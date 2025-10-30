ઓનલાઇન ચીટરો દ્વારા આધાર કાર્ડના બાયોમેટ્રિક ચોરીને થઈ રહ્યા છે ફ્રોડ, લોકોને સાવચેત રહેવા પોલીસની સલાહ
સૌએ mઆધાર એપ ડાઉનલોડ કરીને પોતાના આધારકાર્ડને સુરક્ષિત બનાવવું જોઈએ આવી વિનંતી કરી છે.
Published : October 30, 2025 at 4:50 PM IST
જુનાગઢ : આધારકાર્ડ મારફતે બાયોમેટ્રિકની ચોરી કરીને ઓનલાઈન ગઠીયાઓ દ્વારા બેંક એકાઉન્ટ ધારકોના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લઈને કારસ્તાના આચરવામાં આવી રહ્યું છે. કેટલાક સ્થળો પર આ પ્રકારના કિસ્સાઓ પણ સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે જુનાગઢ પોલીસે આધાર કાર્ડની બાયોમેટ્રિક્સની ચોરી રોકવા અને તેના દ્વારા થતી નાણાકીય છેતરપિંડીથી બચવા માટે M Aadhar એપ દ્વારા પોતાના આધાર કાર્ડમાં રહેલી બાયોમેટ્રિકસને સુરક્ષિત કરીને આ પ્રકારે થતી નાણાકીય છેતરપિંડીમાંથી બચી શકાય છે. તે માટે સૌએ M Aadhar એપ ડાઉનલોડ કરીને પોતાના આધારકાર્ડને સુરક્ષિત બનાવવું જોઈએ આવી વિનંતી કરી છે.
mઆધાર એપથી બાયોમેટ્રિકને રાખો સુરક્ષિત
ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરતા ગઠીયાઓ લિંક મારફતે બેંકના ખાતા ધારકોના રૂપિયા ઉપાડીને આર્થિક છેતરપિંડી કરવાનું આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ ચલાવી રહ્યા છે. જેમાં કેટલાક ગઠિયાઓ પોલીસ પકડમાં આવી ગયા છે, પરંતુ હજુ પણ કેટલાક ગઠિયાઓ સાયબર ક્રાઇમને ધીમે ધીમે વધુ આગળ વધારી રહ્યા છે. પહેલા બોગસ લિંક મારફતે ખાતા ધારકોની વિગતો મેળવીને તેમાંથી પૈસા ઉપાડી લેતા હતા હવે આવા ગઠિયાઓ દ્વારા આધાર કાર્ડમાં રહેલી બાયોમેટ્રિકની ચોરી કરીને ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરવાનું નવું કારસ્તાન ચલાવી રહ્યા છે.
જેની સામે લોકોએ સાવચેત અને સુરક્ષિત બનીને એમ આધાર એપ ડાઉનલોડ કરીને આધાર કાર્ડમાં રહેલા તમામ બાયોમેટ્રિકને સુરક્ષિત કરવાની વિનંતી જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તાજેતરમાં જ કેટલાક કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. જેમાં આધારકાર્ડમાં રહેલી બાયોમેટ્રિકસનો ઉપયોગ કરીને કેટલાક ગઠિયાઓ દ્વારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લેવાની ચિંતાજનક ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે.
આધારકાર્ડને સુરક્ષિત કરવું એકમાત્ર ઉપાય
આજે મોટા ભાગના વ્યવહારો કે જેમાં રાશનકાર્ડની દુકાન મોબાઈલ કાર્ડની ખરીદી બેન્કિંગ વ્યવસ્થાની સાથે અન્ય કેટલાક કામોમાં આધાર કાર્ડની જરૂરિયાત અનિવાર્ય પણે બને છે. આવી સ્થિતિમાં આધારકાર્ડનો ડેટા ચોરી થવાની પૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે. તેની સામે ભારત સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી એમ આધાર એપ દ્વારા કોઈ પણ આધાર કાર્ડ વ્યક્તિ આ મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ કરીને પોતાના આધાર કાર્ડમાં રહેલા બાયોમેટ્રિકસને લોક કરીને ઓન લાઈન ગઠીયાઓથી પોતાની મરણમુળી બચાવી શકે છે. જેના માટે પ્રત્યેક લોકોએ એમ આધાર નામની એપ ડાઉનલોડ કરીને તેમાં તેમનું આધાર કાર્ડ લોક કરે તો આ પ્રકારના છેતરપિંડીના કિસ્સાઓમાંથી બચી શકાય છે.
આધારકાર્ડ લોક અનલોક કરવું એકદમ સરળ
એમ આધાર મોબાઈલ એપમાં આધારકાર્ડને લોક અને અનલોક કરવું એકદમ સરળ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈલમાં એમ આધાર એપ દ્વારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર અથવા તો આધાર કાર્ડ નંબર નાખીને આ એપને ચાલુ કરી શકે છે, ત્યારબાદ એમ આધાર એપમાં એક પીન જનરેટ કરવો [તેને યાદ રાખવો ખૂબ જરૂરી છે] ત્યારબાદ આધાર કાર્ડની તમામ બાયોમેટ્રિકસને લોક કરી શકાય છે. કોઈ પણ સમયે આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા સમયે આધારકાર્ડ ની વિગતો જરૂર પડે તો ઉપર મુજબ દર્શાવેલી પદ્ધતિને અનુસરીને લોક કરેલી આધાર કાર્ડની બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિને અનલોક કરી શકાય છે.
જે 10 મિનિટ સુધી કાર્યરત રહે છે, ત્યારબાદ આપો આપ ફરીથી તમામ બાયોમેટ્રિક લોકની સ્થિતિમાં આવી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરતા ગઠીયાઓ આધાર કાર્ડની બાયોમેટ્રિક્સનો ઉપયોગ નાણાકીય છેતરપિંડી કરવામાં નહીં કરી શકે જેથી લોકોની મરણ મૂડી પણ આવા ગઠિયાઓ ખાતામાંથી અઘરો અધર ઉપાડીને નાણાકીય ગેરરીતી પણ નહીં આચરી શકે.
