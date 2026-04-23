સુરત SOGનો મોટો સપાટો: ડિંડોલીમાં 60 ટન લોખંડના ચોરીના સળિયા સાથે 4 ઝડપાયા
Published : April 23, 2026 at 6:59 PM IST
સુરત: સુરત શહેર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ ડિંડોલી વિસ્તારમાં એક સચોટ બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને લોખંડના સળિયાની ચોરી કરતા એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પાસેના રોડ પરથી અંદાજે 60 ટન જેટલા TMT સળિયા સાથે ચાર રીઢા ગુનેગારોની ધરપકડ કરી કુલ ₹71.52 લાખથી વધુની મતા કબ્જે કરી છે.
SOG ની ટીમે ઘટનાસ્થળેથી ટ્રક ડ્રાઈવર, ક્લીનર અને સ્થાનિક સાગરીતો સહિત ચાર શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. પકડાયેલા આરોપીઓની ઓળખ નીચે મુજબ છે:
- ભેરારામ રેખારામ જાખડ (બાડમેર, રાજસ્થાન - ટ્રક ડ્રાઈવર)
- નીંબારામ બાબુલાલ જાખડ (બાડમેર, રાજસ્થાન - ટ્રક ક્લીનર)
- પ્રદિપ સદાબ્રિજ ત્રીપાઠી (રહે. ડિંડોલી, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ)
- પ્રદિપ કિશનલાલ શર્મા (રહે. ડિંડોલી, મૂળ રાજસ્થાન)
71.52 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે
પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી જે વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે, તે આ કૌભાંડની વ્યાપકતા દર્શાવે છે:
- લોખંડના સળિયા: 59,910 કિલોગ્રામ (કિંમત ₹32.95 લાખ)
- ટ્રેલર: GJ-39-T-3987 (કિંમત ₹33 લાખ)
- કાર: GJ-05-RY-9234 (કિંમત ₹5 લાખ)
- અન્ય: 4 મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રકમ.
ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર હતું. ટ્રક અને ટ્રેલરમાં આવતા સળિયાના જથ્થામાંથી આરોપીઓ બારોબાર માલ ઉતારી લેતા હતા અને બાદમાં તેને સસ્તા ભાવે બિલ્ડરો કે વેપારીઓને વેચી દેતા હતા. આમાં ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની સંડોવણીની પણ પૂરી આશંકા છે.
આ આખી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર જીતુ અને રાજન તિવારી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. હાલમાં આ બંને આરોપીઓ ફરાર છે, જેમને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ બંનેની ધરપકડ બાદ સુરતમાં ચોરીનો માલ ખરીદનારા મોટા માથાઓના નામ પણ બહાર આવી શકે છે.
ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 305(2), 370(2) અને 370(4) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ અગાઉ આ ગેંગે ક્યાં ક્યાં ચોરી કરી છે. તપાસ અધિકારીએ ચેતવણી આપી છે કે જો કોઈ બિલ્ડર કે વેપારી ચોરીનો માલ ખરીદતા ઝડપાશે તો તેમની સામે પણ કડક હાથે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
