ઓસિયા મોલના ડિરેક્ટરની આગોતરા જામીન માટે અરજી, 30 નવેમ્બરે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી
ઓસિયા હાયપર રિટેઇલ લિમિટેડના ડિરેક્ટર ધીરેન્દ્ર ચોપરાએ આગોતરા જામીન મેળવવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે.
Published : November 23, 2026 at 5:45 PM IST
અમદાવાદઃ ઓસિયા હાયપર રિટેઇલ લિમિટેડના ડિરેક્ટર ધીરેન્દ્ર ચોપરાએ આગોતરા જામીન મેળવવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે અગાઉ તેમની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. હવે નીચલી અદાલતના નિર્ણયને પડકારતી આ અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગામી 30 નવેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરાશે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ કેસમાં આરોપ છે કે ધીરેન્દ્ર ચોપરા, તેમનાં પત્ની કવિતા ચોપરા અને અન્ય આરોપીઓએ ઓસિયા મોલના સ્ટાફ મારફતે નાના-મોટા વેપારીઓ પાસેથી માલ મંગાવ્યો હતો. શરૂઆતમાં વેપારીઓને સમયસર નાણાં ચૂકવી વિશ્વાસ સંપાદિત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ખાતામાં પૂરતું બેલેન્સ ન હોવાની જાણ હોવા છતાં પંજાબ નેશનલ બેંકના સહી કરેલા ચેક આપવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ ચેકો બેંકમાં જમા કરાવતાં રિટર્ન થયા હતા.
250 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી
વેપારીઓ પાસેથી મેળવેલો માલ મોલમાં વેચીને તેની આવકનો ઉપયોગ પોતાના તથા પરિવારના નામે મિલકતો ખરીદવા માટે કરાયો હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. આ મામલે અમદાવાદમાં સીઆઈડી ક્રાઈમ પોલીસ મથકે ચાલુ વર્ષે ગુનો નોંધાયો હતો. મૂળ ફરિયાદમાં આશરે 4.43 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પોલીસ તપાસ દરમિયાન આશરે 267 વેપારીઓ પાસેથી 250 કરોડ રૂપિયાથી વધુના માલની લેવડદેવડમાં કથિત છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. બીજી તરફ કંપની સામે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ કુલ 634 કરોડ રૂપિયાના દાવા કરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
તપાસ અને ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે કે, ધીરેન્દ્ર ચોપરા અને તેમનાં પત્ની વિદેશ જતા રહ્યા છે અને એનસીએલટી અથવા અદાલત સમક્ષ હાજર થતા નથી. આ ઉપરાંત મુંબઈ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેમની સામે છેતરપિંડીના ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું તપાસમાં જણાવાયું છે.
અગાઉ અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટે આગોતરા જામીન અરજી ફગાવતી વખતે નોંધ્યું હતું કે, અરજદારે પોતે જ ચેક પર સહી કરી હતી અને તેઓ કંપનીના મુખ્ય ડિરેક્ટર છે. અન્ય આરોપીઓની સરખામણીએ તેમની ભૂમિકા અલગ અને સક્રિય જણાય છે, તેથી અન્ય આરોપીઓને મળેલી રાહતના આધારે તેમને સમાનતાનો લાભ આપી શકાય નહીં.
નીચલી અદાલતે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, આરોપીઓ વિદેશ જતા રહ્યા હોવાના સંજોગો અને સમગ્ર મામલામાં સુવ્યવસ્થિત ગુનાહિત કાવતરું રચાયું હોવાની પ્રથમદર્શનીય શક્યતાને ધ્યાનમાં લેતાં આગોતરા જામીન આપી શકાય નહીં. હવે સેશન્સ કોર્ટમાંથી રાહત ન મળ્યા બાદ ડિરેક્ટર ધીરેન્દ્ર ચોપરાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. 30 નવેમ્બરે થનારી સુનાવણી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
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