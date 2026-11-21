વાડીનારમાં લાંગરેલા વિદેશી જહાજને ગુજરાત હાઈકોર્ટથી ઝટકો! ₹27 કરોડના દાવા વચ્ચે જહાજની ધરપકડનો આદેશ
આ સમગ્ર મામલે એપકોર શિપિંગ લિમિટેડ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જહાજના માલિક માર્શલ આઇલેન્ડ્સ સ્થિત ગોલ્ડન ડોરાડો કંપની સામે દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 21, 2026 at 10:29 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના વાડીનાર બંદરે લાંગરેલા વિદેશી તેલ ટેન્કર જહાજને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ આદેશ કર્યો છે. બ્રિટને રશિયા સંબંધિત નિયમો હેઠળ પ્રતિબંધ મૂકેલા જહાજને ભાડે આપવાના વિવાદમાં હાઈકોર્ટે જહાજની ધરપકડ કરવાનો હુકમ કર્યો છે. જહાજના માલિકે આશરે 27 કરોડ રૂપિયાની રકમ જમા કરાવવી પડશે અથવા તેની સમકક્ષ નાણાકીય બાંયધરી આપવી પડશે. ત્યાં સુધી જહાજ વાડીનાર બંદર છોડી શકશે નહીં.
આ સમગ્ર મામલે એપકોર શિપિંગ લિમિટેડ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જહાજના માલિક માર્શલ આઇલેન્ડ્સ સ્થિત ગોલ્ડન ડોરાડો કંપની સામે દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. એમ.ટી. ઓનિરોઈ નામનું આ તેલ ટેન્કર કેમરૂન દેશનો ધ્વજ ધરાવે છે. અરજદાર કંપનીએ 5 જૂન, 2026ના રોજ જહાજના માલિક સાથે 60 દિવસ માટે જહાજ ભાડે લેવાનો કરાર કર્યો હતો. આ કરાર મુજબ પ્રતિદિન 52 હજાર અમેરિકન ડોલરના ભાડા લેખે કુલ 31.20 લાખ અમેરિકન ડોલર અગાઉથી ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 18 જૂન, 2026ના રોજ વાડીનાર ખાતે જહાજનો કબજો સોંપવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, આ વ્યવહારમાં ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી કે જહાજનો કબજો સોંપવામાં આવ્યો તેના માત્ર બે દિવસ પહેલાં એટલે કે 16 જૂન, 2026ના રોજ બ્રિટન દ્વારા રશિયા સંબંધિત નિયમો હેઠળ આ જહાજ પર પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. અરજદારનો આક્ષેપ છે કે જહાજના માલિકે પ્રતિબંધોની આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી અગાઉથી આપી નહોતી. ત્યારબાદ 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ પ્રતિબંધોની જાણ થતાં અરજદાર કંપનીએ કરારની શરતો હેઠળ તાત્કાલિક અસરથી કરાર રદ કર્યો હતો અને ઇજિપ્તના પોર્ટ સૈયદ ખાતે જહાજ પરત સોંપી દીધું હતું.
કરાર સમય પહેલાં પૂર્ણ થતાં અરજદાર કંપનીએ અગાઉથી ચૂકવેલા ભાડાની વણવપરાયેલી રકમ અને જહાજમાં બાકી રહેલા બળતણના નાણાં પરત માગ્યાં છે. અરજદારના દાવા મુજબ 18 ટકા વ્યાજ અને અઢી લાખ અમેરિકન ડોલરના કાનૂની ખર્ચ સહિત 20 નવેમ્બર, 2026 સુધીમાં કુલ 29.03 લાખ અમેરિકન ડોલર એટલે કે આશરે 27.07 કરોડ રૂપિયા વસૂલવાના બાકી થાય છે.
અરજદાર તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આ જહાજ હાલમાં વાડીનાર બંદરે માલ ભરવા-ઉતારવાની કામગીરી માટે લાંગરેલું છે. જો જહાજમાંથી માલ ખાલી કર્યા બાદ તે ભારતીય જળસીમા છોડીને જતું રહેશે તો અરજદાર કંપની માટે પોતાના નાણાં વસૂલવા મુશ્કેલ બની શકે છે. આથી દાવાની રકમ સુરક્ષિત રહે તે માટે જહાજની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપવા માગ કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે શું આદેશ કર્યો?
એડવોકેટ પ્રથમેશ કામતે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ અરજદારનો દાવો યોગ્ય જણાતાં એડમિરલ્ટી અધિનિયમ, 2017 હેઠળ એમ.ટી. ઓનિરોઈ જહાજની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ આદેશ મુજબ જહાજનાં તમામ સાધનો, એન્જિન અને બળતણ સહિત તેને રોકી રાખવાનું રહેશે. કોર્ટના આગામી આદેશ સુધી જહાજ વાડીનાર બંદર કે કોર્ટની હદ છોડીને જઈ શકશે નહીં.
કોર્ટે વાડીનાર બંદર, દીનદયાળ બંદર સત્તામંડળ અને કસ્ટમ વિભાગને ઈમેલ મારફતે આદેશની નકલ મળતાં જ જહાજને રોકવા માટે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત જહાજના માલિક સહિતના પક્ષકારોને નોટિસ પાઠવી વધુ સુનાવણી 30 નવેમ્બર, 2026ના રોજ રાખવામાં આવી છે.
જોકે, હાઈકોર્ટે જહાજના માલિક માટે રાહતનો માર્ગ પણ ખુલ્લો રાખ્યો છે. જો જહાજના માલિક અથવા સંબંધિત પક્ષકારો 29.03 લાખ અમેરિકન ડોલરની બેંક બાંયધરી, જહાજ વીમા સંસ્થા દ્વારા નાણાં ચૂકવવાની લેખિત બાંયધરી અથવા રોકડ રકમ કોર્ટમાં જમા કરાવે તો જહાજને મુક્ત કરીને આગળની મુસાફરી કરવાની મંજૂરી મળી શકશે.
કોર્ટે જહાજની ધરપકડ અને તેની જાળવણીનો પ્રાથમિક ખર્ચ અરજદાર કંપનીએ ભોગવવાનો રહેશે તેમ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સાથે જ ભવિષ્યમાં જો જહાજની ધરપકડ અયોગ્ય ઠરે અને તેના કારણે જહાજને કોઈ નુકસાન થાય તો તેનું વળતર ચૂકવવાની અરજદારની બાંયધરી પણ કોર્ટના રેકોર્ડ પર લેવામાં આવી છે. આ સમગ્ર કેસમાં અરજદાર તરફથી એડવોકેટ પ્રથમેશ કામતે રજૂઆત કરી હતી.
આમ, વિદેશી પ્રતિબંધો હેઠળ આવેલા જહાજને ભાડે આપવાના વિવાદ અને આશરે 27 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાતના દાવામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આદેશ મહત્વપૂર્ણ બન્યો છે. હવે 30 નવેમ્બરે યોજાનારી આગામી સુનાવણીમાં જહાજના માલિક તરફથી શું રજૂઆત કરવામાં આવે છે અને બાકી રકમની સુરક્ષા માટે કોર્ટ સમક્ષ શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે તે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
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