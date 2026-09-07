મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર ભરતીના ઉમેદવારોની નિમણૂક અટકતાં આક્રોશ, સત્યાગ્રહ છાવણીએ ધરણા
અઢી વર્ષથી કોર્ટમાં ડમી ઉમેદવારોના કારણે કેસ ચાલતો હોવાથી નિર્ણય કરવામાં આવતો નથી
Published : September 7, 2026 at 12:25 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલી મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) જાહેરાત ક્રમાંક 17/2021-22 હેઠળ પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની નિમણૂક અટકી હોવાના મુદ્દે ઉમેદવારોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉમેદવારોએ સરકાર અને સંબંધિત તંત્રને રજૂઆત કરી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસમાં સરકાર પક્ષે સક્ષમ પેરવી કરી ‘સ્ટેટસ quo’ હટાવી નિમણૂકનો માર્ગ મોકળો કરવાની માંગ કરી છે. ઉમેદવારોએ કહ્યું હતું કે માત્ર 6 ડમી ઉમેદવારોના કારણે 100 ઉમેદવારોને નોકરીથી વંચિત રાખવામાં આવી રહ્યા છે.
ઉમેદવારોની નિમણૂક ના થતા રોષ
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ વર્ષ 2023માં ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ તથા ત્યારબાદ એડિશનલ ફાઇનલ સિલેક્ટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની જિલ્લા પસંદગીની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે તેમ છતાં કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસને કારણે છેલ્લા આશરે ત્રણ વર્ષથી નિમણૂક આદેશો અટવાઈ રહ્યા છે. ઉમેદવારોએ જણાવ્યું છે કે ભરતી પ્રક્રિયામાં થઈ રહેલા વિલંબના કારણે અનેક ઉમેદવારોની ઉંમર 35 વર્ષ કે તેથી વધુ થઈ ગઈ છે જેના કારણે તેઓ અન્ય સરકારી ભરતીમાં વયમર્યાદાના કારણે તક ગુમાવી રહ્યા છે. લાંબા સમયથી બેરોજગારીના કારણે ઉમેદવારો આર્થિક મુશ્કેલી અને માનસિક તણાવનો સામનો કરી રહ્યા હોવાનો પણ રજૂઆતમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
હાઇકોર્ટમાં સરકાર પક્ષે સક્ષમ પેરવીની માંગ
ઉમેદવારોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસમાં સતત તારીખો પડી રહી છે અને સ્ટે હટાવવા માટે સરકાર પક્ષે જરૂરી તાત્કાલિક કાર્યવાહી થતી નથી. આગામી દિવસ-7ની કાર્યવાહી દરમિયાન ગવર્નમેન્ટ પ્લીડર (GP)ની હાજરી સાથે મેટરની વહેલી સુનાવણી કરાવી સક્ષમ રજૂઆત કરવામાં આવે, તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ Early Hearing અથવા જરૂરી સ્પેશિયલ એફિડેવિટની કાર્યવાહી કરીને કેસનો ઝડપી નિકાલ લાવવા તથા ‘સ્ટેટસ quo’ હટાવી પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો આપવાનો માર્ગ મોકળો કરવા માંગ કરી છે. ઉમેદવારોએ ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે પરિવાર સાથે ધરણા કર્યા હતા.
ઉમેદવારોની મુખ્ય માંગ
- દિવસ-7ની કાર્યવાહી દરમિયાન GPની હાજરી સુનિશ્ચિત કરાય
- કેસની વહેલી સુનાવણી માટે Early Hearing કરાય
- સરકાર પક્ષે સક્ષમ અને અસરકારક પેરવી કરાય
- ‘સ્ટેટસ quo’ હટાવી નિમણૂકનો માર્ગ મોકળો કરાય
- પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને તાત્કાલિક નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવે
નક્કર કાર્યવાહી નહીં થાય તો આંદોલનની ચીમકી
ઉમેદવારોએ ચેતવણી આપી છે કે આગામી દિવસ-7ની ન્યાયિક કાર્યવાહી દરમિયાન સરકાર પક્ષે GP ગેરહાજર રહે અથવા નક્કર હિલચાલ કર્યા વિના માત્ર તારીખ લેવામાં આવે તો ઉમેદવારો અને તેમના પરિવારો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવા મજબૂર બનશે. પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અને સંબંધિત તંત્ર સમક્ષ અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ સહિતના આંદોલનની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે. રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાને ધ્યાને લઈ સરકાર અને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે અને પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી છે.
આ પણ વાંચો: