અમદાવાદની હવા રોજ 3 સિગારેટ પીતા હોય એટલી ઝેરી હોવાનો વિપક્ષનો આરોપ, AMCની કામગીરી સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
અમદાવાદ શહેરમાં એર પોલ્યુશન વિકટ સમસ્યા બની રહી છે. ત્યારે હવે આના પર રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે.
Published : November 21, 2025 at 6:27 PM IST
અમદાવાદ: શિયાળામાં અમદાવાદ શહેરની હવા વધુ પ્રદૂષિત બની રહી છે અને અમદાવાદ શહેરમાં એર પોલ્યુશન વિકટ સમસ્યા બની રહી છે. ત્યારે હવે આના પર રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે. વિપક્ષ દ્વારા AMCની બોર્ડ બેઠકમાં એર ક્વોલિટીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
વિપક્ષ નેતા શહેઝાદખાન પઠાણે આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, પાંચ વર્ષમાં 589 કરોડનો ખર્ચ કરવા છતાં હજુ એર ક્વોલીટીમાં સુધારો થયો નથી. એર કવોલિટી માટે ફાળવવામાં આવેલા બજેટની કેટલીક રકમ રોડ બનાવવા માટે ખર્ચ કરી દેવામાં આવી. સરકાર ઈલેક્ટ્રીક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપે છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા નાગરિકોને ઈલેક્ટ્રીક વાહન ખરીદવાની સલાહ આપવામાં આવે છે પણ તંત્ર પોતે તેનો અમલ કરતું નથી. AMTSમાં 1000 બસમાંથી માત્ર સાત જ ઇલેક્ટ્રિક બસ છે. AMCમાં અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓની 146 કારમાંથી એક પણ કાર ઇલેક્ટ્રિક નથી.
શહેઝાદ ખાન પઠાણ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરીજનોને શુદ્ધ હવા આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે અને એર ક્વોલિટી સુધારવા માટે ફાળવવામાં આવેલા બજેટનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એર ક્વોલિટી સુધારવા માટે ફાળવેલા રૂપિયા 96 કરોડ રોડ બનાવવાના કામમાં વાપરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ચાલુ વર્ષે આ પણ 50 કરોડથી વધુની રકમ રોડ નિર્માણ પાછળ ખર્ચાઈ ગઈ છે. અમદાવાદ શહેરમાં એટલી ઝેરીલી હવા બની ગઈ છે કે જાણે લોકોના ફેફસામાં દરરોજ ત્રણ સિગરેટ પીવે એવો અમદાવાદનો એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ થઈ ગયો છે.
તો આ મામલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ કોંગ્રેસના શાસનકાળ પર આંગળી ચિંધતા કહ્યું કે, કોંગ્રેસમાં શાસન દરમિયાન શહેરના રસ્તાઓ પર કેરોસીનથી ચાલતી રીક્ષાઓ દોડતી હતી. જે પ્રદૂષણનું મોટું કારણ હતું. નરેન્દ્ર મોદીના સમયમાં જ કેરોસીન વાળી રિક્ષાઓને બદલી સીએનજી રીક્ષાઓ શહેરમાં આવી. જેના કારણે વાયુ ઘટાડવામાં નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. સરકારે હંમેશા પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ગંભીર પ્રયાસ કર્યા છે. અને ભવિષ્યમાં પણ આ દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવશે.
