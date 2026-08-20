જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ખાલી જગ્યાને લઈને વિપક્ષનો હોબાળો, શાસક પક્ષે કહ્યું 'ભરતીઓ ચાલી રહી છે'.
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ પદો પર ખાલી પડેલી જગ્યાઓને લઈને શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે વાદવિવાદ થઈ રહ્યો છે.
Published : August 20, 2026 at 8:26 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કુલ 1594 જેટલી જગ્યાઓ વર્ગ એકથી લઈને ચારના અધિકારી અને કર્મચારીઓની મહેકમ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. હાલ કોર્પોરેશનમાં 682 કાયમી કર્મચારીઓની જગ્યા ભરેલી જોવા મળે છે. જ્યારે 912 જેટલી જગ્યા ખાલી જોવા મળે છે. જેમાં કોર્પોરેશન દ્વારા આઉટ સોર્સથી 718 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી છે, અને 17 જગ્યાઓ કાયમી છે, તે મહેકમ પ્રમાણે ખાલી જોવા મળે છે. જેને લઈને વિપક્ષે સામાન્ય લોકોની સમસ્યાઓ કર્મચારીની ઘટને કારણે ઉકેલાતી નથી, તો બીજી તરફ કોર્પોરેશને પણ ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ છે, અને આગામી દિવસોમાં કેટલાક પદો પર ભરતી થવા જઈ રહી છે.
જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં ખાલી જગ્યાને લઈને વાદવિવાદ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ પદો પર ખાલી પડેલી જગ્યાઓને લઈને શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે વાદવિવાદ થઈ રહ્યો છે, વિપક્ષ એવું માને છે કે, કોર્પોરેશનમાં મંજૂર મહેકમ મુજબના વર્ગ એક થી લઈને ચારના અધિકારી અને કર્મચારીઓની ઘણી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને કારણે લોકોની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્રને અનેક મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, તો જૂનાગઢ શહેરના સામાન્ય નાગરિકો પણ એવું માની રહ્યા છે કે, કોર્પોરેશનના કેટલાક મહત્વના અધિકારી અને કર્મચારીઓની જગ્યા ખાલી હોવાને કારણે લોકોની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી છે, જેને કારણે સમસ્યા પ્રતિ દિવસ વધી રહી છે.
કોર્પોરેશને વિપક્ષને જગ્યાને લઈને આપી વિગતો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વહીવટમાં ખાલી પડેલી જગ્યાને લઈને વિપક્ષને વિગતો પૂરી પાડી છે. જેમાં જુનાગઢ મનપામાં વર્ગ એક થી ચારનું કુલ 1594 અધિકારી અને કર્મચારીઓનું મહેકમ મંજુર થયું છે. જેમાં કાયમી ધોરણેકામ કરતા કર્મચારી અને અધિકારીઓની સંખ્યા 682 છે. હાલ 912 મહેકમ પૈકીની જગ્યાઓ ખાલી છે, જેમાં આઉટ સોર્સથી 718 જેટલા કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, આ સિવાય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 17 જેટલા અધિકારીઓને તેમની જવાબદારી સિવાયના અન્ય વિભાગનો વધારાનો ચાર્જ પણ આપવામાં આવ્યો છે .
આઉટ સોર્સથી કાયમી ભરતી થનારા કર્મચારીઓમાં ચિંતા
આઉટ સોર્સ થી જે કર્મચારીઓ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરી રહ્યા છે, જેને કારણે કોર્પોરેશનના આર્થિક ભારણમાં થોડી ઘણી રાહત મળે છે. કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગોમાં ભરતી થનાર કર્મચારીના પગાર ભથ્થાને લઈને રાજ્યના મ્યુનિસિપલ ફાઈનાન્સ બોડ દ્વારા સરકારમાંથી મળતી, અનુદાનની રકમ જે તે નગરપાલિકા અને મહા નગરપાલિકાઓને તેની ક્ષમતાને આધારે વર્ષ દરમિયાન ફાળવણી થતી હોય છે. જેની મંજૂરી મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ આપે ત્યાર બાદ કોઈ પણ કર્મચારીની ભરતી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, આ સિવાય આઉટ સોર્સ થી કર્મચારીઓની ભરતી કરવા પાછળનો તમામ ખર્ચ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્થાનિક સ્વ ભંડોળ માંથી કરવામાં આવતો હોય છે.
શાસક વિપક્ષ અને સામાન્ય લોકોનો અભિપ્રાય
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ રહેલા લલિત પરસાણાએ ઈટીવી ભારતને આપેલી વિગતો અનુસાર કોર્પોરેશનમાં જે ખાલી જગ્યાઓ છે, તેને લઈને કામ કરતા અન્ય કર્મચારીઓ પર કામનું ખૂબ મોટું ભારણ આવે છે. જેને કારણે સમસ્યાનો સમય રહેતા હલ થતો નથી અને લોકોને એક કરતાં વધારે વખત ઓફિસ આવવું પડતું હોય છે, તો જૂનાગઢના સ્થાનિક નાગરિક રસિક પોપટે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે કોર્પોરેશન ની જગ્યા ખાલી છે. તેને કારણે વિકાસના કામો અને ચોમાસામાં માર્ગની મરામતને લઈને લોકોએ ખૂબ મુશ્કેલીઓ વેઠી છે. જો કોર્પોરેશનની તમામ જગ્યા પર કર્મચારી અને અધિકારીની ભરતી થયેલી હોત તો લોકોની સમસ્યા દૂર થવામાં ઓછો, સમય લાગ્યો હોત.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને શું કહ્યું ?
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવી બેન ઠાકરે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાચચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ ખાલી જગ્યાને લઈને માત્ર હોબાળો કરે છે. અમારા દ્વારા જે જગ્યાઓ ખાલી છે, તેમાં નાણાકીય વ્યવસ્થા અને સરકારમાંથી કેટલીક મંજૂરી બાદ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં 120 ખાલી જગ્યા માટે ભરતી થઈ શકે તે માટેની જાહેરાત પણ આપવામાં આવી છે. તો 10 જેટલા દિવ્યાંગ કર્મચારીઓને પણ કોર્પોરેશનમાં ભરતી કરવા માટે કોર્પોરેશને અલગ જાહેરાત પણ આપી દીધી છે તબક્કાવાર ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મોટા ભાગની જગ્યાઓ કાયમી કર્મચારીથી ભરાતી જશે.
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