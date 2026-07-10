સુરેન્દ્રનગરના રતનપરમાં 5 મહિનાથી રોડની કામગીરી અધૂરી, 1200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ જવામાં મુશ્કેલી
નજીકમાં નીલકંઠ વિદ્યાલય આવેલું છે ત્યાં 1100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિકોને અવરજવર કરવા માટે ખૂબ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
Published : July 10, 2026 at 9:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા રોડ રસ્તાના નવીનીકરણના કોન્ટ્રાક્ટ તો આપી દેવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા કામગીરી પૂર્ણ ન કરવામાં આવતા તેનું પરિણામ સ્થાનિક લોકોને ભોગવવું પડી રહ્યું છે. રોડ-રસ્તા બને તો લોકોની સુવિધામાં વધારો થાય પરંતુ અહીં રોડ રસ્તાના કામો શરૂ થાય અને સુરેન્દ્રનગર શહેરની જનતાની મુસીબત શરૂ થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના રતનપર, નીલકંઠ વિદ્યાલયથી લઈ અને સુરેન્દ્રનગરના આરટીઓ કચેરી સુધીનો બાયપાસ રોડ આવેલો છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ રોડ ડેવલોપમેન્ટ માટે અને નવીનીકરણ માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવામાં આવ્યો છે.
કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી અને આખો રસ્તો ખોદી નાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ત્યારબાદ આ રસ્તાનું ડેવલપમેન્ટ અને નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરવામાં ન આવતા અને રસ્તો ખોદી અને ત્યારબાદ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ રસ્તા નું કામ અધૂરું મૂકી દેવામાં આવતા સ્થાનિક લોકો પરેશાનીમાં મુકાયા છે. નજીકમાં નીલકંઠ વિદ્યાલય પણ આવેલું છે ત્યાં 1100 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક લોકોને અવરજવર કરવા માટે ખૂબ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
રોડ રસ્તાઓ ખોદી નાખવામાં આવ્યા હોવાના કારણે વાહનો પણ સ્લીપ થઈ જાય છે. શાળાએ આવતા વિદ્યાર્થીઓ ભરેલા વાહનો પણ પલટી ખાઈ જતા હોવાના બનાવો વધ્યા છે. ત્યારે વાલીઓ અને શિક્ષકોમાં પણ આ પ્રકારે રોષ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અધૂરી કામગીરી મૂકવામાં આવી છે. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં પણ વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તે છતાં પણ આ રોડના નવીનીકરણનું કામ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું નથી. છેલ્લા પાંચ મહિનાથી આ વિસ્તારના લોકો હાલાકીમાં મુકાઈ રહ્યા છે. આ અંગે રોડ રસ્તાના નવીનીકરણના કામ પૂરા કરવામાં આવે અને તાત્કાલિક કામગીરી શરૂ કરી અને રોડ નવો બનાવવાની કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટર પાસે શરૂ કરાવવામાં આવે તેવી પણ આ વિસ્તારના લોકોએ માંગ કરી છે.
બાળકો અને શાળાએ મૂકવા આવતી વેન પલટી ખાઈ જાય છે- અલીમહંમદ બ્લોચ, શિક્ષક
શાળામાં અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષક અલી મહંમદ ભાઈ બ્લોચ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, નીલકંઠ વિદ્યાલય તેમ જ આજુબાજુમાં પાંચથી છ જેટલી શાળાઓ આવેલી છે. ત્યાં અભ્યાસ કરતા બાળકો આ રોડ ઉપરથી ચાલતા હોય છે. ત્યારે વાહનો પલટી ખાઈ જાય છે અને ખાસ કરીને બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ ભરેલી વેન પણ પલટી ખાઈ ગઈ હોય તે પ્રકારની ઘટનાઓ બની છે. તંત્રની બેદરકારીના કારણે પાંચ મહિનાથી આ રોડ ખોદી અને મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. હવે આ રોડ રસ્તા ના નવીનીકરણના કામ હાથ ધરવામાં આવે અને તાત્કાલિક પૂરું કરવામાં આવે તેવી માંગ છે.
રજૂઆત ધ્યાને મળી છે આગામી સમયમાં આ રોડ રસ્તા ના કામો પુરા કરવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે - રાકેશ રાઠોડ, મેયર
મેયર રાકેશ રાઠોડ એ જણાવ્યું કે, નીલકંઠ વિદ્યાલય તેમજ આજુબાજુના રતનપર વિસ્તારના રોડ રસ્તાની કામગીરી અધુરી છે. આ પ્રકારની ફરિયાદો પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્યારે હવે કંપની અને કોન્ટ્રાક્ટરોને બોલાવવામાં આવ્યા છે અને આ કામગીરી તાત્કાલિક પૂરી થાય તે અંગેની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક લોકો અગવડતા ભોગવી રહ્યા છે. હાલાકી પણ ભોગવી રહ્યા છે આ એક ગંભીર બાબત ગણી શકાય. હવે આ કામો તાત્કાલિક પૂરા થાય તે દિશામાં કામગીરી કરવા માટે પ્રયત્ન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ટૂંક સમયમાં રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાના કામો રતનપર વિસ્તારમાં પુરા કરવા અંગેનો મેપ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
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