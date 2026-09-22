સામાન્ય જનતાને હજુ રડાવશે ડૂંગળી, 8થી 10 રૂપિયે વેચાતી ડુંગળીના ભાવ અચાનક 60થી 70 સુધી કેમ પહોંચી ગયા?
જૂનાગઢ APMCમાં ડૂંગળીની આવકમાં સતત મોટો ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. છુટક બજારમાં સતત ભાવ વધતા ગ્રાહકો પરેશાન છે.
Published : September 22, 2026 at 10:24 PM IST
જૂનાગઢ: ડુંગળી આજે ગ્રાહકોની સાથે વેપારીઓને પણ આંસુ પડાવી રહી છે. એક મહિના પૂર્વે છૂટક બજારમાં 8થી 10 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાતી ડુંગળી આજે અચાનક 60થી 70 રૂપિયા કિલો છૂટક બજારમાં વેચાઈ રહી છે. ડુંગળીની ખરીદી માટે આવતા ગ્રાહકો તો પરેશાન છે જ પરંતુ વેપારીઓ માટે પણ ડુંગળી મંગાવવી અને વેચવી મુશ્કેલ બની રહી છે.
સ્થાનિક બજારમાં અછતને ડુંગળીના ભાવ દરરોજ શેરબજારની માફક ઉંચકાઈ રહ્યા છે. જ્યાં સુધી નાસિક તરફની લાલ અને સ્થાનિક બજારની પીળીપત્તીની ડુંગળીનો જથ્થો પૂર્વવત ન થાય ત્યાં સુધી ડુંગળીના બજાર ભાવો સામાન્ય બને તેવી શક્યતાઓ ધૂંધળી જોવા મળી રહી છે
લાલચટક ડુંગળીએ ગ્રાહકોને રડાવ્યા
પાછલા એકાદ દસકામાં દર વર્ષે એક વખત તો ડુંગળી સૌ કોઈને રડાવતી જોવા મળી રહી છે. દિવાળી પૂર્વેના સમયમાં ડુંગળીના બજાર ભાવોમાં અચાનક આગ ઝરતી તેજી જોવા મળતી હોય છે. આ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ આ વર્ષે પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સ્થાનિક અને છૂટક બજારમાં 50થી લઈને 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ના ભાવે ડુંગળીનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેને કારણે ગ્રાહકો તો પરેશાન થઈ રહ્યા છે પરંતુ ખૂબ જ ઊંચા ભાવે ડુંગળીની ખરીદી કરીને છૂટક બજારમાં વેચાણ કરતા જથ્થાબંધ વેપારીઓને પણ પરસેવો પડી રહ્યો છે. સતત વધી રહેલા બજાર ભાવોને કારણે ડુંગળીની આવક પણ મર્યાદિત થઈ છે જેથી તેની ખરીદદારી પર પણ અકુદરતી રીતે નિયંત્રણ લદાયુ છે, જેની પાછળ એક માત્ર વધેલા ભાવોને કારણભૂત માનવામાં આવી રહ્યા છે
છેલ્લા 20 દિવસમાં આવકમાં નોંધાયો ઘટાડો
જૂનાગઢ APMCમાં 1 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 22 સપ્ટેમ્બરના દિવસે 22 દિવસ દરમિયાન ડુંગળીની આવકમાં સતત ઘટાડો નોંધાયો રહ્યો છે. સ્થાનિક ઉત્પાદકો દ્વારા APMCમાં પ્રતિ દિવસ 100 ક્વિન્ટલ આસપાસ ડુંગળીની આવક થઈ રહી હતી પરંતુ 11 સપ્ટેમ્બરથી લઈને આજના દિવસ સુધી પ્રતિ દિવસ 35થી 40 ક્વિન્ટલ જ ડુંગળીની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થઈ રહી છે. જેના પગલે બજાર ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. ડુંગળીનો નવો પાક હાલ ખેતરમાં છે, જે નવેમ્બર ડિસેમ્બર મહિનામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે. નાસિક તરફથી આવતી લાલ ડુંગળીની આવક પણ એકદમ બંધ થઈ છે, જેના કારણે પુરવઠાની સામે માંગ પૂરી ન થતા ડુંગળીની કુત્રિમ અછત ઊભી થઈ છે જેથી બજાર ભાવો ઊંચકાઈ રહ્યા છે
સતત ડુંગળીના વધતા ભાવોને લઈને APMCના સચિવ હરેશ ગજેરા ETV BHARAT સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, હાલ જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જથ્થાબંધ ડુંગળી 50થી 60 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાઈ રહી છે. છૂટક બજારમાં 50થી 60 રૂપિયા કિલો ડુંગળી ગ્રાહકોને મળી રહી છે. સ્થાનિક વિસ્તારોમાંથી હાલ જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળી આવી રહી છે, જેથી થોડે ઘણે અંશે પુરવઠો જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે. આગામી દિવાળી સુધી ડુંગળીના ભાવ એકદમ સામાન્ય થાય તેવી શક્યતા પણ ખૂબ ઓછી છે.
માત્ર ગ્રાહકો જ નહીં, વેપારીઓ પણ પરેશાન
આ તરફ ડુંગળીના જથ્થાબંધ વેપારી અબ્દુલ રઉફે પણ ETV BHARAT સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, સ્થાનિક ડુંગળીનો પાક હજુ ખેતરમાં છે, નાસિક તરફની ડુંગળી પણ હવે ધીમે ધીમે આવવાની શરૂઆત થશે ત્યારે સ્થાનિક લોકો પાસે અને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં જે ડુંગળી સંગ્રહિત છે, તે ધીમા પગલે બજારમાં આવી રહી છે, જેથી બજાર ભાવ વધી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં ડુંગળીની આવક વધશે એટલે ખેડૂતોને પણ સારા પૈસા મળવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે. વેપારીઓનું એવું પણ માનવું છે કે, જ્યાં સુધી ડુંગળીનો નવા પાક તૈયાર થઈને બજારમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ભાવ ઘટવાની શક્યતા નહીવત છે.
ઉપરાંત ડુંગળી ખરીદી માટે આવેલા ગ્રાહકો જણાવી રહ્યા છેકે, ડુંગળીના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે પરંતુ જે ભોજન બનાવવામાં ડુંગળીની જરૂરિયાત છે અથવા તો ડુંગળી વગર જે ભોજન બની શકતું નથી આવી સ્થિતિમાં ડુંગળીની ખરીદી કરવા સિવાય ગ્રાહકો પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
આ પણ વાંચોઃ