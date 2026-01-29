ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ATSની મોટી કાર્યવાહી: આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ, નવજાત શિશુ બચાવાયું
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ગુજરાત ATSના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં એક મોટા આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કાર્યવાહીમાં પોલીસે એક નવજાત શિશુને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લીધો છે અને બાળ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેરકાયદેસર રેકેટ ગુજરાત, તેલંગાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું હતું.
ગુજરાત ATSને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ અમદાવાદ શહેરની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ બાતમી મુજબ નવજાત બાળકની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી માટે એક વાહન અમદાવાદ એરપોર્ટ તરફ જઈ રહ્યું હતું. માહિતી મળતા જ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે એરપોર્ટ બાઉન્ડ્રી વોલ પાસે કોતલપુર પમ્પિંગ સ્ટેશન નજીક વોચ ગોઠવી હતી.
વોચ દરમિયાન હિંમતનગર તરફથી એરપોર્ટ તરફ આવી રહેલી સફેદ રંગની મારુતિ અર્ટિગા કારને અટકાવી તપાસ કરવામાં આવી હતી. કારમાં સવાર શખ્સોની તપાસ દરમિયાન એક નવજાત શિશુ મળી આવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક બાળકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી યોગ્ય સંભાળ માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ આ નવજાત બાળકને હિંમતનગર નજીકથી લાખો રૂપિયાની રકમમાં ખરીદ્યું હતું. ત્યારબાદ તેને હૈદરાબાદ લઈ જઈ વેચવાની યોજના બનાવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન બાળ તસ્કરી માટે એક સુવ્યવસ્થિત અને સંગઠિત નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ACP ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાત ATS પાસેથી મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે સમયસર કાર્યવાહી કરી નવજાત શિશુને સુરક્ષિત રીતે બચાવી શકાયું છે. આ કેસમાં ઝડપાયેલા આરોપીઓ સામે બાળ તસ્કરી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આંતરરાજ્ય સ્તરે કાર્યરત એક સંગઠિત રેકેટ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.”
ACP ભરત પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “આ રેકેટમાં સંડોવાયેલા અન્ય વચેટિયાઓ અને રાજ્ય બહારના સંપર્કોની ઓળખ માટે તપાસ ચાલુ છે. બાળ તસ્કરી જેવા ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા કોઈને પણ બક્ષવામાં આવશે નહીં. આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે બાળ તસ્કરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલું વાહન, રોકડ રકમ તેમજ અનેક મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. પોલીસનું માનવું છે કે આ રેકેટમાં હજુ પણ અન્ય વચેટિયાઓ અને રાજ્ય બહારના સંપર્કો સામેલ છે. જે અંગે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.
હાલ બચાવવામાં આવેલા નવજાત શિશુને તાત્કાલિક તબીબી તપાસ અને સંભાળ માટે ચાઇલ્ડ હેલ્થ વિભાગને સોંપવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ બાળક સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને તેની તમામ જરૂરી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ગુજરાત ATS દ્વારા આ બાળ તસ્કરી સિન્ડિકેટના સમગ્ર નેટવર્કને ઉખેડી ફેંકવા માટે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. ફરાર આરોપીઓને ઝડપી લેવા તેમજ અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાયેલા સંપર્કોની વિગતો મેળવવા માટે પોલીસ વિવિધ દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે.
