ઓપરેશન મ્યુઅલ હન્ટ 2.0: રાજકોટમાં રૂ.1.78 કરોડના સાયબર ફ્રોડમાં 9ની ધરપકડ, માસ્ટર માઇન્ડ હજુ પોલીસ પકડથી દૂર
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા રૂ.1.78 કરોડના સાયબર ફ્રોડમાં મ્યુઅલ એકાઉન્ટ ધરાવનારા 16 માંથી 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : June 8, 2026 at 5:22 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાત રાજ્યમાં સાયબર ફ્રોડના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખી ઓપરેશન મ્યુઅલ હન્ટ 2.0 હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સાયબર ફ્રોડ માટે વપરાતા એકાઉન્ટ ધારકો અને કૌભાંડ આચરનારાઓને ઝડપી લેવામાં આવી રહ્યા છે.
જે અંતર્ગત રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા રૂ.1.78 કરોડના સાયબર ફ્રોડમાં મ્યુઅલ એકાઉન્ટ ધરાવનારા 16 માંથી 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે હજુ ફ્રોડની રકમ ફરિયાદ કરનારા 50 માંથી એક પણ વ્યક્તિને પરત મળી નથી અને માસ્ટર માઇન્ડ સુધી પોલીસ પહોંચી શકી નથી.
રાજકોટ રૂરલ એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતુ કે, રાજ્યમાં હાલ ઓપરેશન મ્યુઅલ હન્ટ ચાલુ છે. જે અંતર્ગત રાજકોટ ગ્રામ્યમાં જે મ્યૂઅલ એકાઉન્ટ છે તેમના વિરુધ્ધ કામગીરી ચાલુ છે. રાજકોટ જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 16 વ્યક્તિઓ વિરૂધ્ધ 8 FIR દાખલ કરવામાં આવેલી છે. આ બધા એકાઉન્ટ વિરુદ્ધમાં ટોટલ 50 ફરિયાદ 1930 પર દાખલ કરવામાં આવેલી છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, જેમાં રૂ.1,78,92,645 નો ફ્રોડ થયેલો છે. 16માંથી 9 આરોપીઓને હાલ અટક કરવામાં આવેલા છે. જ્યારે 7 આરોપીઓની શોધખોળ પોલીસ કરી રહી છે. કોઈને બેન્ક એકાઉન્ટ ભાડે ન આપવા નાગરિકોને અપીલ કરાઈ રહી છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ તમામ એકાઉન્ટ ભાડે આપેલા હતા. સાયબર ફ્રોડમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યા હતા. તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે તમારા એકાઉન્ટ GST યુઝ માટે, એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્ઝેક્શન માટે, ભાડા ઉપર ન આપો. કારણ કે જ્યારે પણ કાર્યવાહી થશે ત્યારે આરોપી તરીકે સૌથી પહેલું નામ એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું આવશે. જેથી કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાનું એકાઉન્ટ બીજા લોકોને ન આપે. તમને કોઈ કહેતું હોય તો કે તમારી પેટી ખોલીને પાર્ટનર રાખીશું તો આ બાબતે સૌપ્રથમ તમે માહિતી એકત્ર કરો કે કઈ પેટી છે અને શું કામ કરશે.
તેમણે કહ્યું કે, ઝડપાયેલા આરોપીઓ પોતાનું એકાઉન્ટ બીજા લોકોને ભાડા પર આપતા હતા. જેમાં એક સુરતનું કનેક્શન પણ નીકળ્યું છે. જેથી અહીંથી એક ટીમ ત્યાં આરોપીને પકડવા માટે રવાના થઈ છે. બેન્ક એકાઉન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. સાયબર પોલીસ સ્ટેશન સહિતમાં અમારી તપાસ ચાલુ છે. હાલ ફ્રોડની રકમની વસુલાત કરવાની બાકી છે. તમામ ફરીયાદીઓ સાથે અમે સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ. ફરિયાદીઓને બોલાવી તેમનું નિવેદન લઈ અને પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપીઓએ કબૂલાત આપી છે કે, એકાઉન્ટ ભાડે આપવા બદલ મહિને ३.5000 થી ३.10000 મળતા હતા.
અંતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાલ તો જેમના એકાઉન્ટ સાઈબર ફ્રોડ માટે યુઝ થયા છે તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પરંતુ તેના માસ્ટર માઇન્ડ બીજા લોકો છે. હાલ એકાઉન્ટ હોલ્ડરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના લેયરમાં અન્ય લોકો નીકળશે તો તેને પણ પકડવામાં આવશે. જે બાદ માસ્ટર માઇન્ડ સુધી પહોંચીશું. કયા કયા જિલ્લામાંથી આ કૌભાંડને કરવામાં આવી રહ્યું છે તે અંગેની તપાસ ચાલુ છે.
ગોંડલ સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સુલતાનશા શાહમદાર, મોસીન શાહમદાર, હુસૈનભાઈ કાસમાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે સુરતના કૃણાલ હાથીવાલાને પકડવાનો બાકી છે. મેટોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં મિતલ રુપારેલીયાની અટકાયત થઈ, જ્યારે સાહિલ પોલીસ પકડથી દૂર છે. ધોરાજી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં હિતેશ સલાટ, સિરાજ ખલીફા, સોહેલ શેખ અને શકીલ અગવાન પકડવાના બાકી છે. જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિપતસિંહ પરમાર, ગોંડલ તાલુકામાં અરજણદાસ રાવતાણી અને પડધરી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સાગર દાણીધારીયાની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે.
હાલ તો પકડાયેલા તમામ આરોપીઓની પોલીસે જીણવટ ભરી પૂછપરછ આદરી છે અને સાથે જ ક્યાં કેવી રીતે અને કોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો તે તમામ પાસાઓને તપાસવામાં આવી રહ્યા છે અને મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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