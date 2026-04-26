લોકશાહીનો ઉત્સવ: દુનિયાના સૌથી નાના મતદાન મથક પર એકમાત્ર મતદારે આપ્યો મત
સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડાના દુર્ગમ વિસ્તારમાં માત્ર એક જ મતદાર માટે સમગ્ર મતદાન મથક ઉભું કરવામાં આવ્યું, આ પ્રથા 2002થી ચાલે છે
Published : April 26, 2026 at 5:55 PM IST
ગીર-સોમનાથ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મતદાન દિવસે ગીરના ગાઢ જંગલમાં વસેલા બાણેજ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર ભારતીય લોકશાહીની અનોખી મિસાલ સામે આવી છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના આ દુર્ગમ વિસ્તારમાં માત્ર એક જ મતદાર માટે સમગ્ર મતદાન મથક ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત બંનેની ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી.
એક મતદાર માટે મતદાન મથક
બાણેજ મહાદેવ મંદિરના મહંત હરિદાસ બાપુ આ વિસ્તારના એકમાત્ર નોંધાયેલા મતદાર છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા ખાસ કરીને તેમના માટે જંગલની વચ્ચે મતદાન મથક, સુરક્ષા, સ્ટાફ અને જરૂરી સાધનો સાથે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. બાપુ બપોરના સમયે મતદાન મથક પર પહોંચ્યા અને તાલુકા પંચાયત તેમજ જિલ્લા પંચાયત બંને માટે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. તેમના મતદાન સાથે જ બૂથ પર 100 ટકા મતદાન નોંધાયું, જે પોતે જ લોકશાહીની શક્તિનું પ્રતિક છે.
2002થી ચાલી આવે છે પરંપરા
આ પરંપરા વર્ષ 2002થી સતત ચાલી રહી છે. અગાઉ સ્વર્ગસ્થ ભરતદાસ બાપુ અહીંના એકમાત્ર મતદાર હતા, અને તેમના નિધન બાદ તેમના શિષ્ય હરિદાસ બાપુ આ લોકશાહી પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. ગાઢ જંગલ, વન્યજીવો અને દુર્ગમ માર્ગો હોવા છતાં તેઓ પોતાના નાગરિક કર્તવ્ય પ્રત્યે સજાગ રહે છે, જે સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ છે.
એક મત પણ કિંમતી
ચૂંટણી અધિકારીઓ અને સુરક્ષા દળો માટે પણ આ કાર્ય સરળ નથી. જંગલના ખરબચડા મુશ્કેલ રસ્તાઓ પાર કરીને તેઓ માત્ર એક મત માટે અહીં પહોંચે છે. તેમ છતાં, એક મતનું મૂલ્ય જાળવવા માટે તંત્રની આ પ્રતિબદ્ધતા વખાણવા જેવી છે. તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત બંને સ્તરે આ એક મત લોકશાહી પ્રક્રિયાને પૂર્ણતા આપે છે.
મતદાન બાદ હરિદાસ બાપુએ જણાવ્યું કે, “જ્યારે સરકાર એક વ્યક્તિ માટે આટલી સુવિધા પૂરી પાડે છે, ત્યારે દરેક નાગરિકે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.” બાણેજનું આ બૂથ આજે માત્ર મતદાન મથક નથી, પરંતુ લોકશાહી પ્રત્યેની અડગ શ્રદ્ધા અને જવાબદારીનું જીવંત પ્રતિક બની ગયું છે.
