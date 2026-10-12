ભરૂચ: રજવાડી ચાની દુકાનના સંચાલક પાસેથી અફીણ ઝડપાયું, SOGની કાર્યવાહી
ભરૂચના જંબુસર બાયપાસ ચોકડી પાસે આવેલી રજવાડી ચાની ફ્રેન્ચાઈઝીના સંચાલક પાસેથી ભરૂચ SOGની ટીમે 96 ગ્રામ અફીણ ઝડપી પાડ્યું છે.
Published : October 12, 2026 at 1:50 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચના જંબુસર બાયપાસ ચોકડી પાસે આવેલી રજવાડી ચાની ફ્રેન્ચાઈઝીના સંચાલક પાસેથી ભરૂચ SOGની ટીમે 96 ગ્રામ અફીણ ઝડપી પાડ્યું છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહી દરમિયાન અંદાજે ₹48 હજારની કિંમતનું અફીણ મળી આવતાં સંચાલકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ પોતે લાંબા સમયથી અફીણનો બંધાણી હોવાનું અને પોતાના ઉપયોગ માટે અફીણ લાવ્યો હોવાનું જણાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રજવાડી ચાની દુકાનમાંથી અફીણ ઝડપાયું
મળતી માહિતી મુજબ, ભરૂચના જંબુસર બાયપાસ ચોકડી પાસે આવેલા મોહમદી કોમ્પ્લેક્ષમાં રજવાડી ચાની ફ્રેન્ચાઈઝી ચાલે છે. આ દુકાનના સંચાલક નરેશ તાજેત પાટીદાર, જે મૂળ રાજસ્થાનનો વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, તેની પાસે અફીણ હોવાની બાતમી ભરૂચ SOGની ટીમને મળી હતી.
બાતમીના આધારે SOGની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. ચાની દુકાનના ઉપરના ભાગે આવેલા રૂમમાં સંચાલક રહેતો હતો. ટીમે ત્યાં તપાસ કરતાં તેની પાસેથી 96 ગ્રામ અફીણ મળી આવ્યું હતું. આ અફીણની કિંમત અંદાજે ₹48 હજાર આંકવામાં આવી છે. ત્યારબાદ પોલીસે અફીણ જપ્ત કરી સંચાલકને ઝડપી પાડી તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પકડાયેલા નરેશ તાજેત પાટીદારની પૂછપરછ દરમિયાન તેણે પોતે લાંબા સમયથી અફીણનું સેવન કરતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેણે અફીણ પોતાના ઉપયોગ માટે લાવ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, તે અફીણ ક્યાંથી લાવ્યો હતો અને કોની પાસેથી મેળવ્યું હતું તે અંગેની તપાસ હજુ ચાલુ છે.
અફીણનો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો, તેની પાછળ કોઈ સપ્લાયર છે કે નહીં અને આ મામલે અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે સહિતનાં પાસાં તપાસ હેઠળ છે. પોલીસ તપાસમાં વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે. આ કાર્યવાહી વચ્ચે ભરૂચમાં રજવાડી ચાની દુકાનમાં અફીણવાળી ચા પીરસવામાં આવતી હોવાની અફવા પણ ફેલાઈ હતી. જોકે, ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ SOGની કાર્યવાહી દુકાનના સંચાલકના રૂમમાંથી અફીણ મળી આવવા અંગે હતી. અફીણવાળી ચા વેચાતી હોવાના દાવાને સમર્થન આપતી કોઈ વિગતો સામે આવી નથી.
અફીણ ભેળવેલી ચાને સામાન્ય રીતે ‘પોપી ટી’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ આ ઘટનામાં ચામાં અફીણ ભેળવવામાં આવતું હોવાનો દાવો અને સંચાલક પાસેથી અફીણ મળી આવવાની હકીકત બંને અલગ બાબતો છે.
હાલમાં SOG દ્વારા અફીણના સ્ત્રોત અને આરોપી સુધી તે કેવી રીતે પહોંચ્યું તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ આ મામલે વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.
અફીણ ભેળવેલી ચાને સામાન્ય રીતે ‘પોપી ટી’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ આ ઘટનામાં ચામાં અફીણ ભેળવવામાં આવતું હોવાનો દાવો અને સંચાલક પાસેથી અફીણ મળી આવવાની હકીકત બંને અલગ બાબતો છે. હાલમાં SOG દ્વારા અફીણના સ્ત્રોત અને આરોપી સુધી તે કેવી રીતે પહોંચ્યું તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ આ મામલે વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.
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