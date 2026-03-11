ETV Bharat / state

નવા રેન્જ આઈજી નિરલિપ્ત રાયના આદેશ બાદ સુરેન્દ્રનગર પોલીસ પ્રથમ વખત યોજશે અરજી મેળો

પોલીસ દ્વારા પ્રથમ વખત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અરજી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ અનોખી પહેલ રેન્જ આઈજીના આદેશથી શરૂ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 5:14 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: તાજેતરમાં રાજકોટ રેન્જ આઈજી તરીકે નિરલિપ્ત રાયની નિમણૂક કરવામાં આવી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત રેન્જમાં આવતા પાંચ જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓ સાથે નવા આવેલા રેન્જ આઈજી દ્વારા બેઠક યોજવામાં આવી હતી અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સુધરે તે પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા,જિલ્લાના ડીવાયએસપીઓ, લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તથા એસઓજી પોલીસની અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જે બાદ પ્રથમ વખત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ દ્વારા પ્રથમ વખત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અરજી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ અનોખી પહેલ રેન્જ આઈજીના આદેશથી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ખાસ કરીને અરજદારો દ્વારા જ્યારે અરજી કરવામાં આવે ત્યારે પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ અરજીઓ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવતી હોય છે અને અરજદારોને વર્ષો સુધી તેનો ન્યાય નથી મળતો કે તેની એફઆઇઆર પણ દાખલ નથી થતી હોતી, જેને લઇને પીડિત લોકો ન્યાયની આશા મૂકી દેતા હોય છે. પરિણામે આવારા તત્વો તેના કારણે બેફામ બનતા હોય છે અને તેમના ઉપર લગામ લગાવવું પણ મુશ્કેલ બનતું હોય છે. હવે રાજકોટ રેન્જ આઈજીના આદેશ બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રથમ વખત અરજી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

13 માર્ચથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પીડિત પરિવારોને પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓની મુલાકાત લઇ અને ન્યાય માટે ફરી એક વખત અરજી કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગર ડિવિઝન, લીંબડી ડિવિઝન, ચોટીલા ડિવિઝન, પાટડી ડિવિઝન સહિતના અલગ અલગ ડિવિઝને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જે લોકોએ અરજી કરી હોય, કોઈ તપાસ ન થઈ હોય અને ન્યાય માટે આવા લોકો ઝંખતા હોય તે અરજી પણ ટ્રીક ઓપન કરી તેની તપાસ કરી અને પરિવારજનોને ન્યાય મળે તે દિશામાં કામ કરવા માટે રેન્જ આઇ.જી.એ સૂચના આપી છે.

13 માર્ચથી તમામ પોલીસ સ્ટેશન નવા લોક દરબાર થકી અરજી મેળાનું આયોજન કોઈ દબાવતું હોય વ્યાજખોરોનો આંતક કોઈ અથવા ધરાવતું ધમકાવતું હોય તો તે તમામ પ્રકારના લોકો અરજી મેળામાં અરજી કરી શકશે - વિશાલ રબારી DYSP લીંબડી.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી મેળાનું આયોજન 13 માર્ચથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લોક દરબાર યોજવામાં આવશે. કોઈ પરિવાર કોઈના દબાણ હેઠળ જીવિત હોય અને ડર વચ્ચે જીવતો હોય તો તેવા પરિવારો પણ અરજીઓ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વ્યાજખોરોથી પીડિત હોય તો તેવા પરિવારજનો પણ પોલીસમાં અરજી કરશે અને જે લોકોએ અગાઉ અરજી કરી હોય અને કોઈપણ બાબતનો ન્યાય ન મળ્યો હોય તો તે અરજી ઓપન કરાવી આવારા તત્વો વિરુદ્ધમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવશે. તેમના વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. લીંબડી ડીવાયએસપી વિશાલ રબારીએ ગુનાખોરીને ડામવા અને પ્રજામાં ભયનો માહોલ ઊભા કરતા તત્વો સામે કડક પગલાં ભરી અને શાંતિ કરવા માટેના આ પ્રયત્નો હોવાનું પણ પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.

