ડુંગળીના ખેડૂતો માટે પડ્યા પર પાટુંની સ્થિતિ: વરસાદે ઉત્પાદન અડધું કરી દીધું, હવે ભાવ પણ તળિયે, હવે સરકારથી રાહતની આશ

ભાવનગરના ખેડૂતોએ સરકાર પાસે આશા વ્યક્ત કરી છે કે સરકાર સબસીડી કે સહાય આપે તો ખેડૂતોને મૂળ રકમમાં થયેલા નુકસાન સામે વળતર મળી રહે

વરસાદે ઉત્પાદન ઘટાડ્યું, બજારે ભાવ
વરસાદે ઉત્પાદન ઘટાડ્યું, બજારે ભાવ (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર: ભાવનગર જીલ્લો ડુંગળી પકવવાનો પીઠું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ગયેલા ચોમાસામાં પાછળથી આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ માર્યા જેવી સ્થિતિ કરી છે.ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની આવક ગત વર્ષની સરખામણીમાં 50 ટકા નોંધાય છે એમ કહી શકાય કે આગામી ઉનાળાના સમયમાં ડુંગળીને લઈને સમસ્યાઓ સ્થાનિક કક્ષાએ અને ગુજરાતમાં પણ ઉદ્ભવે તો નવાઈ નહીં.જો કે આવક નહીં થતાં ખેડૂતો સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે
યાર્ડમાં વેપારીઓ પણ સ્તબ્ધ થયા

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની આવકને પગલે યાર્ડના વેપારી નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષનું વાવેતર ગયા વર્ષની સરખામણી જેટલું છે. આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ઉત્પાદન ઘટી ગયું છે. ખેડૂતોએ દવા, ખાતર, મજૂરી વગેરેનો ખર્ચ કર્યો છે. હાલમાં માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 30 થી 40 હજાર ગુણીની આવક કહેવાય જે 50 ટકા ઓછી કહેવાય ત્યારે ખેડૂતોએ વિધે 100 થી 100 થેલીના બદલે 50 થેલીમાં ઉતારો મેળવી રહ્યા છે. યાર્ડમાં ડુંગળી જે આવી રહી છે તે કારખાનામાં જાય તેવી 50 થી 60 રૂપિયા મણ તેનાથી સારી હોય તો 100 થી 150 રૂપિયા મણ અને ખૂબ સારી હોય તો 150 થી 291 રૂપિયા મણના ભાવ મળી રહ્યા છે.

વેપારી અને ખેડૂતો ચિંતામાં (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ કરી માંગ આપે સરકાર સહાય

ભાવનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના વાવેતર થયા બાદ ઉત્પાદન ઉપર પાણી ફેરવી દીધું છે. ત્યારે યાર્ડમાં ડુંગળી વેચવા આવેલા ધનાભાઈ ભીલ કંટાળા ગામના રહેવાસી ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે મારે ચાર થી પાંચ વીઘાની ડુંગળી હતી. જેમાં 100 થી 150 થેલીનો ઉતારો આવ્યો છે.જ્યારે ગત વર્ષે 400 થી 500 થેલાનો ઉતારો આવ્યો હતો. આ વખતે તો જે મૂળ ખર્ચ કર્યો છે તે પણ નીકળે નહીં તેવી સ્થિતિ છે. ત્યારે હાલમાં અમે ડુંગળી 111 રૂપિયા મણે વહેચી છે. સરકાર દ્વારા જો સહાય નહીં આપવામાં આવે તો ખેડૂત ડુંગળી કરતાં બંધ થઈ જાય તેવી સ્થિતિ છે.

છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં યાર્ડમાં આવક

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના તંત્ર દ્વારા જણાવ્યા પ્રમાણે વર્ષ 2023 અને 24 માં 20,66,439 ક્વિન્ટલ ડુંગળીની આવક થઈ હતી. જેમાં ભાવ 1214 ક્વિન્ટલ મળ્યા હતા. જ્યારે વર્ષ 24 અને 25માં 21,14,309 ક્વિન્ટલ ડુંગળીની આવક થઈ હતી. ત્યારે ભાવ 1613 રૂપિયા ક્વિન્ટલના મળ્યા હતા. જ્યારે વર્ષ 2025 માં 1/4/2025 થી લઈને 31/12/2025 સુધી 18083 ક્વિન્ટલ ડુંગળીની આવક થઈ છે. જ્યારે ભાવ માત્ર 491 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ મળી રહ્યાં છે.

સંપાદકની પસંદ

