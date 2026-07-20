મોરબીમાં રહેણાંક મકાનમાંથી MD ડ્રગ્સ સાથે વેપારી ઝડપાયો, 1.09 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
નવલખી રોડ પર આવેલી શ્રદ્ધા સોસાયટીના એક રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડી પોલીસે ગેરકાયદેસર મેફેડ્રોન (MD) પાવડરના જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : July 20, 2026 at 2:21 PM IST
મોરબી: ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના દૂષણને નાથવા માટે ચાલી રહેલી ઝુંબેશ વચ્ચે મોરબી SOG ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. નવલખી રોડ પર આવેલી શ્રદ્ધા સોસાયટીના એક રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડી પોલીસે ગેરકાયદેસર મેફેડ્રોન (MD) પાવડરના જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે 1.09 લાખના મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપી સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મોરબીમાં રહેણાંક મકાનમાં MD ડ્રગ્સ સાથે શખ્સ ઝડપાયો
બનાવની વિગત જોઇએ તો મોરબી SOGને બાતમી મળી હતી કે નવલખી રોડ પર આવેલી શ્રદ્ધા સોસાયટીમાં રહેતો મયુરભાઇ બાબુભાઇ ગોગરા પોતાના રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદેસર મેફેડ્રોન પાવડરનો જથ્થો રાખીને ખાનગીમાં વેચાણ કરે છે. આ બાતમીની ચોક્સાઇ કર્યા બાદ SOGની ટીમે આરોપીના ઘરે અચાનક દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન પોલીસને તેના ઘરમાંથી ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
પોલીસે ડ્રગ્સનો જથ્થો કબ્જે કર્યો
પોલીસે આરોપીના મકાનમાંથી કુલ 29.24 ગ્રામ મેફેડ્રોન પાવડર કબજે કર્યો હતો જેની બજાર કિંમત 87,720 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ડ્રગ્સના વેચાણમાંથી મળેલી રોકડ 11,550 રૂપિયા, એક મોબાઇલ ફોન કિંમત રૂ. 10,000 અને ડ્રગ્સ તોલવા માટેનો એક નાનો વજનકાંટો કિંમત રૂ. 500 પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આમ પોલીસે કુલ 1,09,770 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
મોરબી પોલીસે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે આરોપી રહેણાંક વિસ્તારમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ કરે છે. અમે ટીમ સાથે રેડ પાડી અને 29 ગ્રામથી વધુ MD પાવડર ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ ડ્રગ્સ તે ક્યાંથી લાવ્યો અને કોને-કોને વેચતો હતો તે અંગે વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.
આ સમગ્ર મામલે આરોપી મયુર ગોગરા સામે NDPS એક્ટની કલમ 8(સી), 21(બી) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. NDPS એક્ટ એટલે Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. આ કાયદા હેઠળ ડ્રગ્સ રાખવા, વેચવા અને તેની હેરાફેરી કરવા બદલ કડક સજાની જોગવાઈ છે. આ ગુનો મોરબી સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે. હવે કેસની વધુ તપાસ બી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
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