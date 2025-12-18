ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ: સાયબર માફિયાઓ આ રીતે જાળ પાથરી તમારા બેન્ક એકાઉન્ટ કરે છે ખાલી
કમિશન અથવા ટકાવારીની લાલચમાં આવી લોકો પોતાના બેન્ક એકાઉન્ટ, પાસબુક અને ચેકબુક સહિતની કિટ સાયબર માફિયાઓને આપી દે છે
જૂનાગઢ: ગુજરાત તેમજ દેશમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં વધારો થયો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં જ 500 કરતા વધારે મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારકો સામે ગુના નોંધીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ આ ઓપરેશન હાથ ધરી સાયબર માફિયાઓની આર્થિક વ્યવસ્થા તોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાયબર માફિયાઓ કેવી રીતે લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવે છે અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયા કેવી રીતે ચાલે છે જેને ટ્રેક કરવી પણ પોલીસ માટે મુશ્કેલ બને છે. આવો જાણીયે ખાસ અહેવાલ...
કેવી રીતે સાયબર માફિયાઓ ફેલાવે છે પોતાની જાળ
સાયબર માફિયાઓ ઓનલાઇન છેતરપિંડીના ઇરાદે લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવે છે. સામાન્ય માણસને લાલચ આપી બેન્ક ખાતાની વિગતો મેળવી લે છે અને પછી ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ શરૂ કરી તેના ખાતામાંથી રૂપિયાની હેરાફેરી કરતાં હોય છે. કમિશન અથવા ટકાવારીની લાલચમાં આવી લોકો પોતાના બેન્ક એકાઉન્ટ, પાસબુક અને ચેકબુક સહિતની કિટ સાયબર માફિયાઓને આપી દેતા હોય છે. ભાડે મેળવેલા બેન્ક ખાતા મારફતે સાયબર માફિયાઓ રૂપિયાનું ટ્રાન્જેક્શન કરે છે જેથી બેન્ક ખાતામાંથી પોલીસને કોઇ પુરાવો જ ના મળે.
1930 પર કોલ કરવાથી પૈસા પરત મળવાની શક્યતા
સાયબર ક્રાઇમનો જે વ્યક્તિ ભોગ બન્યો હોય તેને તરત જ સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર કોલ કરવો જોઇએ. જેટલી ઝડપી ફરિયાદ નોંધાશે એટલી જ ઝડપી રિકવરી અને પૈસા પરત મળવાની શક્યતા રહેલી છે. સાયબર ક્રાઇમની ફરિયાદ તરત જ દાખલ થાય તો જે ખાતામાં છેતરપિંડીથી પૈસા ઉપડીને અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર તયા હોય તો તે ખાતુ ફ્રીઝ થઇ જાય છે. છેતરપિંડીથી મેળવેલા પૈસા જે ખાતામાં જમા થયા હોય તે ખાતાનો ધારક કોઇ પણ પ્રકારની આર્થિક લેવડ દેવડ કરી શકતો નથી.
મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારકો સાયબર માફિયાઓ જેટલા જ જવાબદાર
મ્યૂલ એકાઉન્ટ દ્વારા સાયબર ફ્રોડની ઘટનાઓ વિશે વાત કરતા જૂનાગઢ રેન્જના સાયબર ક્રાઇમના પી.આઇ સી.વી નાયક જણાવે છે કે, "જે સાયબર માફિયાઓ માયાજાળ ફેલાવીને લોકોના બેન્ક ખાતામાંથી પૈસા ઉઠાવી રહ્યા છે. બેન્ક ખાતામાંથી ઉઠાવેલા પૈસા જે એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે. આ તમામ આરોપીઓ પર એક જ સરખી કલમો હેઠળ કેસ રજીસ્ટર થાય છે જેમાં સાયબર માફિયા જેટલા જ આ લોકોને જવાબદાર માનવામાં આવે છે. સાયબર માફિયાઓને એકાઉન્ડ ભાડે અથવા તો કમિશનથી આપનાર વ્યક્તિઓ સામે પણ આ જ પ્રકારનો ગુનો દાખલ થાય છે. વધુમાં જે વિસ્તારના વ્યક્તિ દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ થઇ હોય તે વિસ્તારના પોલીસ મથકમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારક આરોપીને ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે મોકલવામાં આવતા હોય છે જેને કારણે સ્થાનિક એકાઉન્ટ ધારકોએ પણ ખૂબ લાંબી કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પ્રસાર થવું પડે છે અને જામીન મળવા પણ મુશ્કેલ છે."
સાયબર ઠગો આ લોકોને બનાવે છે ટાર્ગેટ
મ્યુલ ખાતાને લઇને અવાર નવાર સાયબર ઠગો એવા લોકોને નિશાન બનાવે છે જે ટેકનિકલ અને બેન્કિંગ વિશે ઓછી જાણકારી ધરાવે છે, જેવા કે વૃદ્ધ,ગરીબ અને અભણ લોકો. સાયબર ઠગો આવા લોકોને લાલચ આપીને અથવા ખોટી ઓળખ દ્વારા તેમનું બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવીને તેનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલીક વખત ભણેલા ગણેલા લોકો પણ થોડા પૈસાની લાલચમાં આવે સાયબર માફિયાઓની જાળમાં ફસાય છે અને પોતાનું એકાઉન્ટ તેમને આપી દે છે.
"કોઇ અજાણ્યા વ્યક્તિ તમારૂ બેન્ક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાનું કહે તો તેને સ્પષ્ટ ઇનકાર કરવો જોઇએ. કોઇ પણ વ્યક્તિને પોતાનો આધાર, પાન કાર્ડ કે બેન્ક ડિટેલ ના આપવી જોઇએ. આ સિવાય કોઇ લાલચમાં આવીને પોતાનું બેન્ક એકાઉન્ટ બીજાને ના આપવું જોઇએ." સી.વી.નાયક, પી.આઇ, જૂનાગઢ રેન્જ સાયબર ક્રાઇમ
