'અરજદાર પ્રખ્યાત નહીં કુખ્યાત અને માથાભારે', દેવાયત ખવડની ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી પર હાઇકોર્ટની લાલ આંખ
દેવાયત ખવડ સામે નોંધાયેલી ફરિયાદો રદ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી અરજીઓ પર સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી.
Published : February 6, 2026 at 7:32 PM IST
અમદાવાદ: લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ સામે નોંધાયેલી ફરિયાદો રદ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી અરજીઓ પર સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે દેવાયત ખવડ અંગે કડક ટિપ્પણી કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "અરજદાર પ્રખ્યાત નહીં પરંતુ કુખ્યાત અને માથાભારે છે". સાથે જ હાઇકોર્ટે ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી સંદર્ભે તપાસ અધિકારીને વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો છે. આ મામલે આગામી સમયમાં વધુ સુનાવણી યોજાશે.
દેવાયત ખવડે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાંગોદર અને તાલાલા પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદો રદ કરવા માટે વિવિધ અરજીઓ દાખલ કરી છે. સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી કે દેવાયત ખવડ સામે કુલ છ ગુના નોંધાયેલા છે જેમાંથી ત્રણ ગુનામાં તે નિર્દોષ છૂટ્યો છે, બે ગુનામાં સમાધાન થયું છે અને એક ગુનો હાલ બાકી છે.
ચાંગોદર પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી ફરિયાદી અને આરોપી વચ્ચે થયેલી સહમતિના આધારે કરવામાં આવી હોવાનું હાઇકોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં હાઇકોર્ટે આ અરજી સંદર્ભે તપાસ અધિકારીને રિપોર્ટ રજૂ કરવા હુકમ કર્યો છે.
ચાંગોદર પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદમાં દેવાયત ખવડને અગાઉ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ દ્વારા આગોતરા જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. જોકે બાદમાં તાલાલા ખાતે એક વ્યક્તિ પર થયેલા હુમલા બાદ આ આગોતરા જામીન રદ કરવામાં આવ્યા હતા. આથી પોલીસ તેને કસ્ટડીમાં લે તે પહેલા દેવાયત ખવડે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી.
અરજદાર વતી એડવોકેટ રુચિત વ્યાસ જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટે હાલ દેવાયત ખવડને 09 ફેબ્રુઆરી સુધી તાત્કાલિક રક્ષણ આપ્યું છે. સાથે જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ કેસમાં તમામ પાસાઓની તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તાલાલા કેસ સંદર્ભે કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે દેવાયત ખવડ આગોતરા જામીન પર છૂટ્યા બાદ પણ ધ્રુવરાજ ચૌહાણ પર હુમલો કર્યો છે. આરોપીએ તેને મારી નાખવાની કોશિશ કરી હોવાનો આક્ષેપ છે તેમજ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાનું પણ ફરિયાદમાં નોંધાયું છે. આથી જામીનની શરતોનો ભંગ થયો હોવાનું કોર્ટએ નોંધ્યું હતું.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે દેવાયત ખવડને 30 દિવસની અંદર ચાંગોદર પોલીસ સમક્ષ સરેન્ડર કરવા આદેશ આપ્યો હતો. આરોપી તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે એક વખત જામીન અપાયા બાદ અસામાન્ય સંજોગો સિવાય જામીન રદ કરી શકાય નહીં, પરંતુ કોર્ટએ આ દલીલ નામંજૂર કરી હતી.
ચાંગોદર પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, ફરિયાદી ભગવતસિંહ ચૌહાણે લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ સામે છેતરપિંડી અને ધમકીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે 20 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ તેમના પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સંતવાણી અને લોક ડાયરો યોજવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે કાર્યક્રમ માટે દેવાયત ખવડને 8 લાખ રૂપિયામાં બુક કરવામાં આવ્યા હતા અને રોકડા રૂપિયા પણ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં દેવાયત ખવડ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા નહોતા.
ફરિયાદી અનુસાર રૂપિયા લઈને કાર્યક્રમમાં હાજર ન રહી દેવાયત ખવડે છેતરપિંડી કરી હતી. જણાવાયું છે કે દેવાયત ખવડ આવવાના હોવાથી અનેક જગ્યાએ બેનરો લગાવવામાં આવ્યા હતા અને સ્ટેજ સહિતના આયોજનમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. દેવાયત ખવડ પ્રોગ્રામ પહેલા ફરિયાદીના ફાર્મહાઉસ પર ભોજન પણ કરીને ગયા હતા અને કાર્યક્રમની જગ્યા પણ જોઈ હતી. પરંતુ કાર્યક્રમની રાત્રે દેવાયત ખવડ 11:30 વાગ્યા સુધી આવ્યા નહોતા અને તેમના ફોન પણ ઉપાડતા નહોતા. રાત્રે લગભગ ત્રણ વાગ્યે દેવાયત ખવડનો ફોન આવ્યો હતો, જેમાં ફરિયાદીને ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ ઘટનાના પગલે સમાજમાં પોતાની બદનામી થઈ હોવાનું ફરિયાદીએ જણાવ્યું છે. બીજી તરફ દેવાયત ખવડ તરફથી પણ ક્રોસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે, જેમાં તેમના ડ્રાઇવર પર હુમલો કરાયો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. દેવાયત ખવડ સામે નોંધાયેલા તમામ કેસોને લઈને હાઇકોર્ટમાં આગામી સમયમાં વધુ સુનવણી હાથ ધરાશે અને તપાસ અધિકારીના રિપોર્ટ બાદ કોર્ટ આગળનો નિર્ણય કરશે.
