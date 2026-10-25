સરકારી શાળાઓમાં વાલીઓના પ્રવેશ પ્રતિબંધ સામે વિવિધ સંસ્થાઓ અને વાલીઓનો વિરોધ: “દીકરીને મળવા પણ પરવાનગી લેવી પડે?”
વાલીઓ અને આગેવાનોની રજૂઆત - બાળકોની સુરક્ષા જરૂરી, પરંતુ વાલીઓ અને સામાજિક સંગઠનોનો અવાજ ન દબાવો
Published : October 25, 2026 at 9:24 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં અનધિકૃત પ્રવેશ અને ફોટોગ્રાફી-વિડિયોગ્રાફી સંબંધિત નિયમોને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર સામે વાલી મંડળો અને સામાજિક સંગઠનોના આગેવાનોએ વિરોધ નોંધાવી સરકાર સમક્ષ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. આગેવાનોનું કહેવું છે કે શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા અને ગોપનીયતા જાળવવી જરૂરી છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયામાં વાલીઓ પોતાના બાળકની સમસ્યા જાણવા, શાળાની ગેરરીતિઓ સામે અવાજ ઉઠાવવા કે શિક્ષણની સ્થિતિ અંગે રજૂઆત કરવા ન જઈ શકે તેવી સ્થિતિ ઊભી થવી જોઈએ નહીં.
આ મુદ્દે ઑલ ગુજરાત વાલી મંડળના પ્રમુખ નરેશ શાહ, પિયુષભાઈ સુથાર, નારી રક્ષા સેનાના પ્રમુખ પ્રકાશકુમાર શાહ અને તેજસ ભાવસારે ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં પરિપત્ર સામે વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો. કેટલાક આગેવાનોએ POCSO કાયદાના ઉલ્લેખ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા, તો કેટલાકે શાળાઓમાં પ્રવેશના નિયમોનો કાયદાકીય આધાર અને વાલીઓની ફરિયાદો માટેની વ્યવસ્થા સ્પષ્ટ કરવાની માગ કરી હતી.
“સરકારી શાળાઓ જાહેર સંસ્થાઓ છે, વાલી મંડળોને પ્રવેશમાં વાંધો કેમ?”
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં ઓલ ગુજરાત વાલી મંડળના પ્રમુખ નરેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારના પરિપત્ર મુજબ સરકારી શાળાઓમાં અનધિકૃત પ્રવેશ સામે કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જોકે, સરકારી શાળાઓ જાહેર સંસ્થાઓ હોવાથી વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને વાલી મંડળો શિક્ષણ સંબંધિત પ્રશ્નો રજૂ કરવા માટે શાળામાં જઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
નરેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ વ્યક્તિ અનધિકૃત રીતે શાળામાં પ્રવેશ કરે તો તેની સામે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી થઈ શકે છે, પરંતુ વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને વાલી મંડળોનું કામ શિક્ષણ વ્યવસ્થાના પ્રશ્નો રજૂ કરવાનું છે. આવા સંગઠનોને શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં કઈ પરિસ્થિતિમાં વાંધો હોવો જોઈએ, તે અંગે તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
તેમણે POCSO કાયદાના ઉલ્લેખ સામે પણ વાંધો વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે, બાળકોના જાતીય શોષણને રોકવા માટે બનેલા કાયદાનો કડક અમલ થવો જોઈએ, પરંતુ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં વાલીઓ અને સંગઠનોની રજૂઆતો માટેની જગ્યા પણ જળવાઈ રહેવી જોઈએ.
નરેશ શાહે શિક્ષણ બજેટના ઉપયોગ અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમના દાવા મુજબ, શિક્ષણ માટે ફાળવાતા નાણાં અને સરકારી શાળાઓમાં થતા ખર્ચ અંગે વધુ પારદર્શિતા હોવી જોઈએ. તેમણે સરકારી શાળાઓમાં પાઠ્યપુસ્તકો મોડાં પહોંચવાની સમસ્યા અને શાળાઓના માળખાકીય સુરક્ષા અહેવાલોની જરૂરિયાતનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો.
તેમણે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ માગ કરી હતી કે રાજ્યની તમામ સરકારી શાળાઓનું લાયક સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર મારફતે નિરીક્ષણ કરાવી માળખાકીય સુરક્ષાનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવે. જર્જરિત ઇમારતો અને પાયાની સુવિધાઓની સમસ્યાઓ દૂર કરવા પર સરકારે પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
“દીકરીને મળવા કે તેની સમસ્યા જાણવા પણ મંજૂરી લેવી પડે?”
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં પિયુષભાઈ સુથારે પરિપત્ર સામે વાંધો વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ માતા-પિતાને પોતાની દીકરીને મળવા અથવા શાળામાં તેની સાથે જોડાયેલી સમસ્યા અંગે વાત કરવા જવું હોય, તો તેના માટેની પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ અને વ્યવહારુ હોવી જોઈએ.
તેમના મતે, POCSO કાયદો બાળકોને જાતીય શોષણથી બચાવવા માટે છે અને જ્યાં બાળકોની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં તેનો કડક અમલ થવો જોઈએ. જોકે, માતા-પિતા પોતાના બાળકને મળવા અથવા તેની સમસ્યા જાણવા માગતા હોય ત્યારે નિયમો એવી અડચણ ન બને તે જરૂરી છે.
પિયુષભાઈ સુથારે જણાવ્યું હતું કે, માતા-પિતાને પોતાના બાળકની સમસ્યા સમજવા અને શાળા સાથે વાતચીત કરવાનો અવસર મળવો જોઈએ. બાળકોની સુરક્ષાના હેતુથી બનાવવામાં આવતા નિયમોનો ઉપયોગ એવી પરિસ્થિતિમાં ન થવો જોઈએ જ્યાં માતા-પિતા માત્ર પોતાના બાળકને મળવા કે તેની સમસ્યા જાણવા માગતા હોય.
“બાળકોની સુરક્ષા સાથે સમાધાન નહીં, પરંતુ ફરિયાદ કરવાનો રસ્તો ખુલ્લો રહેવો જોઈએ”
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં નારી રક્ષા સેનાના પ્રમુખ પ્રકાશકુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે દીકરીઓની સુરક્ષા સાથે કોઈ બાંધછોડ ન થવી જોઈએ, પરંતુ જો કોઈ માતા-પિતા પોતાના બાળક માટે ન્યાય માગે તો તેમનો અવાજ પણ સાંભળવામાં આવવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું હતું કે POCSO કાયદાનો કડક અને નિષ્પક્ષ અમલ જરૂરી છે. સાથે જ શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત, પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ અથવા બાળકો સાથે અન્યાય જેવી સમસ્યાઓ સામે આવે ત્યારે વાલીઓ, સામાજિક કાર્યકરો અને પત્રકારો યોગ્ય માધ્યમથી સરકાર સુધી રજૂઆત કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
પ્રકાશકુમાર શાહે સરકાર સમક્ષ ત્રણ મુખ્ય માગો રજૂ કરી હતી. પ્રથમ, પરિપત્રનો સંપૂર્ણ સત્તાવાર પાઠ અને તેનો કાયદાકીય આધાર જાહેર કરવામાં આવે. બીજી, શાળામાં ગંભીર ગેરરીતિ સામે આવે તો વાલીઓ અને પત્રકારો કાયદેસર રીતે ફરિયાદ કરી શકે તેવી સ્પષ્ટ વ્યવસ્થા જણાવવામાં આવે. ત્રીજી, ખોટી ફરિયાદ અથવા અન્યાયનો સામનો કરનાર વ્યક્તિને નિષ્પક્ષ તપાસ અને ન્યાય મળે તેની ખાતરી કરવામાં આવે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે માત્ર પરવાનગી વિના શાળામાં પ્રવેશ કરવો અથવા વીડિયો બનાવવો એટલે આપમેળે POCSOનો ગુનો બની જાય એવું કહી શકાય નહીં. કઈ કાયદાકીય જોગવાઈ લાગુ પડે તે ઘટનાની હકીકતો અને પુરાવા પર આધાર રાખે છે.
પ્રકાશકુમાર શાહે કહ્યું હતું કે બાળકોની ગોપનીયતા જાળવવી જોઈએ અને કાયદાનો દુરુપયોગ પણ ન થવો જોઈએ. સરકારની જવાબદારી માત્ર પરિપત્ર બહાર પાડવાની નથી, પરંતુ બાળકોની સુરક્ષા, માતા-પિતાના અધિકારો અને ન્યાયસંગત અમલની ખાતરી કરવાની પણ છે.
“ગુજરાતની જનતા શિક્ષણ મંત્રી પાસે જવાબ માગે છે”
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં તેજસ ભાવસારે શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજાને સંબોધીને પરિપત્ર અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે પૂછ્યું હતું કે સરકારી શાળાઓમાં વાલીઓના પ્રવેશને લઈને આવા નિયમોની જરૂર શા માટે ઊભી થઈ અને POCSO કાયદાનો ઉલ્લેખ કઈ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યો છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે POCSO કાયદો 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ આપવા માટે છે. તેમણે સવાલ કર્યો હતો કે શું વાલીઓ પોતાની દીકરીઓની સુરક્ષા કે શિક્ષણ અંગેની સમસ્યાઓ જાણવા શાળામાં જાય ત્યારે તેમને શંકાની નજરે જોવાની જરૂર છે?
તેજસ ભાવસારે આ મુદ્દે સરકાર પાસે સ્પષ્ટતા માગી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા શિક્ષણ મંત્રી પાસેથી આ સવાલોના જવાબની અપેક્ષા રાખે છે.
શાળાઓની સુરક્ષા અને વાલીઓના અધિકારો વચ્ચે સંતુલન જરૂરી
આ સમગ્ર વિવાદમાં એક તરફ શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા, ગોપનીયતા અને અનધિકૃત પ્રવેશ રોકવાનો મુદ્દો છે, તો બીજી તરફ વાલીઓની પહોંચ, શાળાની કામગીરી અંગે સવાલ પૂછવાનો અધિકાર અને ગેરરીતિ સામે ફરિયાદ કરવાની વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન છે.
આગેવાનોની માગ છે કે સરકાર પરિપત્રનો હેતુ, કાયદાકીય આધાર અને અમલની મર્યાદાઓ સ્પષ્ટ કરે. સાથે જ શાળાઓમાં કોઈ ગંભીર સમસ્યા સામે આવે તો વાલીઓ અને સામાજિક સંગઠનો કાયદેસર રીતે રજૂઆત કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
હવે શિક્ષણ વિભાગ આ વિરોધ અને રજૂઆતો અંગે શું સ્પષ્ટતા કરે છે, તેના પર નજર રહેશે. બાળકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની સાથે વાલીઓ અને સમાજને શાળાઓની કામગીરી અંગે કાયદેસર રીતે સવાલ પૂછવાની તક મળે, તે આ ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બન્યો છે.
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