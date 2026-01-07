ETV Bharat / state

રમતાં-રમતાં દોઢ વર્ષની બાળકીનું પાણીની કુંડીમાં પડી જતાં મોત, પરપ્રાંતીય શ્રમજીવી પરિવાર ઘેરા આઘાતમાં

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં માતાપિતા માટે વધુ એક લાલબત્તી સમાન કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જેમાં દોઢ વર્ષની એક માસુમ બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો.

ETV Bharat Gujarati Team

January 7, 2026

રાજકોટ: જેતપુર તાલુકામાંથી માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન અને હૃદયને હચમચાવી દેનારો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેતપુર તાલુકાના જેતલસર ગામે માતા-પિતાની નજર ચૂક થતાં જ એક દોઢ વર્ષની માસૂમ બાળકીનું પાણીની કુંડીમાં પડી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે શ્રમિક પરિવારમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.

જેતલસરથી મંડલીકપુર રોડ પર આવેલી ‘સિગનોલ પોલી કેપ’નામની પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરીમાં આ કરૂણ ઘટના બની હતી. આ કારખાનામાં મૂળ પરપ્રાંતિય શ્રમિક દંપતી મજૂરી કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. બનાવ સમયે મજૂર દંપતી પોતાના કામમાં વ્યસ્ત હતું, ત્યારે તેમની દોઢ વર્ષની દીકરી અનન્યા પિન્ટુભાઈ રાજપૂત કારખાનાના વિસ્તારમાં રમી રહી હતી. રમતાં-રમતાં બાળકી અચાનક ત્યાં આવેલી પાણીની કુંડી પાસે પહોંચી ગઈ હતી અને આકસ્મિક રીતે તેમાં ખાબકી હતી.

થોડીવાર બાદ બાળકી કુંડીમાં પડી હોવાની જાણ થતાં પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા અને તેને તાત્કાલિક બહાર કાઢીને સારવાર અર્થે જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડી હતી. જોકે, ત્યાં ફરજ પરના તબીબે બાળકીને તપાસીને મૃત જાહેર કરી હતી. વહાલસોઈ દીકરીના અકાળે મૃત્યુને કારણે શ્રમિક પરિવારમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો છે.

આ બનાવની જાણ થતાં જ જેતપુર તાલુકા પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયો હતો. પોલીસે બાળકીના મૃતદેહનો કબજો લઈ પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

નોંધનીય છે કે, નાના બાળકો રમતી વખતે ક્યારે મુસીબતમાં મુકાઈ જાય તે કહી શકાતું નથી. આ ઘટના દરેક માતા-પિતા માટે એક ચેતવણી સમાન છે કે જ્યારે પણ નાના બાળકો આસપાસ રમી રહ્યા હોય, ત્યારે તેમના પર સતત નજર રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે, ખાસ કરીને જ્યારે આસપાસ પાણીની ટાંકી કે કુંડી જેવા જોખમી સ્થળો હોય.

