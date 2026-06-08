જામનગરમાં 14 વર્ષની માસૂમનું રમતાં-રમતાં હાર્ટ એટેક આવતા મોત, અંતિમ ક્ષણો થઈ કેમેરામાં કેદ
14 વર્ષની માસૂમ આનંદી રાજકોટ ખાતે પોતાના મામાના ઘરે વેકેશન અને પુરુષોત્તમ માસ માટે આવી હતી. ત્યાં રવિવારની સાંજે પરિવારજ એક રેસ્ટોરેન્ટમાં જમવા ગયા હતાં.
Published : June 8, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 2:37 PM IST
જામનગર: તાજેતરમાં હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓમાં ચિંતાજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં હવે યુવાનો જ નહીં પરંતુ નાનાં બાળકો પણ બાકાત રહ્યાં નથી. જામનગરમાંથી એક અત્યંત આઘાતજનક અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં ચાંદી બજાર વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારની માત્ર 14 વર્ષની માસૂમ દીકરીનું રમતાં-રમતાં હાર્ટ એટેક આવવાને કારણે મૃત્યું નીપજ્યું . આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં દીકરીના જીવનની અંતિમ ક્ષણો કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
મામાના ઘરે પ્રસંગમાં ગઈ હતી દીકરી
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર જામનગરના ચાંદી બજાર, મોટું ફળી નજીક રહેતા રાજેશભાઈ મોદીની 14 વર્ષની પુત્રી આનંદી રાજેશભાઈ મોદી રાજકોટ ખાતે પોતાના મામાના ઘરે પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે ગઈ હતી. પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ હતો અને દીકરી વેકેશન તેમજ ધાર્મિક માસની ઉજવણી કરવા મામાના ઘરે ઉત્સાહભેર પહોંચી હતી. પરંતુ કોઈને અંદાજો નહોતો કે આ ખુશી પળવારમાં માતમમાં ફેરવાઈ જશે.
હોટેલમાં રમતાં-રમતાં ઢળી પડી
ગત રવિવારની સાંજે પરિવાર રાજકોટની એક રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા માટે ગયો હતો. જમ્યા બાદ રેસ્ટોરન્ટના પ્લે-એરિયામાં અન્ય બાળકો સાથે આનંદી પણ રમી રહી હતી. બાળકો દોડાદોડી કરી રહ્યાં હતાં તે દરમિયાન આનંદી એકાએક ભાગતાં-ભાગતાં જમીન પર ઢળી પડી હતી. દીકરીને અચાનક બેભાન થઈને પડતી જોઈને પરિવારજનો અને રેસ્ટોરન્ટનો સ્ટાફ તાત્કાલિક તેની તરફ દોડ્યો હતો.
માસૂમના મૃત્યુંથી પરિવાર સ્તબ્ધ
પરિવાર ભારે નાસભાગ વચ્ચે બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો. પરંતુ, ડોક્ટરો તપાસે તે પહેલાં જ હાર્ટ એટેકથી આ માસૂમ આ દુનિયામાંથી વિદાઈ લઈ ચુકી હતી. માત્ર 14 વર્ષની નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેકથી દીકરીનું મોત થતાં મોદી પરિવાર પર દુ:ખનું આભ ફાટી પડ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકો અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકોમાં ઘેરી ચિંતા અને શોક વ્યાપી ગયો છે. નાનાં બાળકોમાં વધતા હાર્ટ એટેકના પ્રમાણે વાલીઓની ચિંતામાં ધરખમ વધારો કર્યો છે.
મૃતક દીકરી આનંદી મોદીના મામા ગોપાલ કટારિયાએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો હોવાથી જામનગરના ચાંદી બજાર વિસ્તારમાં રહેતા રાજેશભાઈ મોદીની ૧૪ વર્ષની પુત્રી આનંદી રાજકોટ ખાતે પોતાના મામાના ઘરે આવી હતી. પુરુષોત્તમ માસના સંદર્ભે પરિવારના તમામ સભ્યો, બહેનો અને કઝિન્સ રાજકોટમાં ભેગા થયા હતા.