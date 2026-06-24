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અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન, ઓનલાઇન સિસ્ટમ ઠપ્પ થતાં કલાકો સુધી લાંબી લાઇન

અમદાવાદ આરોગ્ય ભવન ખાતે સર્વર ડાઉનના કારણે જનતા 6-6 કલાક લાઈનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે.

અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન
અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 12:05 PM IST

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અમદાવાદ: દરેક નાગરિક માટે જન્મ અને મરણના દાખલા ખૂબ જ મહત્ત્વના સરકારી દસ્તાવેજ છે. અમદાવાદના લાલદરવાજા સ્થિત આરોગ્ય ભવન ખાતે આ દાખલાઓ કઢાવવા અને સુધારવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે પરંતુ કમનસીબી એ છે કે પોતાના જ કામ માટે તેમણે 4થી 6 કલાક સુધી લાંબી લાઇનોમાં ઊભા રહેવું પડે છે. સરકારી ઓનલાઇન પોર્ટલ બંધ હોવાને કારણે લોકોએ ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે.

ઓનલાઇન પોર્ટલ બંધ થતા લોકોની મુશ્કેલી વધી

આરોગ્ય ભવન ખાતે જન્મ-મરણના દાખલા કઢાવવા માટે અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી આવેલા નાગરિકોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો. બાપા સીતારામ ચોકથી આવેલા કીર્તનભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "હું સવારે 9:00 વાગ્યાથી પરિવારના સભ્યોના નામમાં સુધારો કરાવવા આવ્યો છું. બે કલાક લાઇનમાં ઊભા રહ્યા બાદ હવે માંડ નંબર આવવાની આશા છે." અન્ય એક અરજદાર વિજયભાઇએ જણાવ્યું કે, "હું સવારે 10 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધી લાઇનમાં ઊભો રહ્યો. ઓનલાઇન પોર્ટલ સાવ બંધ હાલતમાં છે અને સર્વર પણ ડાઉન રહે છે."

અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

નંબરની કોઇ ગેરન્ટી નથી

શહેરના સોલા રોડથી જન્મ-મરણના દાખલા માટે આવેલા સ્નેહલ મોદીએ જણાવ્યું કે, "હું મારી માતા સાથે સવારથી ટોકન લઇને લાઇનમાં ઊભી છું. અહીં સખત ભીડ છે અને અમારો નંબર ક્યારે આવશે તેની કોઇ ગેરંટી નથી."

અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન
અમદાવાદમાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે જનતા પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

નોબલ નગરથી આવેલા ચેલારામે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રિન્ટિંગની ભૂલના કારણે મારૂં નામ ખોટું આવ્યું છે. બે કલાક લાઇનમાં ઊભા રહ્યા પછી અધિકારીઓએ મને તપાસ માટે ગોળ લીમડા કોર્પોરેશન ઓફિસ ધકેલી દીધો છે, ત્યાં શું જવાબ મળશે તેની ખબર નથી."

જુહાપુરાથી આવેલા અન્ય એક અરજદાર ફૈસલ સૈયદે સિસ્ટમ સામે રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "હું મારા ત્રણ બાળકોના દાખલા માટે ગઇકાલે સવારે 11થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી લાઇનમાં હતો. છેલ્લે સાંજે મને મેરેજ સર્ટિફિકેટ લાવવાનું કહી પાછો કાઢ્યો. જો આ દસ્તાવેજ જરૂરી હતા તો સવારે પહેલી બારી પર જ કેમ ન જણાવ્યું? આજે બાળકોને લઇને ફરી ધક્કો ખાવો પડ્યો છે."

ઓનલાઇન સિસ્ટમ ઠપ્પ થતાં કલાકો સુધી લાંબી લાઇન જોવા મળી હતી
ઓનલાઇન સિસ્ટમ ઠપ્પ થતાં કલાકો સુધી લાંબી લાઇન જોવા મળી હતી (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે જન્મ મરણ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, એક વર્ષમાં અંદાજિત એક લાખ જન્મ થાય છે અને 50,000 મરણ પામે છે. 40,000 લોકોના લગ્ન થાય છે અને 40,00 જન્મ-મરણના સુધારા માટે અરજી આવે છે, તેની સાથે 40 હજાર એડમિશન માટે વિદ્યાર્થીઓના નામ સુધારવા માટે અરજીઓ આવે છે. તે કામમાં હવે 50% ઘટાડો થયો છે અને અરજીઓ ઓછી થઇ છે. આ અરજીઓ અમે 48 કલાકમાં આપી દઇએ છીએ પરંતુ સોફ્ટવેરના ઇસ્યુને કારણે ઓનલાઇન કામ થતું નથી. એક માણસને બેથી ચાર કલાક લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. CRSનું પોર્ટલ 1 સપ્ટેમ્બર 2025થી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોઇ ફરિયાદ હોય તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની હેલ્પલાઇન 155303 પર કોલ કરી શકો છો.

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