રાજકોટના બેડીપરામાં જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થતા કાટમાળ નીચે દટાઈ જવાથી એકનું મોત
બચાવ કામગીરી દરમિયાન કાટમાળમાંથી એક વ્યક્તિને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલા જ તેનું મોત નીપજ્યું હતું
Published : August 2, 2026 at 8:52 PM IST
રાજકોટ: શહેરના બેડીપરા વિસ્તારમાં શ્રમજીવી સોસાયટીમાં આવેલું એક જર્જરિત મકાન મોડી રાત્રે અચાનક ધરાશાયી થતાં કાટમાળમાં દબાઈને એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. છેલ્લા બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે જર્જરિત મકાનોની સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે.
આ ઘટના શનિવારે મોડી રાત્રે બેડીપરા વિસ્તારમાં રામજી મંદિર ચોક પાસે આવેલી શ્રમજીવી સોસાયટીમાં બની હતી. અહીં આવેલું જર્જરિત મકાન અચાનક ધડાકાભેર કાટમાળ સાથે જમીનદોસ્ત થઈ ગયું હતું. મકાન પડવાનો અવાજ સાંભળીને આજુબાજુના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ, 108 ઈમરજન્સી સેવા અને પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ફાયરના જવાનોએ કાટમાળમાં દબાયેલા લોકોને શોધવા માટે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી.
કાટમાળ હટાવવા માટે JCB મશીન પણ બોલાવવામાં આવ્યું હતું. બચાવ કામગીરી દરમિયાન કાટમાળમાંથી એક વ્યક્તિને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલા જ તેનું મોત નીપજ્યું હતું. મૃતકની ઓળખ અજયભાઈ કુરજીભાઈ બેલદાર તરીકે થઈ છે. આ ઘટનાથી પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.
હાલ પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તંત્ર દ્વારા ધરાશાયી થયેલા મકાનનો બાકીનો કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી આજે સવારથી ચાલુ છે. આસપાસના અન્ય જર્જરિત મકાનોને પણ ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
મૃતકના ભાઈ વિજય બેલદારે જણાવ્યું હતું કે, 'અમે અહીં વર્ષોથી રહીએ છીએ. મકાન જૂનું હતું પણ અમને ખબર નહોતી કે આવું થશે. રાત્રે અચાનક ધડાકો થયો. જ્યારે બહાર નીકળ્યા તો જોયું તો મારા ભાઈ અજયભાઈ કાટમાળમાં દબાઈ ગયા હતા. ફાયરવાળા આવ્યા પણ ત્યાં સુધીમાં બહુ મોડું થઈ ગયું હતું. અમે તંત્રને વિનંતી કરીએ છીએ કે આવી જર્જરિત ઈમારતોને વહેલી તકે તોડી પાડવામાં આવે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા બે દિવસથી ધીમીધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સતત ભેજ અને વરસાદને કારણે જૂના અને જર્જરિત બાંધકામો પર જોખમ વધી ગયું છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ મકાન ઘણા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં હતું અને તેની જાણ તંત્રને પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કોઈ નક્કર પગલા લેવામાં આવ્યા ન હતા. આ ઘટનાએ શહેરમાં આવેલા અન્ય જોખમી મકાનો અંગે પણ ચિંતા વધારી દીધી છે. લોકોનો સવાલ છે કે ચોમાસા પહેલા તંત્ર દ્વારા સર્વે કરીને આવા મકાનોને ખાલી કેમ ન કરાવવામાં આવ્યા?
ઘટના બાદ મહાનગરપાલિકાની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તેમણે આસપાસના વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરીને વધુ 3-4 જર્જરિત મકાનોને જોખમી જાહેર કર્યા છે અને રહીશોને તાત્કાલિક મકાન ખાલી કરવાની સૂચના આપી છે.પોલીસે પણ વિસ્તારમાં બેરિકેડ્સ લગાવી દીધા છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
આ પણ વાંચો: