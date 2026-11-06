વ્યારા સુગરના ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થશે શેરડીના બાકી નાણા, સમયસર ચૂકવણી ન થતા મુકાયા હતા આર્થિક મુશ્કેલીમાં
શેરડીના ઉત્પાદન પાછળ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચ અને મહેનતનું યોગ્ય વળતર સમયસર ન મળતાં તેમના પરિવારના આર્થિક આયોજન પર પણ અસર થઈ રહી હતી.
Published : November 6, 2026 at 2:43 PM IST
ગાંધીનગર: આદિજાતિ વિસ્તારના શેરડી પકવતા ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે દિવાળી પહેલાં મોટી રાહત આપતો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. વ્યારા સુગર તરીકે ઓળખાતી શ્રી ઉકાઈ પ્રદેશ ખાંડ ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિમિટેડના 850થી વધુ ખેડૂતોને શેરડીના બાકી નાણાં પેટે કુલ રૂ. 7.14 કરોડની રકમ ચૂકવવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ લેવાયેલા આ નિર્ણય અનુસાર ખેડૂતોને દિવાળી પહેલાં જ તેમના બાકી નાણાં સીધા બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે. સરકારના આ નિર્ણયથી લાંબા સમયથી શેરડીના નાણાંની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને મોટી આર્થિક રાહત મળવાની છે.
આ અંગે માહિતી આપતાં પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, શ્રી ઉકાઈ પ્રદેશ ખાંડ ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિમિટેડ (વ્યારા સુગર) દ્વારા શેરડીના નાણાં સમયસર ચૂકવી ન શકાતાં ખેડૂતો આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. શેરડીના ઉત્પાદન પાછળ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચ અને મહેનતનું યોગ્ય વળતર સમયસર ન મળતાં તેમના પરિવારના આર્થિક આયોજન પર પણ અસર થઈ રહી હતી. ખાસ કરીને દિવાળી જેવા તહેવારના સમયે ખેડૂતોને નાણાંની જરૂરિયાત હોવાથી રાજ્ય સરકારે આ પ્રશ્નની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોની વહારે આવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના બાકી નાણાંની ચૂકવણી માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી છે. જેના ભાગરૂપે આશરે 850થી વધુ ખેડૂતોને કુલ રૂ. 7.14 કરોડની માતબર રકમ ચૂકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ રકમ કોઈ વચેટિયા કે અન્ય માધ્યમ વગર સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે, જેથી ખેડૂતોને તેમના બાકી નાણાં સમયસર મળી શકે.
પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય ધ્યેય ખેડૂત સશક્તિકરણ અને ખેડૂતોના ચહેરા પર સ્મિત લાવવાનું છે. ખેડૂતો દેશ અને રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાનો મહત્ત્વનો આધારસ્તંભ છે. તેમના પરિશ્રમનું યોગ્ય મૂલ્ય મળે અને તેમને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. વ્યારા સુગરના ખેડૂતોને બાકી નાણાંની ચૂકવણી કરવાનો નિર્ણય પણ આ જ દિશામાં લેવાયેલું મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
દિવાળી પહેલાં રૂ. 7.14 કરોડની રકમ બેંક ખાતામાં જમા થવાથી 850થી વધુ ખેડૂત પરિવારોને તહેવારની ઉજવણી માટે આર્થિક સધ્ધરતા મળશે. લાંબા સમયથી બાકી નાણાંની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે સરકારનો આ નિર્ણય દિવાળીની ભેટ સમાન બની રહેશે. રાજ્ય સરકારે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, અન્નદાતા ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને તેમની મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ માટે સરકાર હંમેશાં તેમની પડખે મક્કમતાથી ઊભી રહેશે.
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