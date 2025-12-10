ETV Bharat / state

તાપીમાં ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ, ત્રણ આરોપી ઝડપી 2 કરોડ 78 લાખના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ

સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ત્રણ એવા આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે, જેઓ બેંકના મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને કરોડો રૂપિયાનું ફ્રોડ સગેવગે કરતા હતા.

તાપી: તાપી જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઇમ સામે ચાલી રહેલી ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ કામગીરી હેઠળ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ત્રણ એવા આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે, જેઓ બેંકના મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને કરોડો રૂપિયાનું ફ્રોડ સગેવગે કરતા હતા. આ કાર્યવાહી તાપી જિલ્લામાં વધતા સાયબર ગુનાઓ પર મોટો પ્રહાર માનવામા આવું રહ્યું છે.

તાપી જિલ્લાના ત્રણ લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી સાયબર ફ્રોડ ગેંગ માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ ઓપરેટર તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. આ ત્રણેય લોકોએ અલગ-અલગ બેંકોમાં ખાતા ખોલાવ્યા હતા અને આ ખાતાઓમાં ફ્રોડથી મેળવેલા નાણાં ડિપોઝિટ થતા હતા. ત્યારબાદ આ પૈસા તેઓ પોતાના હિસ્સાનું કમિશન કાઢીને સાયબર ગેંગ સુધી પહોંચાડતા હતા.

પકડી પાડેલા આરોપીઓના નામ વિશાલ ગામીત, નિસર્ગ ગામીત અને જહોસન ગામીત છે. ત્રણેયે ICICI સહિત વિવિધ બેંકોમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા. પોલીસે તપાસ દરમિયાન બે મુખ્ય એકાઉન્ટમાંથી થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો બહાર પાડી છે, જે ચોંકાવનારી છે.

માત્ર એક વર્ષના સમયગાળામાં બે અલગ અલગ મ્યુલ એકાઉન્ટમાંથી આશરે એક કરોડ 45 લાખ અને 1 કરોડ 33 લાખ, મળીને કુલ 2 કરોડ 78 લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ ફ્રોડ ગેંગ સુધી પહોંચી હતી. આટલી મોટી રકમ અલગ અલગ નાના ટ્રાન્ઝેક્શન સ્વરૂપે પસાર કરવામાં આવી હતી જેથી બેંક અને તપાસ એજન્સીઓને શંકા ન થાય.

પોલીસે વધુમાં ખુલાસો કર્યો છે કે, દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર ત્રણેય આરોપીઓ 20 ટકા સુધીનું કમિશન લેતા હતા. ઉદાહરણ રૂપે, જો તેમના ખાતામાં 1 લાખ રૂપિયા આવતાં તો લગભગ 20 હજાર રૂપિયા તેઓ પોતે રાખતા અને બાકીનો મોટો હિસ્સો સાયબર ફ્રોડ ગેંગને મોકલી દેતા હતા. આ રીતે છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમણે લાખો રૂપિયાની બિનકાયદેસર કમાણી કરી હતી.

સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હવે તપાસ કરી રહી છે કે આ ત્રણેય આરોપીઓના તાર માત્ર સ્થાનિક લોકો સાથે જોડાયેલા છે કે પછી તેઓની લિંક રાજ્ય બહાર કે આંતરરાજ્ય સ્તરે કાર્યરત સાયબર ગેંગ સાથે પણ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મળતી વિગતો પરથી લાગે છે કે આ નેટવર્ક વધારે મોટું અને ગહન છે.

