ગીર સોમનાથ અને અમરેલીમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં 22થી વધુ ભૂકંપના આંચકા, ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં ભૂસ્તરીય હિલચાલ
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીના અહેવાલ મુજબ, આ આંચકાઓની તીવ્રતા ઓછી હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું નથી.
Published : December 10, 2025 at 6:48 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા પંથકમાં મધરાત્રે અને વહેલી સવારે ભૂકંપના બે આંચકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીના અહેવાલ મુજબ, આ આંચકાઓની તીવ્રતા ઓછી હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું નથી.
ગીર વિસ્તારના તાલાલા પંથકમાં ભૂસ્તરીય હિલચાલ વધી રહી છે. આજે સવારે 7:02 કલાકે 2.6ની તીવ્રતાનો વધુ એક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ (એપી સેન્ટર) તાલાલાથી 11 કિલોમીટર દૂર ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં હરિપુર ગામ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં નોંધાયું હતું. આ ભૂકંપ જમીનની અંદર માત્ર 4.2 કિલોમીટરની ઓછી ઊંડાઈએથી ઉદ્ભવ્યો હતો, જેના કારણે ધડામ અવાજ સાથે ધરતી ધ્રુજી ઊઠી હતી.
તાલાલા મામલતદાર કચેરીને પણ જિલ્લા કક્ષાએથી ભૂકંપની જાણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, ભૂકંપની અસર માત્ર ત્રણ સેકન્ડ સુધી જ રહી હતી, જેના કારણે કોઈ જાનમાલને નુકસાન થયું નથી. તેમ છતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભૂકંપનો ભય વ્યાપી ગયો છે.
તાલાલા પંથકમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં 22થી વધુ હળવા અને ભારે ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા છે. ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં ભૂસ્તરીય હિલચાલ સતત ચાલુ રહે છે. ભૂતકાળમાં પણ હરિપુર આસપાસનો વિસ્તાર ભૂકંપ ઝોન બન્યો હતો. સામાન્ય આંચકાથી લોકોને હવે નવાઈ નથી લાગતી, પરંતુ 2.5થી વધુ તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી ધરતી ધ્રુજે ત્યારે લોકોમાં ડર ફેલાય છે.
ધારી–ગીર પંથકમાં વ્હેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો
ધારી ગીર પંથકમાં આજે વ્હેલી સવારે ધરતીકંપનો નાનો આંચકો અનુભવાતા વિસ્તારમાં ક્ષણિક ચકચાર મચી ગઈ હતી. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ સવારે 5.50 વાગ્યે ધારી અને આસપાસના ગામોમાં ધરતી ધ્રૂજતા લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા હતા.
ગાંધીનગર સિસ્મોલોજી વિભાગ અનુસાર ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.4 નોંધાઈ હતી. ધારી–ગીરના વીરપુર સહિતના જંગલ વિસ્તારમાં પણ આંચકો સ્પષ્ટ અનુભવાયો હતો. ભૂકંપની અસરનું કેન્દ્ર અમરેલીથી આશરે 44 કિલોમીટર સાઉથ–સાઉથ વેસ્ટ વિસ્તારમાં રહ્યું હોવાનું જણાવાયું છે.
આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની કે નુકસાનના સમાચાર નથી. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિની મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: