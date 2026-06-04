ઉનાના શિલોજમાં દેશી દારૂના કથિત સેવન બાદ એકનું મોત, એક ICUમાં; દારૂના વેચાણ મુદ્દે પોલીસ સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો
ડૉક્ટરે મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક આપ્યું, પરિવારજનોનો આક્ષેપ: ઝેરી દારૂને લીધે થયું મોત
Published : June 4, 2026 at 9:47 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના શિલોજ ગામમાં દેશી દારૂના કથિત સેવન બાદ એક વ્યક્તિના શંકાસ્પદ મોત અને અન્ય બે લોકોની તબિયત બગડવાની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. ઘટનામાં ભાણાભાઈ મેણશીભાઈ સોલંકી (ઉ. 40)નું નિધન થયું છે, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિ હાલ ICUમાં સારવાર હેઠળ હોવાનું અને એક વ્યક્તિને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાને લઈને મૃતકના પરિવારજનોએ દારૂના દુષણને જવાબદાર ઠેરવતા ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. મૃતકની પત્ની નીરુબેને જણાવ્યું હતું કે, તેમના પતિના મૃત્યુ પાછળ દેશી દારૂ જવાબદાર છે. ભાણાભાઈના નિધનથી તેમના બે માસૂમ બાળકો પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી બેઠા હોવાનું પરિવારજનોએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. જોકે, ઉનાની સરકારી હોસ્પિટલના ડૉક્ટર દ્વારા મૃત્યુ માટે હાર્ટ એટેકનું કારણ આપવામાં આવ્યું છે. આ વિસંગતતાને કારણે આ ઘટનાને મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે.
સરપંચ-ધારસભ્યના આક્ષેપ: પોલીસની રહેમ નજર હેઠળ થાય છે દારૂનું વેચાણ
આ સમગ્ર મામલે ગામના સરપંચે પણ શિલોજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી દેશી દારૂનું બેફામ વેચાણ થતું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. સરપંચના જણાવ્યા મુજબ ગામમાંથી અનેક વખત પોલીસ અને ઉચ્ચ તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અસરકારક કાર્યવાહી ન થતા આજે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય તથા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજાભાઈ વંશે પણ પોલીસ તંત્ર સામે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોલીસની કથિત રહેમ નજર અને હપ્તાખોરીના કારણે વિસ્તારમાં દેશી દારૂનું વેચાણ બેફામ બની ગયું છે. દારૂના કારણે અનેક પરિવારો બરબાદ થઈ રહ્યા છે અને મહિલાઓ વિધવા બની રહી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવતા નથી તેવો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.
પોલીસે અકસ્માતે મૃત્યુનો ગુનો નોંધ્યો
બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા આ મામલે સાવચેતીપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઉના DYSP મહાદેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતકના વિશેરા લેવામાં આવ્યા છે અને પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની તમામ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ પોલીસે અકસ્માતે મૃત્યુ (AD) નો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. તબીબોના પ્રાથમિક અભિપ્રાય મુજબ હાર્ટ એટેકની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જોકે પરિવારજનોએ કરેલા આક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવશે.
જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયા વિસ્તારમાં બનેલા લઠ્ઠા કાંડની ઘટના હજુ લોકોના મનમાંથી ભૂંસાઈ નથી, ત્યારે ગીર સોમનાથમાં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર દેશી દારૂના વધતા દુષણ અને તેના સામેની કાર્યવાહી અંગે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. હવે પોસ્ટમોર્ટમ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ બાદ જ ભાણાભાઈના મોતનું ચોક્કસ કારણ સામે આવશે, પરંતુ આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં દારૂના વેચાણને લઈને ચર્ચા અને ચિંતા બંને વધારી દીધી છે.
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