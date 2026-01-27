ETV Bharat / state

ડુંગળીથી ઉભરાયું મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ, એક જ દિવસમાં થઈ દોઢ લાખ ગુણીથી વધુની આવક, ખેડૂતોને ડુંગળી ના લાવવાની અપીલ

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીની ઐતિહાસિક અને રેકોર્ડ બ્રેક આવક નોંધાઈ છે. એક જ દિવસમાં દોઢ લાખ ગુણીથી વધુ ડુંગળીની આવકથી યાર્ડ ઉભરાયું છે.

એક જ દિવસમાં થઈ દોઢ લાખ ગુણીથી વધુની આવક
એક જ દિવસમાં થઈ દોઢ લાખ ગુણીથી વધુની આવક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 4:16 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ઐતિહાસિક અને રેકોર્ડ બ્રેક આવક નોંધાઈ છે. એક જ દિવસમાં દોઢ લાખ ગુણીથી વધુ ડુંગળીની આવક થતા મહુવા APMCમાં ભારે ભીડ અને જગ્યા અછત સર્જાઈ હતી. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને APMC પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ડુંગળીની આવક બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

મહુવા APMCમાં એક જ દિવસ દરમિયાન અંદાજે 1,20,000 ગુણી લાલ ડુંગળી અને 35 થી 40 હજાર ગુણી સફેદ કાંદાની આવક થઈ હતી. સતત વધતી આવકને કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ચારે તરફ ડુંગળીના મોટા ઢગલા જોવા મળ્યા હતા. આવક સંભાળવી મુશ્કેલ બનતા અને ખેડૂતોને યોગ્ય વ્યવસ્થા મળી રહે તે હેતુથી પ્રશાસન દ્વારા નવી તારીખ જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી ડુંગળીની આવક બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં એક જ દિવસમાં થઈ દોઢ લાખ ગુણીથી વધુની આવક (Etv Bharat Gujarat)

ચાલુ સિઝનમાં અત્યાર સુધી અંદાજે ત્રણ લાખ મણ ડુંગળીની આવક નોંધાઈ છે, જે મહુવા APMC માટે એક નવો રેકોર્ડ માનવામાં આવી રહ્યો છે. આટલી વિશાળ આવકને પગલે યાર્ડમાં લોડિંગ-અનલોડિંગ, હરાજી અને સંગ્રહની વ્યવસ્થાઓ પર ભારે દબાણ સર્જાયું હતું.

APMC પ્રશાસન દ્વારા ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, નવી વ્યવસ્થા અને નવી તારીખ જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી ડુંગળી લઈને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ન આવે. આગામી દિવસોમાં યોગ્ય આયોજન અને સુવિધાઓ ઉભી કરી ફરીથી આવક શરૂ કરવામાં આવશે તેમ જણાવાયું છે.

મહુવા APMC સૌરાષ્ટ્રનું એક મહત્વપૂર્ણ માર્કેટિંગ યાર્ડ ગણાય છે, જ્યાં ખાસ કરીને ડુંગળીની મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી થાય છે. ઉના, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર સહિત ચાર જિલ્લાઓમાંથી ખેડૂતો મહુવા APMCમાં પોતાની ડુંગળી વેચવા માટે આવે છે, જેના કારણે અહીં હંમેશા ભારે આવક રહેતી હોય છે.

આ અંગે મહુવા APMCમાં સેક્રેટરી વિશાલ પંચાણીએ જણાવ્યું હતું કે,રેકોર્ડ બ્રેક આવકને કારણે વ્યવસ્થાપનમાં મુશ્કેલી સર્જાઈ હતી. ખેડૂતોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી તાત્કાલિક આવક બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને નવી તારીખ તથા વ્યવસ્થા ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

  1. ભાવનગરમાં ડુંગળીની લાખો ક્વિન્ટલ આવક હજારે પહોંચી, આગામી દિવસોમાં સર્જાઈ શકે છે આવી સ્થિતિ
  2. રાજકોટ: ધોરાજીમાં ડુંગળીના ભાવ ગગડતા ખેડૂતો પાયમાલ જેવી સ્થિતિમાં, કહ્યું 'સરકાર મદદ કરે'
Last Updated : January 27, 2026 at 5:15 PM IST

TAGGED:

MAHUVA MARKETING YARD
ONION INCOME IN MAHUVA
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR AGRICULTURE NEWS
ONION PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.