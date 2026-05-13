સુરતમાં ઉદયપુરના માનવ તસ્કરી વિરોધી યુનિટ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી: ફેક્ટરીઓમાંથી 92 બાળકોને બચાવ્યા
ઉદયપુર ટીમે ગુજરાતના સુરતમાં એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી અને કાપડના કારખાનાઓમાંથી 92 આદિવાસી બાળકોને બચાવ્યા, તેમને બાળ મજૂરીમાંથી મુક્ત કર્યા.
Published : May 13, 2026 at 6:46 PM IST
ઉદયપુર: જિલ્લાના માનવ તસ્કરી વિરોધી એકમ અને રાજ્ય બાળ આયોગની 20 સભ્યોની ટીમે ગુજરાતના સુરતમાં દરોડો પાડ્યો હતો અને 92 બાળકોને બાળ મજૂરીમાંથી બચાવ્યા હતા. 7 થી 14 વર્ષની વયના આ બાળકોને ઉદયપુરના આદિવાસી વિસ્તારોના ગરીબ પરિવારોમાંથી લાલચ આપીને સુરત લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેઓ સુરતમાં કાપડ એકમો અને નાના કારખાનાઓમાં કામ કરતા મળી આવ્યા હતા. દરોડાને કારણે વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
20 સભ્યોની ટીમે કાર્યવાહી કરી: રાજ્ય બાળ આયોગના ભૂતપૂર્વ સભ્ય શૈલેન્દ્ર પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા એક મહિનાથી આદિવાસી વિસ્તારોના બાળકોને કામ માટે સુરત લઈ જવામાં આવી રહ્યા હોવાના અહેવાલો મળ્યા હતા. ત્યારબાદ, 20 સભ્યોની ટીમ બનાવવામાં આવી હતી અને બુધવારે વિવિધ સ્થળોએ શ્રેણીબદ્ધ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉદયપુર જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોના ગરીબ પરિવારોના બાળકોને મજૂરીનું વચન આપીને સુરત લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમને પૂના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી એક સોસાયટી સહિત લગભગ છ સ્થળોએ કામ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
કાપડના કારખાનાઓમાં બાળકો કામ કરતા હતા: તેમણે કહ્યું કે કેટલાક બાળકો સાડીમાં દોરા સાથે કામ કરતા હતા, જ્યારે કેટલાક મશીનો ચલાવતા હતા. એવું બહાર આવ્યું છે કે બાળકોને મહિને 5,000 થી 8,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવતા હતા. તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગના બાળકો શાળા છોડીને થોડા મહિના પહેલા જ સુરત આવ્યા હતા. ઓપરેશન દરમિયાન, વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને કાપડ બજારમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ હતી. ટીમે બધા બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લીધા હતા. હાલમાં, ફેક્ટરી સંચાલકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને બાળકોના પરિવારો પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. 2019 માં, ઉદયપુરના બાળકોને પણ સુરતથી આવી જ રીતે બચાવવામાં આવ્યા હતા.