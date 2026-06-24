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ઓનલાઈન સટ્ટા રેકેટનો પર્દાફાશ: વેબસાઈટ મારફતે કરોડોની ઠગાઈ આચરતી ગેંગ ઝડપાઈ

આરોપીઓ ગ્રાહકોને ઓનલાઈન બેટિંગમાં વધુ નફાની લાલચ આપતા હતા.

ઓનલાઈન સટ્ટા રેકેટનો પર્દાફાશ: વેબસાઈટ મારફતે કરોડોની ઠગાઈ આચરતી ગેંગ ઝડપાઈ
ઓનલાઈન સટ્ટા રેકેટનો પર્દાફાશ: વેબસાઈટ મારફતે કરોડોની ઠગાઈ આચરતી ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 6:52 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના નારણપુરા વિસ્તારમાંથી ઓનલાઈન સટ્ટા બેટિંગના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. સાયબર ક્રાઇમ અને સ્થાનિક પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં ‘REDDY ANNA’ નામની વેબસાઈટ મારફતે ગેરકાયદેસર સટ્ટા અને ઓનલાઈન બેટિંગ ચલાવતી ગેંગના પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તમામ આરોપીઓ મૂળ રાજસ્થાનના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ ગ્રાહકોને ઓનલાઈન બેટિંગમાં વધુ નફાની લાલચ આપતા હતા. ત્યારબાદ તેમના નામે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ બનાવી રોકાણ કરાવતા અને વિવિધ મેચો તેમજ અન્ય ઈવેન્ટ્સ પર સટ્ટો રમાડતા હતા. ગ્રાહકો પાસેથી મેળવવામાં આવેલા નાણાં સીધા આરોપીઓના ખાતામાં ન જમા કરાવી ‘મ્યુલ એકાઉન્ટ’ તરીકે ઓળખાતા તૃતીય પક્ષના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવતા હતા, જેથી તપાસ એજન્સીઓને ગેરમાર્ગે દોરી શકાય.

ઓનલાઈન સટ્ટા રેકેટનો પર્દાફાશ: વેબસાઈટ મારફતે કરોડોની ઠગાઈ આચરતી ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે દરોડા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા છે. જેમાં મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, વાઈ-ફાઈ રાઉટર, ચેકબુક તેમજ 40 જેટલા ડેબિટ કાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ઉપકરણોની ફોરેન્સિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના આધારે વધુ આરોપીઓ અને નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.

તપાસ દરમિયાન કોસમોસ બેંકના એકાઉન્ટની ચકાસણી કરતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં લાખો રૂપિયાના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન તેમજ વિવિધ રાજ્યો સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારોનો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ હવે મની ટ્રેઇલના આધારે સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ મામલે ડીસીપી ઝોન-1 ડૉ. હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ ઓનલાઈન બેટિંગ અને સટ્ટાબાજીના નામે લોકો પાસેથી નાણાં પડાવી રહ્યા હતા. ટેક્નોલોજી અને મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને તેઓ પોલીસને ચકમો આપવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ ચાલી રહી છે અને આ કેસમાં વધુ ધરપકડો તથા મોટા આર્થિક વ્યવહારોના ખુલાસાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.

આરોપીઓ સામે અગાઉથી ગુજરાત, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન ઠગાઈ સંબંધિત ફરિયાદો નોંધાઈ હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જેના આધારે પોલીસ તેમના ગુનાહિત ઇતિહાસની પણ તપાસ કરી રહી છે.

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