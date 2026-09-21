જેતપુરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ: માનવ સાંકળ રચી GETCOની વીજ લાઈનની રીપેરિંગ કામગીરી અટકાવી
જેતપુરથી શાપુર વચ્ચેની GETCOની વીજ લાઇન આશરે 39 વર્ષ પહેલાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પસાર કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં મહાકાય વીજ ટાવર ઉભા કરાયા હતા.
Published : September 21, 2026 at 7:14 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના પેઢલા ગામે GETCOની વીજ ટાવર લાઇનના રિપેરિંગ મામલે ખેડૂતો અને તંત્ર વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું છે. ખેતરમાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ અને વર્ષો જૂના વળતરના મુદ્દે રોષે ભરાયેલા જૂનાગઢ અને પેઢલા પંથકના ખેડૂતોએ દોરડા વડે માનવ સાંકળ રચીને રિપેરિંગની કામગીરી અટકાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જેતપુરથી શાપુર વચ્ચેની GETCOની વીજ લાઇન આશરે 39 વર્ષ પહેલાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પસાર કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં મહાકાય વીજ ટાવર ઉભા કરાયા હતા. તાજેતરમાં આ ટાવરના જમ્પરમાં ખામી સર્જાતા GETCOના અધિકારીઓ અને ટીમ રિપેરિંગ માટે પેઢલા ગામે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ, ખેડૂતો કામગીરી શરૂ થાય તે પહેલાં જ એકત્ર થઈ ગયા હતા અને કામગીરીનો સખત વિરોધ કર્યો હતો.
ખેડૂત આગેવાન ચેતન ગઢિયા અને સ્થાનિક ખેડૂત રમેશભાઈ ઝાલાના આક્ષેપ મુજબ, 39 વર્ષ પહેલાં જ્યારે લાઇન નાખવામાં આવી ત્યારે ખેડૂતોને કોઈ વળતર ચૂકવાયું નહોતું. ઉપરાંત, 25 વર્ષનો કરાર પણ રિન્યુ કરાયો નથી કે અધિકારીઓ પાસે કરારના કોઈ પુરાવા નથી. ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે કે જૂના કરારના પુરાવા આપવામાં આવે અને રિપેરિંગ કામગીરીના કારણે હાલના ઉભા પાકને જે નુકસાન થાય તેનું યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે. માંગણીઓ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, ખેડૂતોના વિરોધ બાદ GETCOના ઈજનેર કે. ડી. આરદેસણાએ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, રિપેરિંગ માટે ટીમને પાક વચ્ચેથી જવું પડે તો નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ જો નુકસાન થશે તો નિયમ મુજબ ખેડૂતને તેનું વળતર ચોક્કસ ચૂકવવામાં આવશે. ખેડૂતોએ કામગીરી અટકાવી હોવા અંગે ઉપલી કચેરીએ રજૂઆત કરવામાં આવશે. હાલ વીજ લાઇન બંધ હોવાથી પાવર સપ્લાય પર માત્ર આંશિક અસર છે, કોઈ મોટો કાપ નથી.
એક તરફ વર્ષો જૂની વીજ લાઇનનું તાત્કાલિક રિપેરિંગ જરૂરી છે, તો બીજી તરફ જગતના તાતને પોતાના મહામૂલા ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ચિંતા સતાવી રહી છે. પેઢલા ગામે ખેડૂતોએ માનવ સાંકળ રચીને જે રણશિંગુ ફૂંક્યું છે, તેનો વહીવટી તંત્ર અને GETCO દ્વારા ક્યારે અને કેવી રીતે સુખદ ઉકેલ લાવવામાં આવે છે, તે જોવું મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
આ પણ વાંચો: