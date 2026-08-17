સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરની બદલી અટકાવવા 20થી વધુ ગામોના સરપંચો-ખેડૂતોએ કરી રજૂઆત
તાજેતરમાં ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણાની મહીસાગર ખાતે બદલી થતાં સ્થાનિક ખેડૂતો અને લોકોમાં શોક ફેલાયો છે.
Published : August 17, 2026 at 9:06 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણાની મહીસાગર ખાતે થયેલી બદલી અટકાવવા માટે અલગ-અલગ 20થી વધુ ગામોના સરપંચો અને ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરી છે. તાજેતરમાં થયેલી આ બદલીને લઈને સ્થાનિક ખેડૂતો અને લોકોમાં શોક ફેલાયો છે.
ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા, થાનગઢ અને મુળી તાલુકામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ઉપર દરોડા પાડવામાં આવતા હતા. બે વર્ષના સમયગાળામાં હરેશ મકવાણા દ્વારા 1,000 કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે અને જાહેર જનતા શાંતિમય રીતે જીવન જીવી શકે તેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત ખેડૂતોના પ્રશ્ન હોય તો તેના તાત્કાલિક નિવારણ આવે તે માટેના કેસો પણ સતત સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા હતા. બીજી તરફ હાઈવે ઉપર ચાલતા કેમિકલોના ગેરકાયદેસર ધંધા પણ હરેશ મકવાણા દ્વારા દરોડા પાડી બંધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. ચોટીલા વિસ્તારમાં સાથણીની જમીનોના પણ પ્રશ્ન હતા, તેનું પણ નિરાકરણ હરેશ મકવાણા દ્વારા લાવવામાં આવ્યું હતું.
ખેડૂતોને આપવામાં આવતા સ્વરક્ષણના હથિયારો પણ જો યોગ્ય હોય અને ખેડૂતો ઉપર કોઈ ગુનાહિત ઈતિહાસ ન હોય તો તેમને સરળતાથી આપી દેવામાં આવતા હતા. ત્યારે ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકો શાંતિમય રીતે જિંદગી જીવી શકે તે માટે છેલ્લા બે વર્ષથી હરેશ મકવાણા દ્વારા પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવતા હતા અને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતી હતી.
ત્યારે તાજેતરમાં તેમની મહીસાગર ખાતે બદલી થઈ છે. ત્યારે ચોટીલા તાલુકા તેમજ મૂળી અને થાનગઢ તાલુકાના અલગ-અલગ ગામોના 20થી વધુ ગામોના સરપંચ અને સ્થાનિક આગેવાનો અને ખેડૂતો દ્વારા આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને તાત્કાલિક ધોરણે બદલી અટકાવવા માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે માંગ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે નળખંભા ગામના સરપંચ કિરીટ પનારા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન રજૂઆત કરી અને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આવા ડેપ્યુટી કલેક્ટરની હજુ પણ ચોટીલા તાલુકાના બે વર્ષ સુધી જરૂર છે. ત્યારે બદલી અટકાવવા માટે સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. ચોટીલામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરાવવામાં આવી છે. થાનગઢ-મુળીમાં પણ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરાવવામાં આવી છે. બાયોડીઝલના ધંધા પણ ગેરકાયદેસર ચાલતા હતા, તેના ઉપર પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને સારી એવી કામગીરી કરવામાં આવી છે. લોકો શાંતિમય વાતાવરણમાં જીવી શકે તે માટેના પ્રયત્ન ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને બે વર્ષ સુધી કર્યા છે. ખનીજ માફિયાઓ ઉપર પાસા એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. જરૂર પડે તો તડીપાત પણ કર્યા છે. ત્યારે આવા અધિકારીને ચોટીલામાં રાખવાની અમારી માંગ છે.
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