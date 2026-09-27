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રવિવારે પણ બેંકોમાં ભારે ભીડ; વડોદરા, સુરેન્દ્રનગરમાં હડતાળ પહેલા કામ પતાવવા ઉમટ્યા ખાતેદારો

આગામી ત્રણ દિવસ બેંકોમાં હડતાળ રહેવાની છે જેના પગલે કામ પતાવવા માટે બેંકોમાં ખાતેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં રવિવારના દિવસે પણ બેંકોમાં ખાતેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી
સુરેન્દ્રનગરમાં રવિવારના દિવસે પણ બેંકોમાં ખાતેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 4:15 PM IST

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વડોદરા, સુરેન્દ્રનગરઃ સામાન્ય રીતે રવિવારે બેંકોમાં રજા હોય છે પરંતુ આગામી ત્રણ દિવસ બેંકોમાં હડતાળ રહેવાની હોવાથી પોતાના બાકી કામ પૂર્ણ કરવા માટે બેંકોમાં ખાતેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. પોતાની પડતર માંગોને લઈને આવતીકાલથી યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ દ્વારા ત્રણ દિવસની હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

વડોદરાનું ગૌરવ અને ગુજરાતમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી દેશની અગ્રણી સરકારી બેંક બેંક ઓફ બરોડાની શાખાઓમાં રવિવાર હોવા છતાં સામાન્ય દિવસની જેમ બેંકિંગ કામગીરી અને પબ્લિક ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળ્યા હતા. સામાન્ય રીતે રવિવારે બેંકની શાખાઓ બંધ રહેતી હોય છે, પરંતુ આગામી ત્રણ દિવસની દેશવ્યાપી બેંક હડતાળને ધ્યાનમાં રાખીને આજે શાખાઓ ખુલ્લી રાખવામાં આવી હતી. મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં સામાન્ય જનતા અને વેપારીઓને નાણાકીય વ્યવહારોમાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રવિવારે પણ બેંક ઓફ બરોડાની શાખાઓમાં કામગીરી કરવામાં આવી હતી. હડતાળ શરૂ થાય તે પહેલાં ગ્રાહકો પોતાના જરૂરી બેંકિંગ કામો પૂર્ણ કરવા માટે શાખાઓમાં પહોંચ્યા હતા. રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરિંગ સહિતના જરૂરી બેંકિંગ કામો પૂર્ણ કરવા માટે વડોદરાવાસીઓ બેંક પહોંચ્યા હતા.

બેંક ઓફ બરોડા વડોદરા સાથે ઐતિહાસિક રીતે પણ જોડાયેલી છે. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે વર્ષ 1908માં બેંક ઓફ બરોડાની સ્થાપના કરી હતી. વડોદરામાં આવેલી આ ઐતિહાસિક બેંકની શાખાઓમાં દાયકાઓ બાદ રવિવારે પબ્લિક ટ્રાન્ઝેક્શનના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. સામાન્ય રીતે રવિવારે શાંત રહેતી બેંકની શાખાઓ ગ્રાહકોની અવરજવરથી ધમધમતી જોવા મળી હતી. રવિવાર હોવા છતાં પબ્લિક ટ્રાન્ઝેક્શનની કામગીરી થતાં બેંકિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા આવેલા ગ્રાહકો માટે જરૂરી કામો પૂર્ણ કરવાની તક મળી હતી. ખાસ કરીને હડતાળ પહેલાં અટકેલા અથવા તાત્કાલિક જરૂરી હોય તેવા બેંકિંગ વ્યવહારો પૂર્ણ કરવા માટે ગ્રાહકો બેંક પહોંચ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગરમાં બાકી કામ પતાવવા માટે રવિવારે પણ બેંકમાં ખાતેદારો ઉમટી પડ્યા હતા (Etv Bharat Gujarat)

આ તરફ સુરેન્દ્રનગર શહેર અને જિલ્લાની તમામ બેંકોમાં એક અનોખું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું. રવિવારના દિવસે જ્યારે સામાન્ય રીતે તમામ બેંકો બંધ હોય છે ત્યારે આજે જિલ્લાની તમામ સરકારી અને ખાનગી બેંકો ધમધમતી જોવા મળી હતી. બેંક કર્મચારીઓએ આ દિવસને બ્લેક સન્ડે તરીકે ઉજવીને પોતાની માંગને લઈને એક અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. 140 વર્ષના બેંકિંગ ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત રવિવારના દિવસે બેંકો ચાલુ રહી હોવાની ઘટના બની છે.

શું બેંક યુનિયનની માંગ?

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બેંક કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા સપ્તાહમાં પાંચ દિવસ જ કામ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં બેંક કર્મચારીઓને અઠવાડિયામાં છ દિવસ કામ કરવું પડે છે અને માત્ર બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા મળે છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન સમક્ષ અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં માંગ સંતોષવામાં ન આવતા કર્મચારીઓએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમના દ્વારા સોમવારથી બુધવાર સુધી એટલે કે ત્રણ દિવસ સુધી તમામ બેંકિંગ કામગીરી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ત્રણ દિવસની હડતાળને કારણે સામાન્ય જનતા અને વેપારીઓને આર્થિક લેવડદેવડમાં કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે કર્મચારીઓએ એક માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવ્યો છે. હડતાળ પહેલા લોકો પોતાના જરૂરી કામ પતાવી શકે તે માટે કર્મચારીઓએ રજાના દિવસે એટલે કે રવિવારે પણ બેંકો ચાલુ રાખીને કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સવારથી જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની એસબીઆઈ, બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સહિત તમામ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને સહકારી બેંકોમાં કર્મચારીઓ કાળા કપડા પહેરીને ફરજ પર હાજર થયા હતા અને તેને બ્લેક સન્ડે તરીકે ઉજવ્યો હતો.

બેંકો રવિવારે ચાલુ હોવાની જાણ થતા જ ખાતેદારોમાં પણ ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ઘણા વેપારીઓ, ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકો પોતાના પૈસાની લેવડદેવડ, ચેક જમા કરાવવા અને અન્ય કામો માટે બેંકોમાં પહોંચ્યા હતા. કર્મચારીઓએ પણ કોઈ પણ જાતના વિરોધ વગર તમામ ગ્રાહકોના કામો ઝડપથી પૂર્ણ કર્યા હતા.

બેંક કર્મચારી આગેવાનોએ જણાવ્યું કે, અમે હડતાળ કરવા માંગતા નથી પરંતુ અમારી માંગો સાંભળવામાં આવતી નથી. અત્યારના ડિજિટલ યુગમાં જ્યારે તમામ કામ ઓનલાઇન થઈ રહ્યું છે ત્યારે અન્ય સરકારી કચેરીઓની જેમ બેંકોમાં પણ પાંચ દિવસનું વર્કિંગ હોવું જોઈએ. આનાથી કર્મચારીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે. સોમવારથી બુધવાર સુધીની હડતાળથી દેશભરમાં બેંકિંગ વ્યવહારો પર મોટી અસર પડવાની શક્યતા છે, પરંતુ અમે ગ્રાહકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ અમારી લડતને સમજે.

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TAGGED:

BANK OF BARODA STATE BANK OF INDIA
3 DAYS BANK STRIKE
ત્રણ દિવસની બેંક હડતાળ
હડતાળ પહેલા બેંકોમાં ભીડ
CROWD IN BANKS BEFORE STRIKE

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