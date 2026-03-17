સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ભગવાન રણછોડરાયજીને વસ્ત્રો ધરાવવા માટે ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ થશે
રાજાધિરાજના સવારના વસ્ત્રો માટે રૂ.5000 અને સાંજના વસ્ત્રો માટે રૂ.2500 નક્કી કરાયા છે. જે ઓનલાઈન બુકિંગમાં જમા કરાવવાના રહેશે.
Published : March 17, 2026 at 2:50 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે મંદિરમાં ભગવાન રણછોડરાયજીને વસ્ત્રો ધરાવવા માટે 18 માર્ચથી ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા ઓનલાઈન બુકિંગ સેવા શરૂ કરવામાં આવશે.
મંદિરની વેબસાઈટ પર ભાવિક ભક્તો 2026-2027 ના સમયગાળા માટે સવારના અને સાંજના વસ્ત્રોની સેવા માટે નોંધણી કરાવી શકશે. ભાવિકો ભગવાનને વસ્ત્રો ધરાવી પુણ્ય મેળવતા હોય છે. ત્યારે ઠાકોરજીના વસ્ત્રોની નોંધણીની આ ઓનલાઈન સેવા સેવા દેશ વિદેશના ભાવિકો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહી છે.
સવારના અને સાંજના વસ્ત્રો માટે લાગો નક્કી કરાયો
ટેમ્પલ કમિટી તરફથી મળેલી વિગતો મુજબ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં ઠાકોરજીને સવારના અને સાંજના સમયે વિશેષ વસ્ત્રો પહેરાવવાની પરંપરા છે.ભગવાન રણછોડરાયજીને સવારના અને સાંજના વસ્ત્રોની ઓનલાઈન નોંધણી માટે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા લાગો (પેમેન્ટ)નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જે મુજબ રાજાધિરાજના સવારના વસ્ત્રો માટે રૂ.5000 અને સાંજના વસ્ત્રો માટે રૂ.2500 નક્કી કરાયા છે. જે ઓનલાઈન બુકિંગમાં જમા કરાવવાના રહેશે.
મંદિરની વેબસાઈટ પર નોંધણી કરાવી શકાશે
ભાવિકો પણછોડરાયજી મંદિરની અધિકૃત વેબસાઈટ www.ranchhodraiji.org પર ભગવાનના વસ્ત્રો માટેની નોંધણી કરાવી શકશે. જે માટે નક્કી કરવામાં આવેલ લાગોની રકમ નોંધણી કરવાતા સમયે ચૂકવવાની રહેશે. લાગો ચુકવાયાના સમયને ધ્યાનમાં રાખી વસ્ત્ર નોંધણી ક્રમ નક્કી કરાશે.ધનુર્માસના પ્રારંભથી અંત સુધીના દિવસોની તારીખ અને મંદિર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ દિવસોની તારીખ ભાવિકોને આપવામાં આવશે નહિ. તે મુજબનો નિર્ણય કમિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ભાવિકોએ નોંધણીના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. ઠાકોરજીને ઋતુ અનુસાર વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે જેથી તે મુજબ વસ્ત્રો નોંધાવનાર ભાવિકોએ તૈયાર કરવવાના રહેશે. મંદિરની વેબસાઇટ પર 18 માર્ચે સવારના આઠ વાગ્યાથી નોંધણી શરૂ થશે.
