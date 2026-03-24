મહેસાણામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ક્રિકેટ સટ્ટાનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું, 5 આરોપીઓની ધરપકડ

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ ખૂબ જ સુનિયોજિત રીતે આ નેટવર્ક ચલાવતા હતા.

મહેસાણામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ક્રિકેટ સટ્ટાનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું, 5 આરોપીઓની ધરપકડ
મહેસાણામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ક્રિકેટ સટ્ટાનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું, 5 આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 3:55 PM IST

મહેસાણા: લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (એલસીબી) મહેસાણા દ્વારા પાંચોટ બાયપાસ નજીક આવેલા એક ફ્લેટમાં દરોડો પાડીને ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ક્રિકેટ સટ્ટાના કાળા નાણાંને ધોળા કરવાના એક મોટા આંતરરાજ્ય કક્ષાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ રેડ દરમિયાન પોલીસે ૫ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે આ સમગ્ર રેકેટનો મુખ્ય સૂત્રધાર અને માસ્ટરમાઇન્ડ હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે.

કેવી રીતે ચાલતું હતું કૌભાંડ? (મોડસ ઓપરેન્ડી)

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ ખૂબ જ સુનિયોજિત રીતે આ નેટવર્ક ચલાવતા હતા. તેઓ સૌ પ્રથમ અલગ અલગ વ્યક્તિઓના નામે ખોટી પેઢીઓ (ફર્મ) બનાવતા હતા. આ નકલી પેઢીઓના નામે ઉદ્યમ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને જીએસટી નંબરો મેળવવામાં આવતા હતા. આ જીએસટી નંબર અને ફર્મના આધારે વિવિધ બેંકોમાં ફેક કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં આવતા હતા.

મહેસાણામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ક્રિકેટ સટ્ટાનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું, 5 આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ કરંટ એકાઉન્ટ્સની પાસબુક, ચેકબુક અને તેની સાથે લિંક કરેલા ડમી મોબાઈલ સીમકાર્ડ આરોપીઓ મેળવી લેતા હતા. મુખ્ય આરોપી મિતેષ ઠક્કર અને તેના સાગરીતો ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ એપ્લિકેશનો (જેવી કે TPay) ચલાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી આચરતા હતા. સટ્ટાબાજી દ્વારા આવતા બેનામી નાણાં આ ફેક બેંક એકાઉન્ટ્સમાં ઓનલાઈન જમા કરાવવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ આ નાણાં એટીએમ, ચેક, ગુગલ પે, ફોન પે અને વિવિધ બેંક એપ્લિકેશનો દ્વારા ઉપાડીને અથવા ટ્રાન્સફર કરીને, આંગડિયા મારફતે મુખ્ય આરોપી મિતેષ ડાહ્યાલાલ ઠક્કરને પહોંચાડવામાં આવતા હતા.

કયા સ્થળેથી પકડાયું રેકેટ?

એલસીબીને બાતમી મળી હતી કે મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં પાંચોટ બાયપાસ સર્કલ નજીક આવેલ શ્યામ સ્કાય લાઇન ફ્લેટના મકાન નં. એમ-૫૦૩ માં કેટલાક ઈસમો ભેગા મળીને બેનામી પૈસાનું હેન્ડલિંગ કરી રહ્યા છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તા. 23થી 24 માર્ચના સમયગાળા દરમિયાન ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા.

ઝડપાયેલા આરોપીઓના નામ:

  1. વિપુલકુમાર કાન્તીભાઈ લાલદાસ પટેલ (રહે. બાવનનું નેળીયુ, રાધનપુર રોડ, પાંચોટ, મહેસાણા)
  2. અંકિતકુમાર રામચંદ્ર દેવાજી પઢિયાર (રહે. ઝવેરીનગર, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા)
  3. હિમાંશુ વિજયભાઇ ઓમપ્રકાશભાઈ જોષી (રહે. ધરતી સોસાયટી, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા)
  4. પ્રતિક ઉર્ફે પરેશ અશોકભાઇ પ્રતાપજી દરજી (રહે. તુલસીનગર સોસાયટી, ધાનેરા, જી. બનાસકાંઠા)
  5. મુકેશકુમાર અરવિંદભાઇ પ્રહલાદભાઈ ઠક્કર (રહે. મોટી ગરનાળ, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા)
  6. વોન્ટેડ આરોપી: મિતેષ ડાહ્યાલાલ ઠક્કર (રહે. પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા)

પોલીસે શું મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો?

રેડ દરમિયાન ફ્લેટમાંથી પોલીસે મોટા પ્રમાણમાં ડિજિટલ અને બેંકિંગ પુરાવાઓ જપ્ત કર્યા છે.

  • રોકડ રકમ રૂ. 12,900
  • 23 અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ ફોન (કિંમત રૂ.2,30,000)
  • 1 ડેલ કંપનીનું લેપટોપ (કિંમત રૂ. 25,000)
  • 6 મોબાઈલ ચાર્જર (કિંમત રૂ. 600)
  • 1 એચપી કંપનીનું પ્રિન્ટર (કિંમત રૂ. 10,000)
  • નાણાંકીય વ્યવહારો માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અલગ અલગ બેંકોની 32 જેટલી પાસબુક અને ચેકબુક
  • 52 બેંક એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ

નકલી પેઢીઓ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા દુકાન અને મકાનના ભાડા કરાર, 6 પાનકાર્ડ, જીએસટી અને ઉદ્યમ સર્ટીફીકેટ તથા અલગ અલગ માર્કાના સ્ટેમ્પ અને સ્ટેમ્પપેડ પણ પોલીસે કબજે કર્યા છે. કુલ મળીને રૂ. 2,78,500 નો મુદ્દામાલ હસ્તગત કરવામાં આવ્યો છે.

ખોટી કંપનીઓના નામે ચાલતો હતો ખેલ

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ 'ઓરીવો ધ ફેશન કેપીટલ', 'બિઝાત્રા એગ્રી કોર્પોરેશન', 'સત્યાનંદ કોર્પોરેશન', અને 'નેપ્ચ્યુન ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ' જેવા વિવિધ નામોથી ખોટી પેઢીઓ ઉભી કરી હતી અને તેના જ નામે બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા. એક આરોપી અંકિતકુમારે કબૂલાત કરી હતી કે તેઓ ૪૯ જેટલા બેંક એકાઉન્ટ હેન્ડલ કરતા હતા. લેપટોપની તપાસ કરતા તેમાંથી બેલેન્સ અને હિસાબોની એક્સેલ ફાઈલો પણ મળી આવી છે.

આ તમામ 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ બી.એન.એસ. ની કલમ 318(4), 336(4), 338, 340, 61 અંતર્ગત મહેસાણા તાલુકા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ મહેસાણા એલસીબીના પી.એસ.આઈ. પી.એન. રબારી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.

