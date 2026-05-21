અમદાવાદ: કાળઝાળ ગરમીમાં પક્ષીઓને બચાવવા માટે અનોખી પહેલ, ORS પાઉડરથી પાણી-સ્પ્રિન્કલ કુલર્સની વ્યવસ્થા
કાળઝાળ ગરમીમાં પક્ષીઓને બચાવવા માટે પાંજરાપોળ સ્થિત 'જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ' આગળ આવ્યું છે.
Published : May 21, 2026 at 5:53 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે, જેના કારણે માત્ર માણસો જ નહીં પરંતુ અબોલા પશુ-પક્ષીઓ પણ હીટ સ્ટ્રોક અને ડિહાઇડ્રેશનનો ભોગ બની રહ્યા છે. આ કાળઝાળ ગરમીમાં પક્ષીઓને બચાવવા માટે પાંજરાપોળ સ્થિત 'જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ' આગળ આવ્યું છે. ટ્રસ્ટ દ્વારા પક્ષીઓને ગરમીથી રાહત આપવા માટે પ્રથમ વખત કૂલિંગ વ્યવસ્થા અને હીટ વેવ મેનેજમેન્ટ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. પક્ષીઓને ગરમીમાં કેવી રીતે બચાવવામાં આવી રહ્યા છે અને કેવી સારવાર આપવામાં આવે છે? તેના પર ખાસ રિપોર્ટ...
બર્ડ હિટવેવ રીલેટેડ રોજના 90 કેસ
જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર સુમિત ગુરબાનીએ જણાવ્યું હતું હતું કે, "ઉતરાયણમાં જેમ દોરીથી ઇન્જર્ડ થઇને પક્ષીઓ જીવદયા ટ્રસ્ટમાં લાવવામાં આવે છે એવી રીતે ગરમીથી બીમાર થયેલા પશુ પક્ષીઓને પણ અહીં લાવવામાં આવે છે. ગરમીમાં ડિહાઇડ્રેશન, હિટસ્ટ્રોક, બેભાન અવસ્થામાં પક્ષીઓને અહીં લાવવામાં આવે છે અને દિવસમાં દરરોજ 80થી 90 પક્ષીઓ અહીં લાવવામાં આવે છે, જે પક્ષી અહીં આવે છે તેમને તરત જ સારવાર આપવામાં આવે છે."
પક્ષીઓને વધુ ગરમી ના લાગે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા
જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજરે વધુમાં જણાવ્યું કે, "સીઝન પ્રમાણે ગરમી, ઠંડી કે વરસાદમાં પશુ-પક્ષીઓ માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે છે. ગરમીમાં ORS પાઉડર પાણીમાં મિક્સ કરીને પક્ષીઓને આપવામાં આવે છે. પક્ષીઓને વધારે ગરમી ના લાગે તે માટે સ્પ્રિન્કલ કુલર્સ મુકવામાં આવ્યા છે, પાણીની પુરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગ્રીન નેટ બાંધવામાં આવ્યું છે. પક્ષીઓ હિટવેવનો શિકાર ના બને તે માટે અલગ અલગ સમયે પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદના ખુણે ખુણામાંથી પશુ-પક્ષીઓ અહીં આવે છે."
સુમિત ગુરબાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીં કબૂતર, ચકલી કાગડો, પોપટ, ઘુવડ, કોયલ, બુલબુલ જેવા પક્ષીઓ આવે છે. ગરમીને કારણે પક્ષીઓ બીમાર પડે છે અને વધુ તાપમાનમાં બેભાન થઇ જાય છે, તેના માટે હીટવેવ મેનેજમેન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ મહિનામાં જ 2000 જેટલા બર્ડ હિટવેવ રીલેટેડ કેસ નોંધાયા છે."
