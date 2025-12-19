ETV Bharat / state

ભાવનગરની ડુંગળીએ ખેડૂતોને રડાવ્યા, કિલોએ 3 રૂપિયા જ ભાવ મળ્યો; ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ

ભાવનગર મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ મણે 60 રૂપિયા બોલાતા ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવ્યો

ડુંગળીના ભાવ સાવ તળિયે જતા ખેડૂતો માટે ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ
ડુંગળીના ભાવ સાવ તળિયે જતા ખેડૂતો માટે ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: સમગ્ર દેશમાં મહારાષ્ટ્રના નાસિક બાદ ડુંગળીનું સૌથી વધુ વાવેતર સૌરાષ્ટ્રમાં થાય છે. ખાસ કરીને ભાવનગર જેવા વિસ્તારની ડુંગળી વખણાય છે. ભાવનગરમાં ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોએ વાવેતર ખર્ચ પણ કાઢવો મુશ્કેલ બન્યો છે અને મોટું આર્થિક નુકસાન થઇ રહ્યું છે. ભાવનગર મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ મણે 60 રૂપિયા બોલાતા ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવ્યો છે.

ભાવનગરમાં 3 રૂપિયા કિલો વેચાઇ રહી છે ડુંગળી

ભાવનગરમાં ખેડૂતોએ લાલ અને સફેદ ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું હતું. ખેડૂતોને આશા હતી કે સારો પાક થશે અને સારા ભાવ પણ મળશે પરંતુ કમોસમી વરસાદને કારણે ડુંગળીનો પાક બગડી ગયો છે. ઘણા ખેડૂતોની ડુંગળી વરસાદ તેમજ ઝાકળને કારણે બગડી ગઇ હતી. જે થોડી ઘણી ડુંગળી બચી હતી તેને ખેડૂતો સારા ભાવની આશાએ વેચવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લઇ ગયા હતા.જોકે, ખેડૂતોને ડુંગળીના મણના 60 રૂપિયા એટલે કે કિલોના 3 રૂપિયા ભાવ મળતા રડવાનો વારો આવ્યો છે. ખેડૂતોને ડુંગળી માર્કેટ યાર્ડમાં લઇ જવાનો ખર્ચો પણ માથે પડ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.

ભાવનગરમાં ડુંગળીના ભાવ સાવ તળિયે (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળી વેચવા આવેલા ટાણા ગામના ખેડૂતને યોગ્ય ભાવ ના મળતા પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી અને કહ્યું હતું કે આમાં તો ખર્ચ પણ નીકળતો નથી.

"14 થેલી ડુંગળી થઇ હતી, 200 રૂપિયાનો ભાવ મળ્યો છે હવે શું કરીએ, ખર્ચ નીકળે તો સારૂં. ગાડીના 7 અને અહીનું કમિશન જે પાંચ રૂપિયા નાખ્યા હતા એ લેવા ધમાલ કરીએ છીએ. સારો માલ હોય તો પાંચ રૂપિયા વધી શકે છે. નબળો માલ હોય તો ભાવ મળતો નથી." ધનજી ભાઇ, ખેડૂત

ભાવનગરમાં ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોને વાવેતરનો ખર્ચ પણ માંડ વળતો નથી અને મોટું આર્થિક નુકસાન થઇ રહ્યું છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની આવકને લઇને સેક્રેટરીએ કમોસમી વરસાદ અને તે પછી ઝાકળને કારણે નુકસાનને કારણભૂત માન્યું છે.

ભાવનગરમાં ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોએ વાવેતર ખર્ચ પણ કાઢવો મુશ્કેલ
ભાવનગરમાં ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોએ વાવેતર ખર્ચ પણ કાઢવો મુશ્કેલ (ETV Bharat Gujarat)
મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં 60 રૂપિયે મણે ડુંગળી વેચાઇ રહી છે
મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં 60 રૂપિયે મણે ડુંગળી વેચાઇ રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

"ડુંગળીની અત્યારે માર્કેટિંગમાં 10થી 12000 ગુણીની આવક છે. ડુંગળી ખૂબ નબળી આવી રહી છે. વરસાદ પડ્યો અને તે બાદ ઝાકળ પડી તેને કારણે ડુંગળીમાં બાફીયો લાગી ગયો છે જેને કારણે તેની ક્વોલિટી બગડી ગઇ છે. અત્યારે માર્કેટ યાર્ડમાં 60 રૂપિયાના નીચા ભાવે તેમજ સારી ક્વોલિટીની ડુંગળીના ભાવ 391 રૂપિયા સુધી પણ ગયા છે." અરવિંદ ચૌહાણ,માર્કેટ યાર્ડ સેક્રેટરી

ડુંગળીનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદને કારણે રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. ખેડૂતોને મણના 60 રૂપિયા જેટલો ભાવ મળતા પાકનો ખર્ચ તેમજ ડુંગળીને માર્કેટયાર્ડ સુધી લઇ જવાનો ખર્ચ પણ માથે પડ્યો છે.

ડુંગળીના ભાવ સાવ તળિયે જતા ખેડૂતો માટે ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ
ડુંગળીના ભાવ સાવ તળિયે જતા ખેડૂતો માટે ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BHAVNAGAR ONION PRICE
BHAVNAGAR ONION PRICE LOW
FARMER ONION
MAHUA MARKET YARD ONION PRICE
ONION PRICES BHAVNAGAR ALL TIME LOW

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.