ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરમાં 30થી વધુ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાયા
સુરેન્દ્રનગરના શહેરી વિસ્તારોમાં પ્રિ-મોનસુન કામગીરી કરવામાં આવી હોવાના તંત્ર દ્વારા દાવાઓ કરવામાં આવતા હતા પરંતુ આ દાવાઓ પ્રથમ વરસાદમાં જ પોકળ સાબિત થયા છે. શહેરના વઢવાણ, જોરાવર નગર, રતનપર અને 80 ફૂટના રોડ ઉપર વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. વઢવાણમાં માત્ર એક ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા રોડ-રસ્તા પાણીથી ભરાઇ ગયા હતા. શહેરના અજરામર ટાવરચોક વિસ્તાર, વઢવાણ મામલતદાર ઓફિસ, રતનપર બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલી સોસાયટીઓમાં સૌથી વધુ પાણી ભરાયા હતા અને ભૂગર્ભ ગટર લોક થઈ ગઈ હોય તેવી સૌથી વધુ ફરિયાદો સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાને મળી હતી.
વઢવાણમાં 1000 વર્ષ જૂના ગઢને પણ નુકસાન
વઢવાણમાં પડેલા વરસાદને કારણે 1000 વર્ષ જૂના ગઢને પણ નુકસાન થયું હતું અને તેના કાંકરા ખરી પડ્યા હતા. આ ઉપરાંત મૂળી તાલુકાનું ફીડર પણ ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદમાં તૂટી પડ્યું હતું જેને કારણે 10થી વધુ ગામોનો વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો.
સ્થાનિક રહેવાસી રોહિત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રી-મોનસૂન કામગીરીના નામે જે બજેટ આવ્યું હતું તેમાં કોઇપણ પ્રકારની કામગીરી થઇ નથી. મહાનગરપાલિકાએ રૂપિયા માત્ર કાગળ ઉપર વાપર્યા છે અને શહેરી વિસ્તારોમાં ઠેરઠેર પાણી ભરાઇ જતા નાગરિકોને હાલાકી ભોગવવી પડે છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઇને ડ્રેનેજ અધિકારી શુભમ મિશ્રા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, શહેરની 50થી વધુ સોસાયટીઓ અને રોડ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઇ ગયા હોવાની ફરિયાદો મળતા અલગ અલગ મશીનરી અને ટેકનિકલ ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે. પાણીનો તાત્કાલિક નિકાલ થાય તે દિશામાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં વરસાદી પાણી સોસાયટીઓમાં ના ભરાય તેની તકેદારીના ભાગ રૂપે મહાનગરપાલિકાની ટીમો દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
