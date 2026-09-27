5000 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ! જૂનાગઢના વંથલીમાં છે ગુજરાતનું એકમાત્ર વામન મંદિર, જ્યાં વિષ્ણુએ માગી હતી ત્રણ ડગલાં જમીન
વામન સ્થળીની ભૂમિ પર બટુક રૂપે પ્રગટીને વિષ્ણુએ બલિરાજા પાસે ત્રણ ડગલાં જમીન માંગી અને ત્રીજા ડગલે તેમને પાતાળમાં મોકલી સૃષ્ટિને તેમના કહેરમાંથી બચાવી હતી.
Published : September 27, 2026 at 2:56 PM IST
જૂનાગઢ: હજારો વર્ષ પૂર્વે ભગવાન વામન સાથે જોડાયેલા ઇતિહાસને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાનું વંથલી શહેર વામન સ્થળી તરીકે ઓળખાતું હતું. વંથલીની ભૂમિમાં ભગવાન વિષ્ણુએ વામન સ્વરૂપે બલિરાજા પાસે ત્રણ ડગલાં જમીન માંગી હતી, જેને કારણે વંથલીનું નામ વામન સ્થળી પડ્યું. જુઓ, ગુજરાતમાં આવેલા ભગવાન વામનને સમર્પિત એકમાત્ર ઐતિહાસિક ધર્મસ્થાન વિશે અમારો વિશેષ અહેવાલ.
ગુજરાતમાં આવેલું એકમાત્ર વામન મંદિર
જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી શહેરમાં આજથી 5000 વર્ષ પૂર્વેનો ઇતિહાસ સમેટીને વામન મંદિર આજે શ્રદ્ધાળુઓમાં આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અને લોકવાયકા અનુસાર, વંથલીમાં આવેલું વામન મંદિર આજે પણ ગુજરાતનું પ્રથમ અને એકમાત્ર વામન મંદિર હોવાનું ગૌરવ ધરાવે છે.
વામન સ્થળીની જમીન પર ભગવાન વિષ્ણુએ બટુકના રૂપમાં પ્રાગટ્ય કર્યું હતું અને અહીં જ તેમણે બલિરાજા પાસે ત્રણ ડગલાં જમીન માંગી હતી. ત્રીજા ડગલામાં બલિરાજાને પાતાળલોકમાં મોકલીને તેના કહેરમાંથી સૃષ્ટિને બચાવી હતી.
ગુજરાતના એકમાત્ર અને પ્રથમ વામન મંદિરે વર્ષ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવતા હોય છે. ભાદરવા સુદ બારસના દિવસે ભગવાન વામનનો પ્રાગટ્ય દિવસ હોવાને કારણે મંદિરમાં દર વર્ષે વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમ અને ઉત્સવનું પણ આયોજન થતું હોય છે.
વંથલીમાં વિષ્ણુએ બલિરાજા પાસે માગી ત્રણ ડગલાં જમીન
વંથલીમાં આવેલું વામન મંદિર રાજા બલિ અને વિષ્ણુના સમયનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ મંદિર અત્યંત પ્રાચીન અને પૌરાણિક હોવાનું પણ મનાય છે.
વામન સ્થળી સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર, અસુર રાજા મહાબલિ પાસે ભગવાન વિષ્ણુએ ભિક્ષામાં ત્રણ ડગલાં જમીન માંગી હતી. એક ડગલામાં આકાશ, બીજા ડગલામાં જમીન અને ત્રીજા ડગલામાં બલિરાજાને પાતાળમાં મોકલીને, ત્યાર બાદ વિષ્ણુના હાથે બલિરાજાને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ઘટનાને લઈને જ વંથલીનું નામ આજથી 5000 વર્ષ પૂર્વે વામન સ્થળી હતું.
વિષ્ણુના પાંચમા અવતાર એટલે વામન અવતાર
ભગવાન વિષ્ણુના પાંચમા અવતાર તરીકે વામન અવતારને સમર્પિત દેવસ્થાનો ખૂબ જ દુર્લભ અને જૂજ માનવામાં આવે છે. અન્ય ભગવાન અને દેવી-દેવતાઓ સાથે જોડાયેલા ધર્મસ્થાનો અને મંદિરો પ્રમાણમાં ઘણા જોવા મળે છે, પરંતુ ભગવાન વામનના ઇતિહાસ અને પૌરાણિક મહત્વ સાથે વામન મંદિરો ભારતમાં ખૂબ ઓછા જોવા મળે છે, જે સાંસ્કૃતિક અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ પણ ધર્મની પરંપરા અને ધાર્મિક લોકવાયકામાં એટલું જ મહત્વનું ધર્મસ્થાન માનવામાં આવે છે.
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