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સોલાર પ્લાન્ટમાં વાહન મૂકવાને બહાને 100થી વધુ લોકોના વાહનો બારોબાર ગિરવે મૂકી દીધા

રાજ્યના પાંચ જિલ્લામાંથી ટ્રેક્ટર, જેસીબી, ડમ્પરો, કારના માલિકો સાથે મોટું કૌભાંડ

રાજ્યના પાંચ જિલ્લામાંથી ટ્રેક્ટર, જેસીબી, ડમ્પરો, કારના માલિકો સાથે મોટું કૌભાંડ
રાજ્યના પાંચ જિલ્લામાંથી ટ્રેક્ટર, જેસીબી, ડમ્પરો, કારના માલિકો સાથે મોટું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 10:47 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં છેતરપિંડી ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવા જ વધુ એક કેસમાં છેતરપિંડી કરનાર ટોળકી દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના પાંચ જિલ્લાઓમાંથી વાહન ચાલકોના વાહનો ઉઘરાવી અને બારોબાર વેચાણ અને ગીરવે મૂકી દેવામાં આવ્યા હોવાનો ધડાકો થયો છે ત્યારે આ મુદ્દે ભોગ બનનાર લોકો સુરેન્દ્રનગર એસપી કચેરી ખાતે એકત્રિત થઈ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ ને રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ અંગે યોગ્ય ન્યાયિત તપાસ કરવામાં આવે અને આ ટુકડી સામે ગુનો દાખલ કરી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી ભોગ બનનાર વાહન ચાલકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે

ગુજરાત રાજ્યના મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ-ગોધરા, ખેડા નડિયાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અલગ અલગ વાહન ચાલકોના સંપર્ક કરી અને અરજણભાઈ જોગરાણા ચતુરભાઈ સારદિયા કિરણભાઈ ડાભી અને અજીમભાઈ ગનીભાઈ દ્વારા વાહન ચાલકોને ફોસલાવી અને તેમના વાહનો સોલાર કંપનીમાં ભાડે મૂકવાના છે તેમ કહી અને તેમની પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યા હતા અને જ્યારે વાહનો લેવામાં આવ્યા ત્યારે પ્રથમ મહિને પૂરતું ભાડું ચૂકવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ ત્યારબાદ છેલ્લા છ મહિનાથી કોઈપણ પ્રકારનું ભાડું પણ ચૂકવવામાં આવ્યું નથી અને વાહનો પણ પરત આપવામાં આવતા નથી અને વાહનો ક્યાં છે તેની વિગતો પણ આ ટોળકી દ્વારા આપવામાં આવતી નથી. જે વાહનોમાં જીપીએસ સિસ્ટમ ફીટ કરવામાં આવી હતી તેના આધારે વાહન ચાલકો જ્યાં વાહનો પડ્યા હતા ત્યાં પહોંચ્યા હતા ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું કે આ તમામ વાહનો ગીરવે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે અને જો તમારે વાહનો જોતા હોય તો પહેલા તેની રકમ આપવી પડશે તો જ વાહનો પરત મળશે ત્યારે આ સાંભળી અને વાહન ચાલકો ચોકી ઉઠ્યા હતા.

રાજ્યના પાંચ જિલ્લામાંથી ટ્રેક્ટર, જેસીબી, ડમ્પરો, કારના માલિકો સાથે મોટું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાં વહાનોનું કેટલું ભાડું નક્કી કર્યું હતું

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ટ્રેક્ટર માટે મહિને 25 હજાર રૂપિયા, જેસીબી મશીન માટે મહિને 1 લાખ, કાર માટે મહિને 40 હજાર તેમજ ડમ્પર માટે મહિને 1.20 લાખ રૂપિયા ભાડું ચૂકવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં 51 ટ્રેક્ટર, 10 જેસીબી, 2 કાર અને 20 ડમ્પર ભાડે ચડાવવામાં આવ્યા હતા.

ત્યારબાદ વાહનચાલકો દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવાળાનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. આ કિસ્સામાં ટ્રક, જે.સી.બી મશીન, ડમ્પર લોડર મશીન, કાર અને ટ્રેક્ટર સહિત વાહનો લઇ અને અલગ અલગ 100 થી વધુ વાહનો પડાવી લેવામાં આવ્યા હોવાનો પ્રાથમિક તબક્કામાં સામે આવ્યું છે. ભાડાના નામે વાહન ચાલકોને ફોસલાવી અને તેમની પાસેથી માલિકીના વાહનો લઇ અને ગીરવે મૂકી દેવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવતા જિલ્લા પોલીસવડા દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા અને આ સંદર્ભે પ્રથમ તબક્કામાં અરજણભાઈ જોગરાણાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં ચતુરભાઈ કાળાભાઈ સારદિયા કિરણ ડાભી અને અજીમભાઈ ગનીભાઈ ફરાર છે તેની પણ શોધ ખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

મૂળી પોલીસ મથક ના પી.આઈ.ડી.આર બારૈયા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે હાલ આ મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે અરજણભાઈ નામના સામને અરજીના આધારે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવવામાં આવ્યો છે અને તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે કેટલા વાહનો પડાવામાં આવ્યા છે અને કેટલા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે તે દિશામાં હાલ તપાસ ચાલી રહી છે અને પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે પૂછપરછના અંતે સમગ્ર બાબત સામે આવશે ત્યારબાદ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે તેવું પણ મુળી પીઆઇ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

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