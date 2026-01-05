ETV Bharat / state

પોલીસની ટીમે જીવના જોખમે, કાદવ-કીચડ ખૂંદીને સતત 18 કલાક સુધી સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી આ હાઈટેક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

સુરતના મધદરિયે કેડિયા ટાપુ પર ચાલતા 'ડીઝલ ચોરીના સામ્રાજ્ય'નો પર્દાફાશ, SOGનું સાહસિક ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 6:58 PM IST

સુરત: સુરતના ગવિયર ગામ નજીક તાપી નદીના મુખ અને અરબી સમુદ્રની વચ્ચે આવેલા દુર્ગમ 'કેડિયા ટાપુ' પર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ધમધમતા વિશાળ ડીઝલ ચોરીના નેટવર્કને સુરત સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ ઝડપી પાડ્યું છે. પોલીસની ટીમે જીવના જોખમે, કાદવ-કીચડ ખૂંદીને સતત 18 કલાક સુધી સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી આ હાઈટેક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

5 વર્ષથી સુરક્ષિત ગણાતા અડ્ડા પર પોલીસનો પ્રહાર

કેડિયા ટાપુ ભૌગોલિક રીતે અત્યંત વિકટ છે. દરિયાકાંઠેથી ૩ કિમી દૂર આ ટાપુ પર ચારેબાજુ ગીચ ઝાડીઓ અને કાદવ હોવાથી ત્યાં પહોંચવું અશક્ય જેવું હતું. આ ભૌગોલિક સ્થિતિનો લાભ લઈ આરોપીઓએ ત્યાં એક હંગામી ગોડાઉન ઊભું કર્યું હતું. પોલીસને સચોટ બાતમી મળી હતી કે અહીં દરિયાઈ માર્ગે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, જેના આધારે ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમની આગેવાનીમાં ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી: હાઈટેક પંપ અને મધરાતે મધદરિયે ખેલ

આરોપીઓની ચોરી કરવાની પદ્ધતિ વ્યવસ્થિત અને જોખમી હતી. તેઓ મધરાતે નાની બોટ લઈને દરિયામાં લાંગરેલા મોટા કન્ટેનર જહાજો કે ઓઈલ ટેન્કરો સુધી પહોંચતા હતા. જહાજની ઈંધણની ટાંકીમાંથી ઈલેક્ટ્રિક મોટર અને લાંબી પાઈપલાઈન દ્વારા ડીઝલ સીધું પોતાની બોટમાં ખેંચી લેતા હતા. આ ચોરી કરેલો જથ્થો કેડિયા ટાપુ પર લાવી, પ્લાસ્ટિક અને લોખંડના બેરલોમાં છુપાવી રાખવામાં આવતો હતો.

સસ્તું ડીઝલ: 90ના બદલે 75માં વેચાણ

આ ટોળકી ચોરીનું ડીઝલ બજાર ભાવ કરતા લીટરે 15 થી 20 રૂપિયા સસ્તું વેચતી હતી. ખાસ કરીને માછીમારો અને ઝીંગા ઉછેરના તળાવ ધરાવતા માલિકો આ ઈંધણના મુખ્ય ગ્રાહકો હતા. ખેતી અને ઝીંગાના તળાવમાં પાણી ખેંચવા માટે મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલનો વપરાશ થતો હોવાથી આરોપીઓ સહેલાઈથી ગ્રાહકો મેળવી લેતા હતા.

સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે પડકાર અને કાયદેસરની કાર્યવાહી

ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમના જણાવ્યા મુજબ, "પોલીસની ટીમે જરૂરી સામગ્રી સાથે ટાપુ પર પહોંચી 18 કલાક સુધી કાદવ ખૂંદ્યો હતો. વજનદાર બેરલોને કિનારે લાવવા એ પણ એક મોટો પડકાર હતો." હાલ પોલીસે નવી ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો હેઠળ ગુનાહિત કાવતરું અને જ્વલનશીલ પદાર્થોના બેદરકારીભર્યા સંગ્રહ અંગે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ હવે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના પાસાઓ પર પણ તપાસ કરી રહી છે કે મધદરિયે જહાજો સુધી આ ટોળકી કેવી રીતે પહોંચી શકતી હતી.

