ભાવનગરઃ ભાઈબીજ પર મનપાની બહેનોને ભેટ, ઈ-બસમાં મહિલાઓ માટે ફ્રી મુસાફરી
ભાવનગર શહેરમાં ભાઈબીજ મહિલાઓ માટે ફળી ગઈ છે. ઈ-બસમાં મહિલાઓએ ફ્રી મુસાફરીનો આનંદ માણ્યો હતો.
Published : November 11, 2026 at 5:26 PM IST
ભાવનગરઃ ભાઇબીજ નિમિતે મહાનગરપાલિકાએ બહેનોને એક દિવસ ફ્રી મુસાફરીની ભેટ આપી છે. ભાવનગરમાં બસના તમામ રૂટ શરૂ છે. ત્યારે એક દિવસની મુસાફરીમાં બહેનો પૂરો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. Etv ભારતે બસ સ્ટેન્ડ અને બસમાં મુસાફરી કરતી બહેનો સાથે વાત કરી હતી.
બસ સ્ટેન્ડમાં બહેનોનો ધસારો
ભાવનગરના ગંગાજળિયા તળાવ બસ સ્ટેન્ડમાં ભાઈબીજના દિવસને લઈને ફ્રી બહેનો માટેની મુસાફરીની અસર જોવા મળી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં બહેનો બસનો લાભ ઉઠાવી રહી છે. બહેનો કેવો લાભ ઉઠાવે છે તેના માટે બસના ડ્રાઈવર સાથે વાત કરી, ત્યારે ડ્રાઈવર ઘનશ્યામભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આજનો દિવસ બહેનો માટે ફ્રી છે. ભાઈબીજ છે એટલે ઇ બસમાં ફ્રી છે એટલે બરોબર લાભ લઇ રહી છે. નકળંગ, કોળિયાક અને ખોડિયાર બધે લાભ લઇ રહી છે.
ફ્રી સેવાથી મહિલાઓને મોટો ફાયદો
ભાવનગર શહેરના ગંગાજળિયા બસ સ્ટેન્ડમાં ઇટીવી ભારતે મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. વર્ષાબેન નામના મહિલાએ જણાવ્યું કે, આજનો દિવસ ફ્રી છે. હું ફુલસર ખારા વિસ્તારમાં જાઉં છું. ઘણો ફાયદો થાય છે. જ્યારે અનિતાબેને જણાવ્યું કે, સારું છે મહિલાઓ માટે, ભાઈબીજ છે એટલે મમ્મીના ઘરે જઈએ છીએ. તો બીજી તરફ અનિલાબેને જણાવ્યું હતું કે, વૃદ્ધ મહિલાઓ માટે ખૂબ સારું છે. ભાઈબીજમાં ભાઈને મળવું હોય તો રીક્ષા મળે ના મળે બસનો લાભ લઈ શકીએ છીએ.
"વડાપ્રધાન મોદીને અમારા ઘણા આશીર્વાદ"
ભાવનગરના ગંગાજળિયા બસ સ્ટેન્ડમાં બસની રાહમાં ઉભેલા આવા જ એક મુસાફર શીતલબેન વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાઈબીજના દિવસે બહેનો માટે આજે બસ સેવા ફ્રી છે, તે ખૂબ સારું કહેવાય. રક્ષાબંધનના દિવસે પણ ફ્રી કર્યું હતું. ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. ઘરમાં કાર હોય, ટુ વ્હીલર હોય પણ ઘરવાલા પાસે સમય ન હોય અને મહિલાઓને ક્યાંક જોવું હોય તો આરામથી જ શકાય તેવી સુવિધા છે. આપણા વડાપ્રધાને આવું આયોજન કર્યું છે એટલે અમે PM મોદીને ઘણા આશીર્વાદ આપીએ છીએ.
ભાવનગરમાં ઇ-બસ સેવાને લઈને મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે આપણે અગાઉ પણ મહિલા દિવસ અને રક્ષાબંધનના દિવસે આ પ્રકારે ફ્રી સેવા આપી છે. રક્ષાબંધનના દિવસે 37,000 બહેનોએ લાભ લીધો હતો.
આ પણ વાંચોઃ